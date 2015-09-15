«Вольфсбург»: против кого сегодня будет биться ЦСКА

<p><em>Последнее удачное приключение московских армейцев в Лиге чемпионов с выходом в четвертьфинал в сезоне-2009/10 начиналось на том же стадионе, где ЦСКА откроет групповой раунд ЛЧ-2015/16 – в городе Вольфсбурге. «Бомбардир» представляет первого соперника армейцев.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Старый знакомый</strong></span></p> <p>"Вольфсбург" – частый гость в наших широтах, в последние годы регулярно попадающийся в соперники российским клубам. И если "Краснодару" и "Рубину" в Лиге Европы сезонов 2014/15 и 2009/10 это ничего хорошего не сулило, то для ЦСКА "волки" – соперник удобный и даже в чем-то фартовый, знаковый.</p> <p>Ведь именно матчем с ними армейцы начинали групповой раунд Лиги чемпионов-2009/10, когда последний раз удалось пробиться в плей-офф, пройти там "Севилью" и достойно выглядеть в противостоянии с будущим победителем – "Интером" Жозе Моуринью.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442264890_20090523_gaf_u56_219.jpg" style="height:401px; width:720px" /></strong></p> <p>Тогда в тот же день, 15 сентября, в то же время на том же стадионе, где сегодня сыграют "Вольфсбург" и армейцы, ЦСКА проиграл 1:3, пропустив три гола от бразильца Графите. Но в итоге оказался выше "волков" в итоговой таблице благодаря домашней победе и шести очкам в матчах с "Бешикташем". В Москве забивали Нецид и Красич, которых сейчас в ЦСКА уже нет, но были на поле Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие, Щенников, Дзагоев. У "Вольфсбурга" же за это время состав сменился практически полностью и из тех, кто играл против ЦСКА остался только капитан команды Диего Бенальо да защитник Марсель Шефер.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442262703_uV7kHrh3VYg.jpg" style="height:429px; width:338px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основной состав</strong></span></p> <p><strong>Диего Бенальо</strong>. С капитана "Вольфсбурга" и голкипера сборной Швейцарии и начнем разбор основного состава "волков". Диего Бенальо по праву считается одним из сильнейших голкиперов Европы – однажды довелось прочитать о том, что он входит в пятерку самых эффективных вратарей Европы по статистике компании Opta и эта информация не удивила. Бенальо в силу особенностей атакующего бесшабашного стиля "Вольфсбурга" не приходится расслабляться в рамке ворот, и все свои сильные стороны он может демонстрировать в каждом матче, а это – хорошая реакция, игра на линии ворот, прыгучесть. В первых трех матчах сезона Бенальо подменял бельгиец Кастельс, но на выходных капитан вернулся в состав и сразу же выдал первый "сухой" матч сезона для себя.</p> <p><strong>Кристиан Треш.</strong> Один из ветеранов "Вольфсбурга" в 2011 году пришедший из "Штутгарта" основным исполнителем был только в сезоне 2011/12. Универсальный игрок, который раньше был полузащитником, но в последние годы переквалифицировался в правого защитника, подменяя травмированного Себастьяна Юнга и Виейринью, если португалец нужен был в полузащите.</p> <p><strong>Налдо.</strong> ЦСКА везет на защитников Налдо – одного из португальского "Спортинга" уже удалось огорчить, а теперь пришла очередь другого бразильца - бывшего центрбека "Вердера", который в "Вольфсбурге" с 2012 года. С его ростом 198 см не удивительно, что Налдо хорошо играет головой и очень опасен при стандартных положениях у чужих ворот.</p> <p><strong>Данте.</strong> Еще один бразильский защитник перебрался в "Вольфсбург" этим летом из "Баварии", где провел крайне неудачный сезон, чудив напропалую в плей-офф Лиги чемпионов. Спад случился внезапно, так как еще прошлым летом Данте видели в "Баварии" ключевым игроком и продлили с ним контракт, но центральный защитник настолько отвратительно провел сезон, что его отдали за 4,5 миллиона евро. В основе в матче с "Ингольштадтом" подменил Тимма Клозе, который начал сезон не слишком удачно, совершив ряд результативных ошибок и в сборной Швейцарии, и в "Вольфсбурге".</p> <p><strong>Рикардо Родригес.