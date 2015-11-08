Самый красивый гол года. Выбор читателей «Бомбардира»

ФИФА представила 10 номинантов, которые поборются за приз имени Ференца Пушкаша, присуждаемый автору самого красивого гола по итогам года. "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать тот мяч, который более других достоин данной награды.

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Перед вами весь список номинантов на приз Ференца Пушкаша. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с тем голом, который считаете самым красивым. Количество голосов неограниченно!