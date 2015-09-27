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Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах

Сезон для голкипера "Зенита" начался довольно успешно. Однако в один прекрасный момент над его игрой все стали насмехаться. Почему? "Бомбардир" показывает главные ляпы второго вратаря России.

"Зенит" - "Краснодар" - 0:2

В матче против "Краснодара" Андре Виллаш-Боаш решил пойти на эксперименты. Ротация состава, правда, никак не коснулась голкипера Юрия Лодыгина. Весь матч вратарь "Зенита" занимался непонятно чем, пытаясь строить из себя Мануэля Нойера. Хорошо еще, что "Зенит" пропустил только дважды. И второй из этих голов явно на совести Лодыгина. Так спокойно "спать" в собственных владениях высококлассному голкиперу нельзя.

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ЦСКА - "Зенит" - 2:2

В матче против ЦСКА голкипер петербуржцев сначала доставил своей команде массу проблем, а затем стал творцом ничейного успеха. С первых же минут в действиях Лодыгина и обороны "Зенита" чувствовалась явная несогласованность, что быстро вылилось в автогол Ломбертса. Вратарь, к слову, здесь занимался непонятно чем. И это еще Еременко в концовке игры не смог наказать Юрия за неудачный дриблинг (!) в своей штрафной площади. Забеги к центру поля, промахи по мячу – все это делало из Лодыгина явного антигероя встречи. Однако в середине второго тайма голкипер "Зенита" совершил два важных спасения, а потом взял пенальти от Дзагоева. Хоть как-то реабилитировался.

"Валенсия" - "Зенит" - 2:3

Вояж в Испанию начался для "Зенита" успешно. Два забитых мяча еще в первом тайме позволили "Зениту" чувствовать себя комфортно. Но Лодыгину, видимо, захотелось интриги и веселья. Неожиданно для всех он сначала пустил мяч в ближний угол после удара португальского защитника Канселу, подумав, что тот будет делать подачу. А затем снаряд пролетел буквально сквозь Лодыгина, когда по воротам пальнул уже Андре Гомеш. "Зенит", правда, нашел в себе силы собраться и все-таки вырвать победу. Самому вратарю потом пришлось сердечно благодарить партнеров за такой успех.

"Спартак" - "Зенит" - 2:2

Андре Виллаш-Боаш выразил своему голкиперу публичную поддержку, но это Лодыгина только раззадорило. С первых же секунд матча против "Спартака" болельщики "Зенита" поняли, что стоит ждать большой беды. Она и пришла довольно быстро. Ломбертс скинул мяч прямо на ногу Зе Луишу, который расстрелял пустые ворота! Голкипер "Зенита" в этот момент лежал недалеко от линии своей штрафной площади, провожая летящий снаряд глазами. Во втором тайме Лодыгин опростоволосился снова. Ивелин Попов издевательски перекинул мяч через Хави Гарсию, а потом закинул его за шиворот Лодыгину. Юрий слишком далеко вышел из ворот и даже не удосужился подпрыгнуть.

"Спартак" - "Зенит". Фоторепортаж

Вывод

У Юрия Лодыгина есть явные проблемы с психологией. Он может совершить несколько крутых сэйвов, но в том же матче пустить какой-нибудь глупый гол. Андре Виллаш-Боашу надо срочно с этим что-то делать, иначе второй голкипер сборной России продолжит и дальше позориться на всю Европу. Тем более что от этого страдают и результаты "Зенита". А простыми извинениями перед партнерами, вынужденными выполнять двойную работу, Юрий Лодыгин скоро уже не отделается.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак ЦСКА Валенсия Ломбертс Николас Попов Ивелин Лаборде Рикардо Зе Луиш Гомеш Андре Лодыгин Юрий Канселу Жоау
Комментарии (24)
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azar800
1443339352
Он просто шизик, а не вратарь
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CSKA471
1443342185
Просто немного нужно приземлиться и понять что ты не Нойер!
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CSKA471
1443342200
Ну на ленточке он хорош
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Alex2712
1443344132
Сдулса Юра
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edw7777
1443345107
Нельзя так грубо... Так психику любому сломать можно. Что же об Акинфееве тогда ни слова?! Надо дать парню в себя прийти.
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alp
1443345297
Юра отличный воротчик. надо только выключить пижонство и дешевые понты и все будет окей.
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CSKA №1
1443346309
Лодыркин отличный вратарь(((???Он пропускает такие голы,которые даже дворовый вратарь отражает(((Лодыркина в ФНЛ!!!
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Taps
1443357325
Высококлассный голкипер ? КЛОУН. Пусть стоит Миша Кержаков.
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vasiok74
1443364733
что с Лодыгином случилось?в прошлом сезоне классный вратарь был.
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Shinra
1443388540
Ради справедливости, представьте, как от лица Лодыгина это всё тяжело. Он знает, что может выдать косяк, от этого нервозность и ещё хуже начинает косячить. А противники знают, что он косячит, им тренер наверняка перед игрой сказал - посматривайте на вратаря, он может ошибиться в позиции, и пользуйтесь моментом, что они и делают, ещё более роняя самооценку лодыге и скатывая его игру до неприличного уровня. В общем, тут дофига психологии.
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