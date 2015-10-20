«Лион»: тактика, сильные и слабые стороны

В первых двух турах Лиги чемпионов "Лион" сумел заработать лишь одно очко, поэтому вояж в Петербург станет для французов принципиально важным. "Бомбардир" рассказывает о сильных и слабых сторонах очередного соперника петербуржского "Зенита".

"Лион" - это будто бы нечто из прошлого века. Прямиком из тех времен, когда "ПСЖ" мечтал о попадании в Лигу Европы (Кубок УЕФА), а по-настоящему сорить деньгами могли разве что королевские особы с берегов Испании. Тогда во Франции была другая всепоглощающая сила, вокруг которой, будто вокруг звезды в космических системах, вращалась вся Лига-1.

И сила эта была по-настоящему грозной: семь лет подряд никто не мог сдвинуть "Лион" с первого места пьедестала почета, но затем мощь начала 2000-х сменилась на беспомощность, по причине которой в свое время сложил голову туринский "Ювентус". Долгие годы "львы" пытались осилить смену поколений в собственных рядах, и пока одни формировали костяк команды из собственной молодежной системы, другие скупали готовых звезд пачками. Вот так "Лион" и "ПСЖ" поменялись местами: теперь первым еле-еле хватает сил на еврокубки, а вторые безраздельно властвуют в чемпионате Франции.

А о настоящей Лиге чемпионов "львам" в последние лет 5 остается лишь грезить во снах: самое большое достижение команды текущей пятилетки – 1/8 турнира. Причем ладно еще вылететь из ЛЧ от "Реала" (сезон 2010-2011), но получить пинок под пятую точку от "АПОЭЛА" годом позже… Ну а дальше начались времена неудач на стадии квалификации: то "Реалу Сосьедад" по сумме двух матчей со счетом 4:0 уступят, то "Порту" крупно проиграют.

В общем, к очной встречи с "Зенитом" "Лион" подходит, скажем так, разбалансированным: к отсутствию регулярной практики в Лиге чемпионов добавились неважные результаты во внутреннем первенстве, ведь в текущем розыгрыше Лиги-1 лионовцы плетутся на шестой позиции. Однако реальную силу команды покажет лишь итоговый результат на табло, а мы же попробуем разобраться, что есть "Лион" сейчас и как "Зениту" его съесть.

Игровая схема

Юбер Фурнье предпочитает строить "Лион" по схеме 4-3-1-2 с двумя ярко выраженными форвардами в лице Александра Ляказетта, ставшего одним из открытий в Лиге 1 в прошлом сезоне, а также реактивного Клаудио Бовю, недавно примкнувшего к "ткачам". Не последнюю роль в тактических зарисовках Фурнье играет вырвавшийся из динамовской неопределенности Матье Вальбуэна, который занял позицию "свободного художника" под нападающими, заменив на ней ушедшего в "Ренн" Йоанна Гуркюффа.

Но главный козырь "Лиона" - сыгранность в обороне. Меньше "львов" (7 мячей на счету команды Фурнье) в этом году в Лиге 1 пропустили только три команды: лидер чемпионата "ПСЖ", "Лилль", который плетется (что удивительно) в нижней части таблицы, и "Анжер" (не путать с "Анжи"), неожиданно обосновавшийся на второй позиции. Уверенности защитным порядкам добавляют пара центрдефов: ветеран Милан Бишевац, замеченный некогда в составе ПСЖ, и универсальный воспитанник "львов" 21-летний Самуэль Юмтити, внешне напоминающий то ли Поля Погба, то ли Марио Балотелли.

Все нити центра поля находятся в руках капитана "Лиона" Максима Гоналона – одного из детищ эпохи смены поколений, к слову. Благодаря нему "ткачи" мастерски держат мяч, изматывают соперника игрой в мелкий пас (средняя точность которого у Гоналона просто зашкаливает – целых 89%!) и организовывают скоростные выпады на соперника, используя сквозные передачи. А вот фланги парни Фурнье используют реже, предпочитая пробивную модель с атаками по центру.

