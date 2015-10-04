«Динамо» - ЦСКА. Фоторепортаж

<p><em>ЦСКА в упорной борьбе оказался сильнее московского «Динамо» (2:0). «Бомбардир» показывает главные моменты этого принципиального противостояния.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965274_AD7D8177 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965297_AD7D8397 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965456_Натх.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965309_AD7D8440 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965432_Паш.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965319_AD7D8469 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965673_AD7D8267 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965330_AD7D8574 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965406_Пашш.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965345_AD7D8694 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965358_AD7D8752 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965375_AD7D8979 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965471_AD7D8985 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965482_AD7D9018 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965496_AD7D9222 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965512_AD7D9251 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965523_AD7D9278 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965535_AD7D9292 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443965547_Фот.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80995" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Динамо" - ЦСКА</a></strong></p>