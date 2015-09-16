Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов

<p><em>Первый матч группового этапа Лиги чемпионов для армейцев получился не ахти каким. «Вольфсбург» доминировал буквально на каждом участке поля, поэтому другого результата (<a href="https:///online/86970" target="_blank"><strong>0:1</strong></a>) после финального свистка никто и не ждал. О том, что не получилось у ЦСКА на «Фольксваген-Арене», - в обзоре «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Вольфсбург» - ЦСКА – 1:0</strong></span></p> <p>Думаете, «Вольфсбург» изначально был в фаворитах? Нет, никто не спорит, что «волки» - команда сбитая, крепкая. Не зря в прошлом сезоне вице-чемпионами Германии стали, да и этот футбольный год начали за здравие. У них мощный состав – не выдающийся, но наличие в обойме Юлиана Дракслера, Баса Доста, Андре Шюррле и прочих внушает даже в некоторой степени уважение. Но все-таки они не фавориты. Тяжело с этой мыслью свыкнуться, но давайте все же попробуем. И дело тут не в регалиях и уж точно не в количестве денег, которые команды могут спустить в трансферную трубу, ведь в данном случае ключевую роль играет опыт. ЦСКА стабильно каждый год маячит в Лиге чемпионов, а если учитывать вялую текучесть кадров в армейском коллективе, то получаем, что в распоряжении у Леонида Слуцкого коллектив более грамотный, знающий еврокубковую кухню. «Вольсфбург таким похвастаться не может. Посему вполне естественно было ожидать, что увереннее будут выглядеть именно москвичи, а «волки» будут ожидать возможности укусить за бок Игоря Акинфеева в засаде. Ну или по крайней мере игра пойдет на встречных курсах с обоюдоострыми атаками. Но у россиян явно что-то пошло не так.</p> <p>«Вольсфбург» довольно быстро оттяпал себе центр поля и оттуда принялся поступательно расшатывать армейскую баррикаду. ЦСКА же начал нервно, игра команды Слуцкого походила на разодранные лоскутки, валяющиеся в разных углах комнаты – на одну минуту загораются глаза Ахмеда Мусы, Бибраса Натхо, Алана Дзагоева, и кажется, что теперь-то гости завладели мячом, но стоит моргнуть, как вперед снова бежит Юлиан Дракслер. Вообще, если переключить внимание на немцев, то мимо нового атакующего полузащитника в арсенале Дитера Хекинга пройти невозможно. С первых минут было видно, что экс-игрок «Шальке» на «Фольксваген – Арене» уже не чужой, ибо он в одного разгонял атаки едва ли не чаще всех, отдавая точнейшие передачи и охотно пускаясь в обводку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442351393_1.jpg" style="height:398px; width:720px" /></p> <p>Конкурент в этом плане у Дракслера был лишь один  - Даниэл Калиджиури, который на своей бровке утомил Георгия Щенникова своей сумасшедшей активностью. А вот Бас Дост оказался зажат меж двух огней по имени Сергей и Василий и себя толком никак не показал. Между тем случай по-настоящему ощутить нервозность игроков ЦСКА представился на 21-й минуте, когда сперва Зоран Тошич возле собственной штрафной «подарил» на ровном месте мяч сопернику, а затем всего несколько секунд спустя точно таким же действием отметился Марио Фернандес. И вот тогда-то немцы создали действительно опасный момент. Это все тот же Дракслер катит мяч на Андре Шюррле, который вываливается один на один с Акинфеевым, но вратарю полностью проигрывает. Повезло. Хотя какой от этого толк, если Д10 все равно забил в концовке тайма? А ведь сделал все Юлиан, как по учебнику: на подступах к штрафной запустил одноклубника на левый фланг и не остался выжидать на месте - ринулся на одиннадцатиметровую отметку замыкать подачу. С первым ударом Дракслера Игорь «Чудотворец» справился, но на добивание среагировать уже не сумел.