Последний матч

Перед поездкой в Санкт-Петербург "Лиону" пришлось отстаивать свою честь в матче против "Монако" на легендарном "Луи-2". Справедливости ради стоит сказать, что "анчоусы", оставаясь при этом самым, пожалуй, невыразительным и нерентабельным из клубов, в которые за последнее время влили много средств, своего соперника поджали с первых минут игры. "Львам" же только и оставалось, что надеяться на шанс в контратаке да на надежность своего голкипера Энтони Лопеша. Впрочем, надежды рухнули довольно быстро.

Аккурат к 39-й минуте. После подачи углового Лопеш пошел наперехват, но неловко пролетел мимо мяча, что позволило Марио Пашаличу беспрепятственно поразить пустые ворота. А голкипер еще долго пытался убедить судью, что против него фолил то ли сам Пашалич (находился в паре метров позади от Лопеша), то ли Ласина Траоре (маячил где-то возле дальней штанги). Переломить игру "ткачам" удалось лишь после удаления Уоллеса за слишком уж агрессивный прыжок в ноги Геззаля. Тогда в очередном выпаде мяч в штрафной "Монако" достался левому защитнику "Лиона" Рафаэлу, который не повременил переправить его в ворота. 1:1.

Основной состав

Энтони Лопеш. Слабое звено нынешних оборонительных порядков "Лиона". Неуверенно Лопеш выглядел в игре с "Монако", пропустив нелепый гол и после него еще несколько раз потеряв позицию, чем едва не позволил красно-белым удвоить счет. Впрочем, для Энтони это обычная практика. Возможно, заменять его не решаются из-за того, что Лопеш приходится воспитанником местной школы, а на приобретение вратаря хотя бы хорошего уровня придется раскошелиться. А лишних денег у "Лиона" сейчас нет.

Кристоф Жалле. Еще один экс-игрок ПСЖ в составе соперников "Зенита" в Лиге чемпионов. Совсем скоро Кристофу исполнится 32 года, поэтому в Париже в 2014-м вопрос отпускать его в "Лион" или нет решился довольно быстро. А вот Юберу Фурнье опытный правый защитник пригодился. Жалле, несмотря на возраст, по-прежнему хорош в скоростных забегах, а опыт позволяет ему руководить действиями обороны "львов" на правах ветерана.

Мапу Янга-Мбива. Оборона "Лиона" - гармоничный сплав из опыта и молодости. И так уж получилось, что обе из этих крайностей находятся на одинаковых полюсах – правый центральный деф французов тоже перемахнул за границы 30-летия. Бишевац – пример классического защитника: высок, атлетичен, хорош в игре головой, но слегка неповоротливый. Именно поэтому ему на замену был приобретен Мапу Янга-Мбива, в свое время капитанивший в "золотом" "Монпелье". Более того, в Петербург Бишевац и вовсе не полетел из-за травмы, поэтому сосредоточимся на его коллеге. По правде сказать, в надежности Янга-Мбива своему более опытному товарищу уступает – еще в "Монпелье" за ним была замечена зависимость от того же Эмира Спахича, а головой он играет заметно хуже Бишеваца. Однако Мапу более мобилен, что может помочь "Лиону" сдюжить со скоростной атакой "Зенита".

Самуэль Умтити. Еще один представитель славного поколения лионских французов. До последнего местная федерация футбола боролась за то, чтобы Умтити на взрослом уровне выбрал "трехцветных", но Самуэль принял решение выступать за сборную Камеруна. В "Лионе" же он на данный момент является едва ли не самым надежным защитником: он быстр, вынослив, тактически грамотен и неплохо играет головой.

Рафаэл. Бразильский защитник, которого вместе с братом Фабио в 20-летнем возрасте заприметил сам Алекс Фергюссон, ныне обитает во Франции. Любителям английского футбола Рафаэл известен своей прекрасной стартовой скоростью и любовью к походам в атаку, из-за чего время от времени его зона на левом краю обороны пустеет при контратаках.

Максим Гоналон. Капитан и опора "Лиона" (а также еще один воспитанник) уже на протяжении нескольких лет. Гоналон хорош как в оборонительных действиях (стабильно является одним из лидеров команды по среднему количеству отборов за матч), так и в созидании. Без него нынешний "Лион" представить практически невозможно.

