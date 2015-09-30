ЦСКА – ПСВ – 3:2. Как это было

<p><em>Умеет ЦСКА подарить зрелище. Причем не только собственной игрой, но и щедрым даром сопернику в виде возможности показать себя. О том, как армейцы едва не упустили победу после разгромного первого тайма, как поднимался с колен ПСВ, а Акинфеев продлевал свою серию – в отчете «Бомбардира». </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА - ПСВ - 3:2</strong></span></p> <p>Покоритель «Манчестер Юнайтед» - это не шутки. Особенно для тех, кто недавно по всем статьям уступил немецкому «Вольфсбургу». Тому самому, кто недавно остался без Де Брюйне. Тому самому, кто после удивительного прошлого сезона никак не может собраться в этом году. Тому самому, у кого произошел конфликт между лучшим нападающим команды и ее главным тренером по причине эгоцентризма первого. В общем, «Вольфсбургу», который далеко не в порядке.</p> <p>Да, с той самой секунды, когда с подачи легкой руки Карлеса Пуйоля ЦСКА отправился в группу В, было понятно, с кем армейцы точно наберут очки. Даже Александр Мостовой, с кем мне довелось наблюдать за жеребьевкой, отметил важность такого соперника – мальчики для битья всегда в цене. И без лишних слов было понятно, кто это – не «Манчестер Юнайтед» же в конце-то концов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443646241_Игн.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Однако и с нынешним «Вольсфбургом» можно было поднатужиться и хоть за что-то зацепиться, но силенок не хватило. Так где же гарантия, что ПСВ сдастся без боя? С характером у голландцев никогда проблем не было; менталитет обязывает их делать свое дело с максимальной отдачей. Да еще и недавно МЮ обыграли – если коротко, ЦСКА в Химках сегодня легкая прогулка не ждала.</p> <p>И тем удивительнее было наблюдать, как армейцы буквально с первых минут пошли на штурм ворот Йеруна Зута – полная противоположность характеру москвичей в Германии. А уже к 7-й минуте состоялся первый в матче гол. И не в ворота Акинфеева, к слову: отлично Тошич исполнил корнер, а Муса в штрафной дождался, когда мяч опустится на газон и пробил – Зут не у дел.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003374" width="720"></iframe></p> <p>Неожиданное начало, не правда ли? Ничего, дальше – больше, ведь ЦСКА останавливаться явно не планировал. Видимо, принял к сведению Леонид Слуцкий неудачную тенденцию «последних минут», сформировавшуюся в коллективе, поэтому после забитого мяча москвичи в лучших европейских традициях пошли организовывать второй.</p> <p>И ведь получилось! Фернандес с правого края прорвался сквозь защитника и уловил момент для верховой подачи в штрафную. Защитники явно в этот момент брали пример с обороны «Спартака» худших образцов, ибо Думбия из одиннадцатиметровой отметки беспрепятственно сумел занять нужную позицию и головой подкрутил мяч в дальний угол, минуя голкипера. Красота!</p> <p>Примерно такая же, как и секундой позже: хитрющий ивуариец подхватил снаряд метрах в десяти от штрафной, вышел на свидание с Зутом и… Мимо. Обидно донельзя, но с висящими на хвосте защитниками тяжело с миллиметровой точностью рассчитать подсечку через голкипера. Впрочем, сетовать на судьбу ему не пришлось – до перерыва у него еще будут моменты отличиться.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443646325_Сейду.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Как, например, на 35-й минуте. Тошич в штрафной после контакта с вратарем упал немного картинно, но фол есть фол, посему пенальти справедливый, несмотря на апелляции с голландской стороны. Думбия пробил в противоположную от Зута сторону – 3:0. Фантастика? Возможно-возможно.</p> <p>Впрочем, без негатива в первом тайме не обошлось. Арбитр, к слову, был явно в добром расположении духа применительно к ЦСКА, ибо буквально тут же мяч снова стоял на точке. И снова возле него находился армейский ивуариец. Который на сей раз отправил его чуть выше правой девятки. Ну ничего страшного, правда? Со всеми бывает.</p> <p>Помните, как мы говорили, что Слуцкий начал бороться с расслабленностью своей команды? Забудьте. Лучше вспомните о том, что голландцы – ребята с характером. Во втором тайме этот тезис пригодился в большей степени. И это притом, что после свистка ЦСКА в сущности оборотов не сбавил и продолжил регулярные, но значительно более неспешные и неторопливые нападки на владения ПСВ.</p> <p>С другой стороны, при счете 3:0 можно и не напрягаться, да? Возможно, но только если ты не из состава армейцев, ибо в абсолютно выигрышном матче ЦСКА взялся за старое. Или ПСВ - за новое, применительно к данной игре. Называйте, впрочем, как угодно, а мы продолжим: провалился левый фланг москвичей на 60-й минуте, после чего последовала передача на противоположную штангу, откуда Максим Лестьенн пробивал уже по пустым воротам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443646345_Мила.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>В общем-то гол на совести Акинфеева – прерывать поперечную передачу в этой ситуации защитники не могли, ибо просто не успевали. Голкипер видит момент, видит набегающего игрока и должен реагировать на мяч. Но не среагировал. По делу Игорь продолжил свою безрадостную серию, скажем откровенно.</p> <p>Как продолжил ее и ЦСКА спустя 8 минут. Снова не у дел Марио Фернандес, снова пас на Лестьенна и снова гол. Разница лишь в том, что на сей раз голландец находился в центре штрафной, а удар Акинфеев брать не мог. Голливуд, по-другому и не скажешь! И ведь быть беде, скорее всего, если бы ПСВ на радостях не подложил свинью сам себе. На 80-й минуте решил удалиться с поля Сантьяго Ариас, после чего голландцам пришлось чуть больше времени уделять обороне. В общем, дотерпели. Даже не обыграли, а дотерпели. И Леониду Слуцкому надо сделать из этого определенные выводы: «дожимать» соперника армейцы попросту не умеют. И пока что «дожимают» их.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003545" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Максим Лестьенн</strong></span></p> <p>И снова в Лиге чемпионов игроком матча становится игрок из команды-соперника ЦСКА. Да, Думбия был хорош в первом тайме, но когда ПСВ завел свой пламенный мотор, ивуариец с поля будто бы пропал. А вот Лестьенн едва ли не единолично возродил интригу в игре после «3:0», в красивом стиле оформив дубль. И еще неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не травма Максима. Быть может, иначе поздравлять армейцев после финального свистка бы не пришлось.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/86995" target="_blank">Текстовый онлайн матча ЦСКА - ПСВ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование матча. Оборона ЦСКА</strong></span></p> <p>Удивительно, но факт: в текущем сезоне традиционно надежная оборона москвичей раз за разом трещит по швам. ПСВ во второй половине матча заметно прибавил, но не настолько, чтобы перед ним складывать оружия и чуть ли не сдаваться на милость даже не победителю, а просто более агрессивному оппоненту. Все тревожнее и тревожнее становится ожидание матча с «Манчестер Юнайтед». Ведь англичане, почуяв вкус крови, добычу из рук не выпустят.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443975" target="_blank"><strong>Онлайн матчей Лиги чемпионов</strong></a></p>