</strong> Называя фамилию Родригес нужно уточнять, что речь идет о Рикардо Родригесе, так как в "Вольфсбурге" с недавних пор есть и его младший брат Франсиско. Оба начинали карьеру в "Цюрихе", но пока что широкой общественности известен только Рикардо, считающийся одним из лучших левых защитников Бундеслиги. Скоростной, с неплохой техникой и убойной силы ударом Родригес уже не одно межсезонье привлекает внимание грандов, но пока что остается в "Вольфсбурге", где его тоже неплохо кормят.</p> <p><strong>Джошуа Гилавоги.</strong> Опорный полузащитник сборной Франции уже второй сезон арендован "Вольфсбургом" из "Атлетико", не желающего отдавать такого игрока насовсем, но и не находящего ему места в основе в Мадриде. Гилавоги – типичный разрушитель с хорошей школой Лиги 1, которую он прошел в "Сент-Этьене".</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442264570_150828_ballduell_guilav.jpg" style="height:400px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Луис Густаво.</strong> Один из лидеров "Вольфсбурга" и самых дорогих его игроков – пришел в 2013 году за сумму в 17,5 миллионов евро, когда потерял стабильное место в основе "Баварии". Это был один из первых громких трансферов "волков", заявивших о своем желании покупать высококлассных исполнителей . По уровню зарплат они немногим уступают "Баварии" и превосходят те же "Байер", "Шальке" и даже дортмундскую "Боруссию", потому в последние годы "Вольфсбургу" и удается подписывать настоящих звезд.</p> <p><strong>Андре Шюррле.</strong> К примеру – Андре Шюррле, который прошлой зимой обошелся "волкам" в 25 миллионов евро. Пока что атакующий полузащитник, который сделал себе имя в "Майнце" и "Байере" не блещет на новом месте, но этот сезон должен стать для него во многом решающим. Перебравшись в "Челси" Шюррле не смог найти себя в английской Премьер-лиге, не имея достаточной игровой практики, но и возвращение в Бундеслигу не помогло ему пока что восстановить свое реноме. Мы все знаем Шюррле как очень умного игрока, понимающего игру и способного принимать неординарные решения, но сейчас он далек от своей оптимальной формы.</p> <p><strong>Юлиан Дракслер.</strong> Когда стало понятно, что "Вольфсбург" не удержит Кевина Де Брюйне и получит за него солидную компенсацию от "Ман Сити", "волки" стали искать ему замену. И в последний день летнего трансферного окна они подписали атакующего полузащитника Юлиана Дракслера, отдав за него сумму в районе 35 миллионов евро. 21-летнего плеймейкера "Шальке" в Вольфсбурге посчитали хорошим активом, как и ранее Кевина Де Брюйне, понимая, что Юлиан может провести пару сезонов на "Фольксваген Арене" и затем уйти в европейский топ-клуб за еще большую сумму. Им очень активно интересовался "Арсенал", ряд других английских клубов, но Дракслер пока что решил не покидать Бундеслигу.</p> <p><strong>Виейринья.</strong> Универсальный португалец, которого "Вольфсбург" заприметил в ПАОКе, когда тот выступал в Лиге Европы, может сыграть на любой позиции справа. Отличается скоростью, маневренностью и отличным ударом, забив за три года в Греции более 20-ти мячей. В Германии пока что не так результативен, так как чаще использовался в обороне, но с уходом Ивана Перишича в "Интер" Дитер Хекинг все чаще пробует его в полузащите, попеременно с Даниэлем Калиджури, который также имеет хорошие шансы выйти на позиции правого атакующего полузащитника.</p> <p><strong>Бас Дост.</strong> Голландский нападающий совершил прорыв в прошлом сезоне, когда после пары сезонов с низкой результативностью внезапно стал забивать на том уровне, который был привычен ему в голландском "Херенвене". Высоченный Дост научился извлекать выгоду из сотрудничества с Кевином Де Брюйне и Иваном Перишичем, но угроза от него может исходить не только со "второго этажа". Дост обладает неплохим ударом, хорошо координирован и крайне опасен в штрафной соперника.