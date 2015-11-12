Элвер Рахимич: «Верю, что Босния окажется на чемпионате Европы»

<p><em>Тренер столичного ЦСКА и бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы команды Джеко, Ибишевича и Пьянича</em><em> на попадание в финальный этап чемпионата Европы-2016.</em></p> <p>–<strong> В Боснии в последнее время идет подъем футбола, национальная команда находится в шаге от дебюта на чемпионате Европы. Какие у вас ожидания от предстоящих стыковых игр с Ирландией?</strong></p> <p>– Да, боснийцы близки к тому, чтобы поехать во Францию на ЧЕ-2016. Сейчас команду ожидает непростое соперничество с Ирландией, ведь наш оппонент на групповой стадии показывал неплохие результаты. Они, например, смогли обыграть Германию. А это говорит само за себя. Но у Боснии посильнее игроки будут, уровень нашего футбола позволяет надеяться на то, что мы станем обладателем билета в финальную часть турнира.</p> <p>–<strong> Ваша команда была ранее близка к выходу на ЧЕ-2012, но в стыковых играх уступила португальцам…</strong></p> <p>– Мы два подряд отборочных цикла попадали на Португалию: на чемпионат мира в ЮАР и на Евро в Польше и Украине. Согласитесь, что против такой команды у нас было очень мало шансов. А вот сейчас фавориты уже мы, такой шанс упускать уже нельзя.</p> <p><a href="https:///articles/448200" target="_blank"><strong>Кто еще поедет на ЧЕ-2016? Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p>– <strong>Кого стоит больше всего опасаться в сборной Ирландии?</strong></p> <p>– Если честно, то я особенно футболистов этой сборной и не знаю. Плюс несколько ключевых исполнителей, один из которых Джон О`Ши, из-за травм не выйдут на поле. Для нас этот будет большим плюсом.</p> <p><img alt="" src="http://i3.mirror.co.uk/incoming/article6611908.ece/ALTERNATES/s615b/PAY-Bosnia-and-Herzegovina-v-Wales.jpg" style="width: 720px; height: 395px;" /></p> <p>–<strong> За счет чего Джеко и компания будут добиваться первой в своей истории поездки на чемпионат Европы?</strong></p> <p>– Класс наших игроков, особенно линии атаки, является главным козырем. Джеко, Ибишевич, Пьянич – эти парни могут сделать результат в любом противостоянии. Я считаю, что все в их руках.</p> <p>–<strong> Вам не обидно, что когда вы были в национальной команде, то сборная так и не смогла пробиться на крупный турнир. Сейчас вас нет в ней – Босния в шаге от выхода на Евро-2016, являясь фаворитом противостояния.</strong></p> <p>– Понятно, что всегда хочется побывать на таких крупных турнирах, но мне не обидно. Я провел много матчей за сборную, отдавался ей на все 100 процентов. В мое время Боснии не получилось пробиться на Евро, португальцы нас останавливали в шаге от путевки. Сейчас я очень хочу, чтобы ребята в итоге поехали во Францию и порадовали народ страны, который этого очень хочет и очень ждет.</p> <p>–<strong> За кого-то еще будете переживать в стыковых играх? Может быть, за шведов, украинцев или норвежцев?</strong></p> <p>– Мне интересна сборная Швеции, так как там играет Понтус Вернблум. Да и симпатичен мне Златан Ибрагимович, который имеет боснийские корни. Переживать будут и за Словению, которой предстоит встретиться с украинцами. Но если честно, то для меня важнее сборная Боснии, а попадут ли остальные на ЧЕ – это без разницы.</p> <p><strong><a href="https:///articles/448376" target="_blank">Все формы участников Евро-2016 (ФОТО)</a></strong></p>