«Торпедо» готовится бастовать, УЕФА откроет дело против «Локомотива». Дайджест событий дня

Фергюсон вернется к тренерской работе. "ПСЖ" нацелился на Роналду. ФИФА объявила список претендентов на "Золотой мяч". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Торпедо" находится на грани забастовки

Главный тренер столичного «Торпедо» Валерий Петраков рассказал, что обслуживающий персонал и тренерский штаб клуба не получают зарплату в течение пяти месяцев.

«Одно дело, когда не платят деньги персоналу. Но ведь не на что жить команде. Мы должны планировать, знать будущее. А мы считаем копейки, чтобы покормить команду перед игрой, ищем способы отправиться на выездные игры», – заявил тренер.

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Браво попал в заявку на матч с "Севильей"

Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво сможет сыграть в матче седьмого тура Примеры против «Севильи».

Напомним, что в начале сентября Браво травмировал икроножную мышцу и в результате этого повреждения был вынужден пропустить несколько матчей «Барселоны». Теперь же вратарь полностью восстановился от этой травмы и включен в список игроков, которые могут принять участие в матче с «Севильей».

Анонс главных матчей выходных

ФИФА объявила список претендентов на «Золотой мяч»

ФИФА выберет 23-х футболистов, после чего будет проведено голосование среди тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Награда будет вручена 11 января 2016 года.

С полным списком претендентов можно ознакомиться по этой ссылке.

"Рома" выкупила контракты Джеко, Салаха и Фальке

«Рома» выкупила права на полузащитников Мохамеда Салаха и Яго Фальке, а также нападающего Эдина Джеко, которые до этого выступали в команде на правах аренды.

«Волки» воспользовались пунктом в контракте игроков, по которому имели право на выкуп в том случае, если футболисты проведут определенное количество матчей в составе.

"ПСЖ" готовит супер предложение для Роналду

Владельцы «ПСЖ» хотели бы подписать Лионеля Месси, но тот не собирается покидать каталонский клуб. Поэтому стоит ожидать супер предложение мадридскому «Реалу» за переход Криштиану Роналду, который готов в следующем сезоне сменить команду. Сумма трансфера оценивается почти в 100 миллионов фунтов с ежегодной зарплатой в 20 миллионов евро.

УЕФА откроет дело против "Локомотива" на следующей неделе

УЕФА на следующей неделе может открыть дело против московского «Локомотива» из-за поведения фанатов команды во время матча Лиги Европы против албанского «Скендербеу».

Решение организация примет после получения официального протокола матча, в котором албанская сторона пожаловалась на болельщиков «Локо», которые выкрикивали политические речевки с трибун.

Фергюсон возглавит команду Бекхэма в матче Unicef

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон снова встанет у руля футбольной команды. Он возглавит объединенную сборную легенд Великобритании и Ирландии в благотворительном матче. Известно, что капитаном этой команды будет бывший полузащитник «МЮ» Дэвид Бекхэм, который провел под руководством Сэра Алекса в «МЮ» 394 матча.

РФПЛ. "Урал" и "Крылья Советов" поделили очки

В матче 11-го тура РФПЛ «Урал» и «Крылья Советов» не смогли выявить победителя, сыграв вничью.

Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Лунгу, 26; 1:1 – Цаллагов, 43.

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 11-й тур РФПЛ