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Тренер</strong></span></p> <p>Дитер Хекинг – классический немецкий тренер, который сделал себя сам. Как игрок он провел карьеру на позиции полузащитника в заштатных "Вальдхофе", "Лейпциге", "Хессене" и "Падерборне" и дальше молодежной сборной ФРГ не продвинулся, хоть и считался перспективным игроком, пытаясь закрепиться в гладбахской "Боруссии". Как тренер, он начинал карьеру в самой что ни на есть немецкой "трясине" - клубе "Верль". Затем был "Любек", с которым Хекинг выиграл региональную лигу и Кубок Шлезвиг-Гольштейна, "Алемания" из Ахена, которую он вывел в Бунсделигу для того, чтобы перебраться в "Ганновер". Работа была не из легких, но Хекинг с ней справлялся. Однако в 2009 году специалист перебрался в "Нюрнберг".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442264334_150828_dieter_hecking.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p>Все его команды делали ставку на атаку, что и привлекло внимание руководителей "Вольфсбурга" к персоне этого тренера, когда он сменил в декабре 2012 года "Нюрнберг" на "волков". Здесь он смог наконец-то поработать с хорошим трансферным бюджетом, талантливыми игроками, нацеливаясь на выполнения серьезных задач. Победа в Кубке Германии в прошлом сезоне стала его первым серьезным трофеем, а перед началом нового сезона он прибавил к нему еще и Суперкубок, обыграв в серии пенальти "Баварию".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сильные стороны</strong></span></p> <p><strong>Игра на домашнем поле.</strong> "Вольфсбург" – домашняя команда, которой значительно лучше даются матчи на родном стадионе. К примеру, в текущем чемпионате "волки" обыграли здесь "Айнтрахт" и "Шальке", а вот на выезде играли вничью с "Кельном" и "Ингольштадтом", не показывая достойной игры в атаке.</p> <p><strong>Азарт и атакующая мощь.</strong> "Волки" в свои лучшие дни способны перегрызть горло любому сопернику, что не раз демонстрировали в прошлом сезоне как в чемпионате, так и в еврокубках. Когда они поймали кураж и почувствовали вкус крови соперника их сложно сдержать – атаки следуют одна за другой, и даже самый терпеливый соперник рано или поздно разваливается под этим натиском.</p> <p><strong>Джокеры.</strong> У "Вольфсбурга" не только приличный основной состав, но и хорошая скамейка. Можно выделить Макса Крузе, Карлоса Аскеса, Даниэля Калиджури и, конечно же, "Лорда" Никласа Бендтнера, который у Хекинга используется в качестве джокера, выходящего на поле на 15-20 минут, чтобы добить подуставшую оборону противника.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слабые стороны</strong></span></p> <p><strong>Плохая форма.</strong> Все, о что мы говорили хорошего о "Вольфсбурге", больше актуально для команды образца прошлого сезона, в вот сейчас "волки" не так уж и опасны, так как не набрали пока что оптимальной формы. Даже в выигранном у "Айнтрахта" матче они выглядели хорошо лишь в небольших отрезках, что не свойственно команде, способной целый тайм провисеть на воротах противника, если это необходимо для победы. Конечно, для "Вольфсбурга" очень важна хорошая физическая готовность всей команды, а здесь пока что сложно говорить об оптимальном состоянии игроков.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442264428_150801_de_bruyne_bendtner.jpg" style="height:400px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Уход лидеров.</strong> Кевин Де Брюйне и Иван Перишич, проданные в "Ман Сити" и "Интер" – это настоящие лидеры команды в прошлом сезоне, заменить которых не представляется возможным. Особенно это касается бельгийца, который в прошлом сезоне отдал 20 голевых передач! Сумасшедший показатель, сделавший его самым лучшим распасовщиком сезона в Европе, а к нему стоит также прибавить 10 голов в чемпионате и 5 в Лиге Европы, чтобы понять какого важного игрока потеряли "волки". Возможно, с его уходом расправит крылья Андре Шюррле или же проявит себя Дракслер, но для этого нужно время, а играть и побеждать в Лиге чемпионов нужно уже сейчас.</p> <p><strong>Оборона.</strong> "Вольфсбург" никогда не славился надежностью в обороне, особенно в домашних матчах, где команда имеет привычку лететь вперед по принципу "шашки наголо". Другое дело, что часто "волки" забивают больше, чем пропускают, компенсируя ошибки защитников голами, но как мы уже сказали, сейчас игроки атаки далеки от своей лучшей формы, и это может сыграть на руку ЦСКА.</p> <p><strong>«Бомбардир» будет вести<strong> </strong><a href="https:///online/86970" target="_blank">текстовую и видеотрансляцию матча</a></strong></p>