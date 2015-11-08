«Зенит» не может играть в чемпионате Мутко». Как «Локомотив» обыграл действующего чемпиона страны

<p><em>О победе «Локомотива» над «Зенитом», новых задачах петербургского клуба и откровенной пресс-конференции Виллаш-Боаша — в репортаже «Бомбардира» с центрального матча тура. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игра при полупустых трибунах</strong></span></p> <p>Наверняка, перед тем как выйти на поле и сыграть центральный матч тура, футболисты и тренеры «Локомотива» и «Зенита» внимательно следили за ходом событий матча в Краснодаре, предшествующего игре между московской и петербургской командами. Одноименный клуб из южного города не позволил ЦСКА провести первый круг без поражений, переиграв армейцев в домашнем матче со счетом 2:1. В результате победы в очной встрече «Зенита» мог завершить первый круг, сократив отставание от ЦСКА до семи очков, а «Локомотива» — до шести.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447013513_Юра.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Помимо турнирного значения, командам была важна сегодняшняя встреча и в качестве реабилитации после провального прошлого тура — «Зенит» без Халка не смог переиграть дома «Мордовию», «Локомотив» удивил еще больше, пропустив от «Кубани» шесть голов.</p> <p>Тем удивительнее тот факт, что в воскресный вечер в теплую для ноября погоду этот важнейший матч с трудом собрал... половину арены в Черкизово. Незаполненными оказались не только центральные сектора стадиона «Локомотив», но и фанатская трибуна красно-зеленых. Болельщиков, приехавших из Санкт-Петербурга и забивших нижний ярус Северной трибуны, по ощущениям, было не меньше, чем фанатов хозяев.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В черный день</strong></span></p> <p>Дата проведения игры пришлась на девятый день после авиакатастрофы самолета, летевшего из Египта в Санкт-Петербург. Всю неделю в Северной столице проходили траурные мероприятия. Перед выездом в Москву к месту возложения цветов в память о погибших съездили футболисты «Зенита», появившиеся на поле в траурных повязках. «Это связано с общим настроением в команде в связи с этими событиями», - прокомментировал пресс-атташе петербургского клуба тот факт, что команда гостей вышла на матч в черных повязках, в отличие от хозяев.</p> <p>Не остались в стороне и болельщики. На девятый день скорби фанатские сектора обеих команд договорились отказаться от поддержки в первые девять минут от начала матча. Практически все фанаты стояли в черном, без клубных цветов, и держали в руках свечи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447013491_Халк.jpg" style="width: 720px; height: 464px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Лимит и травмы»</strong></span></p> <p>Начав матч без привычного шума стадиона, команды в течение первого тайма так и не смогли раскачаться. Андре Виллаш-Боаш жаловался перед матчем на травмы Смольникова и Шатова и лимит, из-за которого пришлось оставить на скамейке Акселя Витселя. Тем не менее в первые девять минут «Зенит» очень сильно прижал «Локомотив» к своим воротам — Дзюба отлично цеплялся за мяч, соскучившийся по российским полям Халк двигался очень активно, а Данни нанес первый удар в створ ворот Гилерме. Активнее остальных игроков «Локомотива» выглядел Ньясс — но 0:0 после первого тайма отражали объективную картину игры.</p> <p>Железнодорожники сделали ставку на контратаки и во втором тайме сумели дождаться ошибок от «Зенита». Первая из них состоялась уже через полторы минуты после свистка о начале второй половины — Ньясс разрезал оборону передачей на Майкона, бразилец пробил в Лодыгина, но мяч, отскочив в Ломбертса, предательски оказался в воротах от ног бельгийского защитника. Чистый автогол «Зенита», несмотря на объявление диктора, что мяч забил Майкон.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447013414_Игра.jpg" style="width: 720px; height: 453px;" /></p> <p>Автором гола после второй голевой контратаки «Локомотива» стал Александр Самедов — получив мяч в опорной зоне «Зенита», капитан железнодорожников неотразимо пробил с линии штрафной в дальний угол ворот Лодыгина. «Зенит» до конца матча смог создать всего один стопроцентный момент — вышедший на замену Смольников сделал замечательную подачу, Кришито бил наверняка, но попал в штангу.</p> <p>Уже в самой концовке матча Гилерме под аплодисменты болельщиков поиздевался над Дзюбой, долго не фиксируя мяч. Заставив нападающего прибежать во вратарскую, бразилец все-таки ввел мяч в игру. «Локомотив» спокойно довел дело до победы 2:0, сделав подарок ко дню рождения Смородской, о чем впоследствии упомянул на пресс-конференции Черевченко. Его фамилию скандировал фанатский сектор «Локомотива» на последних минутах — первый круг железнодорожники провели выше всяких ожиданий. </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8086767" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Чемпионат Мутко</strong></span></p> <p>Но главным событием вокруг этого противостояния стала послематчевая пресс-конференция Андре Виллаш-Боаша. Сообщив, что «Локомотив» сегодня был объективно лучше, наставник «Зенита» отметил, что теперь за чемпионство будет бороться очень тяжело. Португалец заявил, что, возможно, теперь петербургскому клубу придется сосредоточиться на Кубке России и Лиге чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447013269_Боаш внутрь.jpg" style="width: 720px; height: 456px;" /> </p> <p>«В прошлом сезоне мы были конкурентноспособными, но в этом году правила турнира поменяли за неделю до его начала, потому что так захотел один человек. Это чемпионат Мутко. И «Зенит» не может играть в чемпионате Мутко».</p> <p>Виллаш-Боаш говорил о судьях, говорил о лимите, от которого больше всего страдает «Зенит»... Его речь прозвучала уверенно и убедительно, и, похоже, что в этом сезоне мы так и будем смотреть в Лиге Чемпионов и в национальном первенстве на два разных «Зенита». 10 очков отставания от ЦСКА после конца первого круга — практически приговор, и признает это даже главный тренер. А «Локомотив» еще поборется.</p> <p><a href="https:///online/81026" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p>