</p> <p>На вторую половину «Вольфсбург» готовился выйти с удвоенным атакующим настроем, несмотря даже на то, что на табло горит счет в их пользу. Добавить задора впереди был призван Никлас Бендтнер, заменивший на острие откровенно не вписавшегося в матч Баса Доста. Наверняка Окслейд-Чемберлен хотел бы в ту минуту носить футболку «бело-зеленых »… Но вернемся к делу. Несмотря на выход свежего форварда, потихонечку в игре немецкой братии начинало проступать спокойствие за результат. Это когда зоны отдаются на откуп сопернику, зная, что он их по назначению не использует. В общем-то ЦСКА закономерно стал чаще бывать вблизи штрафной Бенальо, и на подогретую почву в тот период вышел Сейду Думбия, который должен был цепляться за каждый момент. Скажем так: ставка на ивуарийца не оправдалась. Мало того, что буквально все атаки армейцев немцы просто съедали, даже особо не напрягая челюстей, так у гостей из-за этого еще и сил на концовку не осталось. И тут-то «Вольфсбург» мог забить не один и не два раза – подвела команду Хекинга реализация. Были моменты и у Бендтнера, и у Калиджиури, и у Гилавоги, но ни один из них не решился еще раз огорчить Игоря Акинфеева. Впрочем, для победы достаточно перевеса и в один мяч.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442351121_3.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Юлиан Дракслер</strong></span></p> <p>Кто-то все еще вспоминает о Кевине Де Брюйне? Ничего-ничего, это, судя по всему, скоро пройдет. По крайней мере, сегодняшняя игра в исполнении «десятки» «Вольсфбурга» уверенности в этом добавила. Дракслер был хорош буквально во всем: он ассистирует, он обводит, он завершает атаки, начатые самолично, и даже приходит в оборону, чтобы помочь одноклубникам в трудную минуту. Так еще и единственный в матче гол на его счету – Юлиан потихоньку начинает становиться лидером «волчьей» бригады, и для местных болельщиков это безусловная радость.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971504" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование матча. Нервозность ЦСКА</strong></span></p> <p>Все бы у армейцев было хорошо, если бы они не решили отдать сопернику победу задолго до игры. Очевидно, что москвичи отнеслись к «волкам» слишком уж осторожно, что в итоге вылилось в многочисленные ошибки на нервной почве. Леониду Слуцкому следует серьезно поработать со своими подопечными. Ведь если они так боятся «Вольсфбург», то что с ними будет накануне матча с «Манчестер Юнайтед»?</p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Вольфсбург ЦСКА Акинфеев Игорь Дзагоев Алан Дост Бас Калиджиури Даниэл Думбия Сейду Дракслер Юлиан Фернандес Марио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
skipushkach
1442355821
"Скажем так: ставка на ивуаЛийца не оправдалась" исправьте
Ответить
Ver
1442355865
Глядя на гол...вспомним как появились в ЦСКА высокие защитники...Когда-то ещё газзаевский ЦСКА по всем статьям уступал верх англичанам и в результате были два поражения в группе...После появления этой троицы верх в своей штрафной стал гораздо безопасней, но не безопасным совсем...да и ведь сколько лет то прошло, а лица в защите всё те же...годы к сожалению расторопности не прибавляют...
Ответить
sour12
1442364079
да по сути не надо было ставить натхо (что с ним произошло не понятно, в обороне он вообще ничего не делал все пасы что давал просто откидка мяча) надо было просто на место натхо Дзагоева, а на левый фланг наверно Миланова выбора нет он в общем то скоростной цепкий помог бы Жоре там не было бы так тяжело...а Дзаг вот сколько он хорош и в отборе в опорной подборов много делает за счёт объёма не даёт простора в опорной зоне...так что Лёня ошибочку допустил...могли бы ничью оформить или выиграть если бы подвезло
Ответить
Boniel+
1442386603
Настоящий "чудотворец" не отбивает мяч перед собой.У Акинфеева это системная ошибка,для хорошего вратаря недопустимая."Умри",но отбей только в сторону или за лицевую.Хотя этого парня учить поздно!
Ответить
nemolod
1442386948
Немецкая команда,как и большинство ведущих клубов бундеслиги ,,просто сильнее ! А в первом тайме так вообще просто возили гостей и то,что матч был проигран с достойным счетом,то здесь ЦСКА просто повезло! А сам матч просто показал разницу в уровне РФПЛ и бундеслиги!
Ответить
Roman1988
1442392292
Акинфеев пошел на антирекорд?? Неужели нельзя отбить мяч в сторону? И это какой-то (судя по комментариям до игры) без Де Брюйне слабенький/хиленький Вольфсбург. Также и про таблицу коэффициентов кричат сейчас, обгоним Португалию, потом и Францию, ну максимум к зиме... Тут что школьники статьи пишут, неужели нельзя снять киселевские очки и смотреть реально на вещи, а не как хочется чтобы было??
Ответить
Главные новости
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
1
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
6
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
55
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+