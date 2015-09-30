ПСВ Эйндховен: против кого сегодня будет биться ЦСКА

<p><em>В первом туре Лиги чемпионов <a href="https:///teams/psv">ПСВ</a> обыграл «Манчестер Юнайтед» и теперь приезжает в Москву в ранге лидера группы В. «Бомбардир» расскажет о сильных и слабых сторонах чемпиона Голландии.</em></p> <p>Победой над «Манчестер Юнайтед» ПСВ окончательно спутал карты в группе В. Изначально думалось, что вот есть «МЮ», у которого будет первое место, а вот три команды, которые поведут борьбу за вторую путевку в плей-офф. Ан нет – оказалось, что здесь все равны, что, наверное, идеально для проигравшего в первом туре ЦСКА.</p> <p>«Эйндховен» не мог выиграть чемпионский титул шесть лет и, как следствие, давненько не играл в групповом раунде Лиги чемпионов (с 2008 года!), но с российскими командами встречался. И ничего хорошего это голландцам не сулило. В прошлом розыгрыше Лиги Европы ПСВ умудрился проиграть два раза в группе московскому «Динамо», но выйти в плей-офф со второго места, чтобы там дважды уступить «Зениту».</p> <p>А ведь тогда у ПСВ был Мемфис Депай, и команда Филиппа Коку громила всех в Голландии, где сейчас занимает только четвертое место, уступая даже «Хераклесу»! Может, потому и громила всех во внутреннем первенстве, что не заморачивалась еврокубками? Давайте разберемся, что же из себя представляет ПСВ сейчас.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443613750_PSV.jpg" style="height:435px; width:341px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игровая схема</strong></span></p> <p>Чемпион Голландии в этом сезоне стабильно использует схему 4-1-4-1, где по кадровому наполнению есть вопросы только в центре обороны и полузащиты. Есть Гуардадо, который может сыграть как опорника, так и в более атакующей роли, но он сейчас травмирован, и потому его подменяет Хендрикс. В защите же есть Исима-Мирен, но сейчас Коку предпочитает использовать в центре мексиканца Морено, который стал одним из героев матча с «МЮ» и вряд ли отдаст место в основе без боя.</p> <p>Очень важными игроками в игровой конструкции Филиппа Коку являются фланговые полузащитники Лестьенн и Нарсингх, от которых и исходит основная угроза. ПСВ играет в нетипичном для Голландии direct-style, активно используя умение вингеров промчаться по флангу и навесить на голову Де Йонгу, чем, собственно, и был бит «Манчестер Юнайтед», пусть и забивал после подач Максима Лестьенна не высоченный Де Йонг. В чемпионате Голландии у него, к слову, из шести голов половина забиты головой и все – с передач Лестьенна или Нарсингха.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443613629_29.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Последний матч</strong></span></p> <p>Посчастливилось на выходных наблюдать матч ПСВ с «Неймегеном», и, честно говоря, команда Коку не впечатлила. Даже дома она предпочитала играть вторым номером, как будто моделируя условия игры с ЦСКА, где «Эйндховен» наверняка будет делать ставку на все те же контратаки и скорость Лестьенна и Нарсингха.</p> <p>«Неймеген» создал больше моментов, играл активнее и заслуживал хотя бы ничейного результата на поле чемпиона, но более высокий класс ПСВ все же сказался - в концовке первого тайма свой традиционный гол забил Люк Де Йонг, а после того, как Ариас привез на свои ворота пенальти, реализованный «Неймегеном», пришло время выручать ПСВ джокеру Локадии – он отличился с передачи Лестьенна, раздающего голевые пасы буквально в каждом матче.</p> <p>Стоит отметить очень неуверенную игру Йеруна Зута, который часто ошибался на выходах, просто терял мяч в безобидных ситуациях, но так и остался безнаказанным за свои чудачества.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основной состав</strong></span></p> <p><strong>Йерун Зут</strong>. Воспитанник академии ПСВ, ставший первым номером в команде с приходом на тренерский мостик Филиппа Коку, взявшего курс на омоложение состава. Сложно назвать Зута классным голкипером, так как ошибается он часто, но все же потенциал у этого габаритного парня есть. Потому Коку безоговорочно доверяет 24-летнему вратарю, который хорошо знаком по регулярным выступлениям за различные молодежные сборные Голландии.