Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов

<p><em>Первый матч группового этапа Лиги чемпионов для армейцев получился не ахти каким. «Вольфсбург» доминировал буквально на каждом участке поля, поэтому другого результата (<a href="https:///online/86970" target="_blank"><strong>0:1</strong></a>) после финального свистка никто и не ждал. О том, что не получилось у ЦСКА на «Фольксваген-Арене», - в обзоре «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Вольфсбург» - ЦСКА – 1:0</strong></span></p> <p>Думаете, «Вольфсбург» изначально был в фаворитах? Нет, никто не спорит, что «волки» - команда сбитая, крепкая. Не зря в прошлом сезоне вице-чемпионами Германии стали, да и этот футбольный год начали за здравие. У них мощный состав – не выдающийся, но наличие в обойме Юлиана Дракслера, Баса Доста, Андре Шюррле и прочих внушает даже в некоторой степени уважение. Но все-таки они не фавориты. Тяжело с этой мыслью свыкнуться, но давайте все же попробуем. И дело тут не в регалиях и уж точно не в количестве денег, которые команды могут спустить в трансферную трубу, ведь в данном случае ключевую роль играет опыт. ЦСКА стабильно каждый год маячит в Лиге чемпионов, а если учитывать вялую текучесть кадров в армейском коллективе, то получаем, что в распоряжении у Леонида Слуцкого коллектив более грамотный, знающий еврокубковую кухню. «Вольсфбург таким похвастаться не может. Посему вполне естественно было ожидать, что увереннее будут выглядеть именно москвичи, а «волки» будут ожидать возможности укусить за бок Игоря Акинфеева в засаде. Ну или по крайней мере игра пойдет на встречных курсах с обоюдоострыми атаками. Но у россиян явно что-то пошло не так.</p> <p>«Вольсфбург» довольно быстро оттяпал себе центр поля и оттуда принялся поступательно расшатывать армейскую баррикаду. ЦСКА же начал нервно, игра команды Слуцкого походила на разодранные лоскутки, валяющиеся в разных углах комнаты – на одну минуту загораются глаза Ахмеда Мусы, Бибраса Натхо, Алана Дзагоева, и кажется, что теперь-то гости завладели мячом, но стоит моргнуть, как вперед снова бежит Юлиан Дракслер. Вообще, если переключить внимание на немцев, то мимо нового атакующего полузащитника в арсенале Дитера Хекинга пройти невозможно. С первых минут было видно, что экс-игрок «Шальке» на «Фольксваген – Арене» уже не чужой, ибо он в одного разгонял атаки едва ли не чаще всех, отдавая точнейшие передачи и охотно пускаясь в обводку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442351393_1.jpg" style="height:398px; width:720px" /></p> <p>Конкурент в этом плане у Дракслера был лишь один - Даниэл Калиджиури, который на своей бровке утомил Георгия Щенникова своей сумасшедшей активностью. А вот Бас Дост оказался зажат меж двух огней по имени Сергей и Василий и себя толком никак не показал. Между тем случай по-настоящему ощутить нервозность игроков ЦСКА представился на 21-й минуте, когда сперва Зоран Тошич возле собственной штрафной «подарил» на ровном месте мяч сопернику, а затем всего несколько секунд спустя точно таким же действием отметился Марио Фернандес. И вот тогда-то немцы создали действительно опасный момент. Это все тот же Дракслер катит мяч на Андре Шюррле, который вываливается один на один с Акинфеевым, но вратарю полностью проигрывает. Повезло. Хотя какой от этого толк, если Д10 все равно забил в концовке тайма? А ведь сделал все Юлиан, как по учебнику: на подступах к штрафной запустил одноклубника на левый фланг и не остался выжидать на месте - ринулся на одиннадцатиметровую отметку замыкать подачу. С первым ударом Дракслера Игорь «Чудотворец» справился, но на добивание среагировать уже не сумел.</p> <p>На вторую половину «Вольфсбург» готовился выйти с удвоенным атакующим настроем, несмотря даже на то, что на табло горит счет в их пользу. Добавить задора впереди был призван Никлас Бендтнер, заменивший на острие откровенно не вписавшегося в матч Баса Доста. Наверняка Окслейд-Чемберлен хотел бы в ту минуту носить футболку «бело-зеленых »… Но вернемся к делу. Несмотря на выход свежего форварда, потихонечку в игре немецкой братии начинало проступать спокойствие за результат. Это когда зоны отдаются на откуп сопернику, зная, что он их по назначению не использует. В общем-то ЦСКА закономерно стал чаще бывать вблизи штрафной Бенальо, и на подогретую почву в тот период вышел Сейду Думбия, который должен был цепляться за каждый момент. Скажем так: ставка на ивуарийца не оправдалась. Мало того, что буквально все атаки армейцев немцы просто съедали, даже особо не напрягая челюстей, так у гостей из-за этого еще и сил на концовку не осталось. И тут-то «Вольфсбург» мог забить не один и не два раза – подвела команду Хекинга реализация. Были моменты и у Бендтнера, и у Калиджиури, и у Гилавоги, но ни один из них не решился еще раз огорчить Игоря Акинфеева. Впрочем, для победы достаточно перевеса и в один мяч.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442351121_3.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Юлиан Дракслер</strong></span></p> <p>Кто-то все еще вспоминает о Кевине Де Брюйне? Ничего-ничего, это, судя по всему, скоро пройдет. По крайней мере, сегодняшняя игра в исполнении «десятки» «Вольсфбурга» уверенности в этом добавила. Дракслер был хорош буквально во всем: он ассистирует, он обводит, он завершает атаки, начатые самолично, и даже приходит в оборону, чтобы помочь одноклубникам в трудную минуту. Так еще и единственный в матче гол на его счету – Юлиан потихоньку начинает становиться лидером «волчьей» бригады, и для местных болельщиков это безусловная радость.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971504" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование матча. Нервозность ЦСКА</strong></span></p> <p>Все бы у армейцев было хорошо, если бы они не решили отдать сопернику победу задолго до игры. Очевидно, что москвичи отнеслись к «волкам» слишком уж осторожно, что в итоге вылилось в многочисленные ошибки на нервной почве. Леониду Слуцкому следует серьезно поработать со своими подопечными. Ведь если они так боятся «Вольсфбург», то что с ними будет накануне матча с «Манчестер Юнайтед»?</p>