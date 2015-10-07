Денис Бояринцев: «Верю, что сборная России попадет на Евро-2016»

<p><em>Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы сборной России на попадание в финальную часть Евро-2016, прокомментировал замену в составе Жиркова на Щенникова, а также неудачную игру Юрия Лодыгина в «Зените».</em></p> <p><strong>- Денис, нашей национальной команде сейчас предстоят два решающих поединка с Молдавией и Черногорией…</strong></p> <p>- Вы знаете, у меня есть ощущение, что для сборной России все сложится хорошо. Мы добьемся нужного результата.</p> <p><strong>- Кто для дружины Леонида Слуцкого представляет большую угрозу из двух предстоящих оппонентов?</strong></p> <p>- Все команды могут собраться и преподнести сюрприз. Но мне кажется, что именно от черногорцев стоит ждать подвоха. С Молдавией тоже не будет просто, это точно. Просто второй соперник заставляет насторожиться еще больше.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444149221__I3V0396.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- С черногорцами, кстати, встреча для нас станет домашней. Это добавит на команду давления, ведь матч будет последним в отборочном цикле?</strong></p> <p>- Хорошо, что мы будем играть в родных стенах, да и болельщики с большим удовольствием придут на эту встречу поддержать свою команду. Единственное, что соперник изберет закрытую тактику, больше отсиживаясь в обороне, искать счастья в контратаке. Россиянам будет проблематично вскрывать плотную оборону соперника. Тут нам важно забить, причем лучше это сделать вообще в начале противостояния. А то штурм рискует затянуться.</p> <p><strong>- Первая игра с Черногорией не смогла завершиться из-за беспорядков болельщиков. Сейчас, наверное, такое произойти уже не может?</strong></p> <p>- Будем надеяться, что ничего похожего даже и близко не будет. Хотелось бы, чтобы футбол был без таких вещей, как в той игре, о которой вы упомянули. Мне кажется, что за наших болельщиков надо быть спокойными, они ничего подобного себе не позволят (смеется). Зачем срывать такую игру, когда на кону будет стоять путевка в финальную часть чемпионата Европы?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444149237__I2V5655_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- В минувшие выходные пришла печальная новость – получил травму Юрий Жирков, и на его место вызван Георгий Щенников. Понятно, что Слуцкому сейчас хорошо знаком 42-й номер армейцев, но насколько сильно данная замена скажется на сборной?</strong></p> <p>- Травма Жиркова – это, безусловно, потеря. Ведь он футболист, который может даже за счет индивидуальных действий создать голевой момент. На мой взгляд, в атакующих компонентах Юра выглядит посильнее Щенникова, но Георгий тоже очень неплохой футболист. Да, мы немного потеряем в атаке, но за оборонительные действия я полностью спокоен. Щенников сможет заменить Жиркова.</p> <p><strong>- В обойме сейчас три нападающих: Дзюба, Кокорин и Смолов. На кого стоит сделать ставку, если кроме Артема остальные ребята не слишком в хорошей форме.</strong></p> <p>- Я тут с вами, безусловно, соглашусь. Не надо тут долго искать ответ, ведь в данном списке есть футболист, который забивает, имеет стабильное место в стартовом составе своего клуба. Думаю, что Леонид Викторович, скорее всего, отдаст предпочтение именно Дзюбе. Но это мое личное мнение.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444149251_image.orig.70577 (1).jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Сейчас многие критикуют голкипера Юрий Лодыгина за ту череду ошибок, которую он совершил в последнее время. Поездка в сборную даст ему возможность «перезагрузиться»? В «Зените» ведь он даже присел на скамейку запасных.</strong></p> <p>- Да, совершенно верно. Вратарь – это очень ответственная позиция на поле, ведь на стража ворот всегда выпадает повышенная нагрузка. Бывает, к сожалению, что голкипер один раз напортачит, а потом у него начинается череда ошибок. Действительно, вызов в национальную команду – это хорошая возможность немного отключиться от клубных дел. Думаю, что Лодыгин справится с такой нагрузкой, он же опытный парень. Да, его сейчас много критикуют, но он получит еще свой шанс. Надо, чтобы он выручил в трудную минуту, пенальти взял. Чтобы психологически уже полегче было. Просто один хороший матч. В национальной команде нам нужны не только сильные ребята, как игроки, но и по нервам и духу тоже.</p> <p><strong>- Нам предстоят матчи в пятницу и понедельник – это самые «удобные» для болельщиков дни, согласитесь?</strong></p> <p>- Знаете, в какой бы день эти игры не были – болельщик все равно пойдет на трибуну. Главное, чтобы в вечернее время все проходило, а то придется отпрашиваться с работы (смеется). Даже поставь игры на середину недели – народ на встречах было бы не меньше, уверяю вас. Надеюсь, что на игре с Черногорией будет аншлаг.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444149263_image.orig.73901.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- Сами поспособствуете тому, чтобы был аншлаг?</strong></p> <p>- Если бы была такая возможность у меня, то я обязательно пошел бы. Но, видимо, придется переживать за наших ребят, сидя у телевизора (смеется). Но смотреть буду, обещаю.</p> <p><strong>- По силам ли сборной России сделать то, о чем мечтает все население нашей страны? Я имею в виду выход в финальную часть Евро-2016, конечно же.</strong></p> <p>- Повторюсь, что все будет хорошо. Последние результаты команды Леонида Слуцкого вселяют уверенность в достойное завершение отборочной компании на Евро-2016. Я верю в ребят и в то, что им по силам пробиться в финальную часть.</p> <p><a href="https:///articles/441903" target="_blank"><strong>Шкала любви. 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