</p> <p><strong>Сантьяго Ариас.</strong> Колумбийского правого защитника в 2013 году взяли в «Спортинге» за компанию с опытным Стейном Схаарсом, который должен был стать дядькой-наставником для молодежи. Но Схаарс потихоньку потерял место в основе, а вот Ариас, несмотря на то, что достаточно часто привозит пенальти (последний – в матче с «Неймегеном» на ровном месте), играет постоянно. Видимо, Коку нравится его боевитость и настырность, которые идут как на пользу, так и во вред.</p> <p><strong>Джеффри Брума.</strong> Наверное, самый надежный защитник ПСВ в нынешней «сборке» оборонительной линии. Воспитанник «Фейеноорда» в юные годы попал в академию «Челси», но не смог там пробиться в основу. Когда бывший глава академии «Челси» Франк Арнесен, собственно и приведший Бруму на «Стэмфорд Бридж», потянул его за собой в «Гамбург» - был там одним из немногих ставленников датчанина, кто выглядел неплохо. Тем, видимо, и подкупил скаутов ПСВ, вернувших голландского защитника на родину. Высокий, атлетичный, но достаточно подвижный Брума очень хорош в единоборствах и на втором этаже, и есть подозрения, что в Англию он все же вернется – более подготовленным и опытным игроком.</p> <p><strong>Эктор Морено.</strong> Опытный мексиканец, печально известный тем, что именно после его подката двойной перелом ноги получил Люк Шоу. Впрочем, вряд ли можно корить за это игрока, который сам в 1/8 финала ЧМ-2014 с Голландией получил травму, из-за которой не играл полгода. Именно тогда, во время лечения, он решил вернуться из «Эспаньола» в чемпиона Голландии, где раньше блистал в составе АЗ и сейчас потихоньку набирает былую форму. Отлично играет головой, что мы могли видеть по матчу с «МЮ», где именно он сравнял счет после поданного Лестьенном углового.</p> <p><strong>Джошуа Брене.</strong> Воспитанник академии ПСВ. В чемпионском сезоне не был основным, подменяя Ариаса на правом фланге, но сейчас, когда травмирован Йетро Виллемс, закрывает брешь на фланге левом. Типичный крайний защитник – подвижный, цепкий, но, наверное, недостаточно активный и полезный в атаке, чтобы быть ключевым игроком в ПСВ Коку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443613602_31.jpg" style="height:463px; width:720px" /></p> <p><strong>Йоррит Хендрикс.</strong> Коку умеет доверять воспитанникам академии ПСВ, в которой сам учился играть в футбол. Йоррит Хендрикс – универсальный игрок, который может сыграть также центрального защитника (его рост – 189 см), но сейчас в связи с травмой Андреса Гуардадо он пригодился в центре поля и с готовностью выполняет работу опорного полузащитника, полностью ориентированного на разрушительную работу.</p> <p><strong>Дэви Проппер.</strong> А вот «Мистер Проппер», пришедший этим летом из «Витесса», – игрок более креативный. Хотя если судить по фамилии, то именно ему стоило бы тщательно следить за тем, чтобы никто не пробрался в штрафную ПСВ. Пока Дэви только адаптируется в новой команде, но уже успел забить «Камбуру» и отдать две голевые передачи.</p> <p><strong>Адам Махер.</strong> Этнический марокканец Адам Махер может сыграть на любой атакующей позиции и в АЗ он часто играл на фланге, но у Коку Махер в первую очередь отвечает за креатив в центре поля и управление игрой ПСВ в атаке. Быстрый техничный и работоспособный игрок, остановить которого без нарушения правил очень сложно. Фактически именно Махера можно назвать плеймейкером команды - он разбрасывает мячи на фланги, управляет игрой ПСВ и задает темп.</p> <p><strong>Лусиано Нарсингх.</strong> Правое крыло атаки ПСВ. Невысокий, но достаточно мощный вингер с приличной скоростью и умением оказаться в нужное время в нужном месте, если атака идет по противоположному флангу. Сколько раз было так, что адресатом передач Лестьенна становился даже не Люк де Йонг, а Нарсингх, замыкающий дальнюю штангу! Собственно, именно так получилось в матче с «МЮ», где воспитанник академии «Херенвена», играющий за ПСВ с 2012 года, забил победный мяч.</p> <p><strong>Максим Лестьенн.