Корентен Толиссо. Догадались уже? Да-да, еще один выпускник тамошней футбольной школы. Толиссо в "Лионе" отвечает за последний пас – в оборонительной игре от него толку мало. Зато в созидании 21-летний полузащитник в текущем сезоне преуспел: с четырьмя ассистами Корантен является лучшим распасовщиком своей команды.

Жордан Ферри. Центр поля "Лиона" целиком и полностью состоит из молодняка (за исключением Гоналона) собственного производства (исключений нет). Ферри – законченный опорник. Играет жестко, пасует мало и зачастую участвует именно в разрушающей миссии "львов". Зато без его цепкости команде едва ли удалось пропускать так мало, ведь вратарь-то у них не из самых надежных.

Матье Вальбуэна. Вальбуэна – это скорость. Вальбуэна – это техника. Вальбуэна – это нестандартная мысль, которая рискует зажечься у него в голове в любую секунду матча. Вальбуэна – это готовый результат игры, если этот низкорослый француз в форме. Матье сейчас приходится нелегко: то фанаты его бывшего клуба "Марсель" освистают, то скандал с бывшими партнерами по сборной Франции образуется, однако убеждены, что в Россию полузащитник приедет, чтобы играть красиво.

Александр Лаказетт. Если бы "Зенит" схлестнулся с "Лионом" в прошлом году, то именно Лаказетта можно было бы выделить у французов как самого опасного игрока. Сейчас же Александр явно переживает синдром второго сезона – блеснув ярко в прошлом году, в этом этот бесспорно талантливый форвард пребывает по большей части в поисках себя. Отсюда и низкая результативность: в 8-ми матчах Лиги-1 Лаказетт забил лишь дважды. Однако даже несмотря на это 10-ку "львов" нужно опасаться. Ведь кто знает, в какой момент его "прорвет".

Клаудио Бове. Но на данном этапе напарник Александра в атаке Клаудио Бове выглядит чуть более грозно. Во-первых, за него говорит опыт (27 лет против 24-х у Лаказетта), а в играх с командами уровня "Зенита" он играет немаловажную роль. Второе – на Бове не давят так сильно и не ждут столь же больших высот, как от 10-го номера. Возможно, именно поэтому быстроногий нападающий (который, к слову, очень любит симулировать и подставляться под фолы – на заметку питерской обороне) чувствует себя в атаке более вольготно и раскованно, забивая пока что чаще Александра.

Сильные стороны

Игра в обороне. Современный "Лион" действует на итальянский манер: перво-наперво надо наладить оборонительные порядки, а затем уже атаковать. Однако это вовсе не значит, что Фурнье своим подопечным прививает трусливый футбол – "львы" научились строить защиту без особого ущерба для нападения.

Стабильный состав. Сыгранность состава – фактор немаловажный. Длительное время основа притиралась друг к другу, набивая шишки и зарабатывая медали разной пробы, и теперь процесс формирования костяка из собственной молодежной команды подошел к концу.

Индивидуальное мастерство исполнителей. Буквально в каждой зоне у "Лиона" присутствуют высококлассные индивидуалисты, способные в одиночку решить исход игры. Вальбуэна, Лаказетт, Рафаэл, Толиссо, Гоналон – все эти ребята могут придумать гол на ровном месте, соорудив красивый проход или хитрый дальний удар.

Слабые стороны

Отсутствие джокера. Но даже несмотря на наличие в основе Бове и Лаказетта, лучшим бомбардиром "Лиона" в этом году был совсем другой человек. Более того, он и нападающим-то не является, хотя Фурнье стабильно отряжал парня ближе к атаке. Набиль Фекир, будучи атакующим полузащитником, забил, выходя на замены, 4 мяча. И вполне вероятно, что забил бы и больше, если бы 5-го сентября Фекир не заработал в матче за сборную Франции разрыв крестообразных связок колена.

Тактическая закостенелость. Если соперник предлагает "Лиону" скоростную игру флангами, французы не знают, что с этим делать – это продемонстрировала нам недавняя игра "ткачей" с "Монако". Арсенал лионцев ограничен и рассчитан исключительно на таранные атаки по центру, исключая тактическую вариативность.

Вратарь. О причудах Энтони Лопеша рассказывали выше, поэтому просто констатируем – "Зениту" следует чаще бить по воротам. С любой дистанции. И рано или поздно Лопеша удастся пробить.