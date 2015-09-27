Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах

Сезон для голкипера "Зенита" начался довольно успешно. Однако в один прекрасный момент над его игрой все стали насмехаться. Почему? "Бомбардир" показывает главные ляпы второго вратаря России.

"Зенит" - "Краснодар" - 0:2

В матче против "Краснодара" Андре Виллаш-Боаш решил пойти на эксперименты. Ротация состава, правда, никак не коснулась голкипера Юрия Лодыгина. Весь матч вратарь "Зенита" занимался непонятно чем, пытаясь строить из себя Мануэля Нойера. Хорошо еще, что "Зенит" пропустил только дважды. И второй из этих голов явно на совести Лодыгина. Так спокойно "спать" в собственных владениях высококлассному голкиперу нельзя.

"Юра – ты не клоун, ты – вратарь". Как "Зенит" выживает в условиях нового лимита

ЦСКА - "Зенит" - 2:2

В матче против ЦСКА голкипер петербуржцев сначала доставил своей команде массу проблем, а затем стал творцом ничейного успеха. С первых же минут в действиях Лодыгина и обороны "Зенита" чувствовалась явная несогласованность, что быстро вылилось в автогол Ломбертса. Вратарь, к слову, здесь занимался непонятно чем. И это еще Еременко в концовке игры не смог наказать Юрия за неудачный дриблинг (!) в своей штрафной площади. Забеги к центру поля, промахи по мячу – все это делало из Лодыгина явного антигероя встречи. Однако в середине второго тайма голкипер "Зенита" совершил два важных спасения, а потом взял пенальти от Дзагоева. Хоть как-то реабилитировался.

"Валенсия" - "Зенит" - 2:3

Вояж в Испанию начался для "Зенита" успешно. Два забитых мяча еще в первом тайме позволили "Зениту" чувствовать себя комфортно. Но Лодыгину, видимо, захотелось интриги и веселья. Неожиданно для всех он сначала пустил мяч в ближний угол после удара португальского защитника Канселу, подумав, что тот будет делать подачу. А затем снаряд пролетел буквально сквозь Лодыгина, когда по воротам пальнул уже Андре Гомеш. "Зенит", правда, нашел в себе силы собраться и все-таки вырвать победу. Самому вратарю потом пришлось сердечно благодарить партнеров за такой успех.

"Спартак" - "Зенит" - 2:2

Андре Виллаш-Боаш выразил своему голкиперу публичную поддержку, но это Лодыгина только раззадорило. С первых же секунд матча против "Спартака" болельщики "Зенита" поняли, что стоит ждать большой беды. Она и пришла довольно быстро. Ломбертс скинул мяч прямо на ногу Зе Луишу, который расстрелял пустые ворота! Голкипер "Зенита" в этот момент лежал недалеко от линии своей штрафной площади, провожая летящий снаряд глазами. Во втором тайме Лодыгин опростоволосился снова. Ивелин Попов издевательски перекинул мяч через Хави Гарсию, а потом закинул его за шиворот Лодыгину. Юрий слишком далеко вышел из ворот и даже не удосужился подпрыгнуть.

"Спартак" - "Зенит". Фоторепортаж

Вывод

У Юрия Лодыгина есть явные проблемы с психологией. Он может совершить несколько крутых сэйвов, но в том же матче пустить какой-нибудь глупый гол. Андре Виллаш-Боашу надо срочно с этим что-то делать, иначе второй голкипер сборной России продолжит и дальше позориться на всю Европу. Тем более что от этого страдают и результаты "Зенита". А простыми извинениями перед партнерами, вынужденными выполнять двойную работу, Юрий Лодыгин скоро уже не отделается.