</strong> А вот это, наверное, самый опасный сейчас игрок ПСВ. Молодой бельгиец принял не совсем понятное решение перебраться летом 2014 года из «Брюгге» в «Эль-Араби», но ни одного матча в чемпионате Катара не сыграл. В ПСВ на правах аренды, но уже сейчас нет сомнений в том, что «Эйндховен» захочет выкупить контракт Лестьенна, который с первых матчей стал настоящим лидером атак команды, достойно заменив ушедшего в «МЮ» Депая. Лестьенн – это скорость и град обостряющих передач в штрафную. Он идеален при позиционном наступлении, когда может выкрутить позвонки любому опекуну дриблингом. Но в то же время очень хорош и при контратаках, когда просто улетает по своему флангу как породистый скакун и соперники видят только его крашеную блондинистую гриву.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443613584_30.jpg" style="height:450px; width:721px" /></p> <p><strong>Люк Де Йонг.</strong> Адресат передач Лестьенна, Махера и Нарсингха – высокий и отличной играющий головой Люк Де Йонг. Отлично зарекомендовав себя в «Твенте», он тем не менее не смог проявить себя за пределами Голландии ни в гладбахской «Боруссии», ни в «Ньюкасле» и вернулся в Эредивизию, где снова стал стабильно забивать в составе ПСВ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сильные стороны</strong></span></p> <p><strong>Атакующие полузащитники.</strong> Полузащита – сильнейшая линия ПСВ даже после ухода Депая. Именно от трио Нарсингх-Махер-Лестьенн исходит самая серьезная угроза воротам соперников «Эйндховена». Закрыть их достаточно сложно ввиду непредсказуемости действий того же Махера, который может направить атаку как по левому, так и по правому флангу, и равноценности всех креативщиков ПСВ.</p> <p><strong>Игра на контратаках.</strong> ПСВ с такими крайними полузащитниками, как Лестьенн и Нарсингх, опасен при игре на контратаках. Крайним защитникам ЦСКА предстоит сложный матч, так как по части скорости и маневренности вингеры ПСВ бесподобны и условия для победы над «Манчестер Юнайтед» были созданы именно ими.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971691" width="720"></iframe></p> <p><strong>Стандартные положения.</strong> Имея такого мастера игры головой, как Де Йонг, и такого умельца выполнить длинную обостряющую передачу, как Максим Лестьенн, странно было бы не использовать эти качества при стандартных положениях. И ПСВ пользуется этими преимуществами умело, как мы могли видеть по матчу с «МЮ». Да и в чемпионате команда Коку часто забивает после угловых и штрафных. Даже после ухода Депая, который мог вколотить мяч в сетку прямым ударом со штрафного с любой опасной дистанции.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слабые стороны</strong></span></p> <p><strong>Вратарь.</strong> Йерун Зут – слабое звено ПСВ, и в Голландии большинство его ляпов и ошибок остаются безнаказанными лишь благодаря тому, что мастерство нападающих клубов а-ля «Неймеген» оставляет желать лучшего. Он легко может отразить перед собой не самый сложный дальний удар, потерять мяч и ворота при игре на выходе или же просто заиграться в собственной штрафной.</p> <p><strong>Уязвимость в обороне.</strong> При всем том, что Филипп Коку старается делать ставку на прагматичный стиль игры, назвать действия защитников ПСВ надежными сложно. Мы уже говорили о том, что всегда готов начудить Ариас, не набрал пока что лучшей формы Морено, а Брене – не оптимальный выбор на левом фланге. Если оборону «Эйндховена» поднапрячь, то она обычно трещит по швам - в этом сезоне не смогли забить чемпиону Голландии только совсем уж слабенький «Камбур» (в чемпионате, в кубке – забили дважды!) и «Гронинген».</p> <p><strong>Отсутствие Гуардадо.</strong> Мексиканец Гуардадо может быть уже не так быстр, как в молодые годы, и потому стал играть ближе к своим воротам, но его неоценимый опыт и лидерские качества – то, чего будет не хватать ПСВ в Лиге чемпионов. Сейчас Андрес повредил колено и не сыграет до ноября. И это действительно серьезная потеря.</p> <p><strong><strong><strong><strong>"Бомбардир" будет вести<strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong><a href="https:///online/86995" target="_blank">текстовую и видеотрансляцию матча</a></strong></strong></strong></strong></p>