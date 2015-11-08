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Самый красивый гол года. Выбор читателей «Бомбардира»

ФИФА представила 10 номинантов, которые поборются за приз имени Ференца Пушкаша, присуждаемый автору самого красивого гола по итогам года. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать тот мяч, который более других достоин данной награды.

Кого должен продать "Спартак"? Выбор читателей "Бомбардира"

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Перед вами весь список номинантов на приз Ференца Пушкаша. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем голом, который считаете самым красивым. Количество голосов неограниченно!

 

Испания. Примера Рейтинг Барселона Милан Падерборн Месси Лионель Тевес Карлос Кастро Гонсало Мексес Филипп Ндженг Марсель Флоренци Алессандро
Комментарии (27)
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max_alimpiev
1446912472
Конешн лео
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Dammit
1446913617
Месси. Такой дриблинг оставить без поощрения просто некрасиво)
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GrimmBrothersTeam
1446919454
Месси - выиграл бы самый худший гол года! Есть много мячей красивее, но только не этот!
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GrimmBrothersTeam
1446921196
А. Мбенге сегодня в ворота спартака положил красивейшую плюху!
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Ronaldinho R10
1446922068
Месси - гений!
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Prince_of_Dark
1446925647
Месси конечно красиво всех обошел, но в самом мяче, ничего особенного.... Так-же как и у Тевеза, а остальные мячи на загляденье)
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vasiok74
1446931797
гол Вендела самый лучший.гол Флоренцы в ворота Барсы тоже супер.ну там просто вратарь Барсы сглупил.
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Protosser
1446937680
Я не понимаю восхищения "дурняками", которых сразу несколько в этом списке. Такие голы (с центра поля) - много кто может забить (1 раз из 100 попыток, например). А так оставить в дураках половину 3-й команды Испании - только Месси!
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van_rus
1446947070
Гол Венделла шикарен, но выиграет Месси, т.к. голосуют за него только за его имя, этот гол обычен для него, он забивает в большинстве случаев либо подобным образом, либо смещаясь к центру с границы штрафной с левой. Причем Тевес забил в похожей манере, но он гораздо ниже в рейтинге.
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Madridist05
1446999071
Где хоть 1 гол Хамеса он такие банки ложил получше Венделлы и Месси
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