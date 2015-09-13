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Сеск в большом городе #4. Фэшн из май профэшн

<p><em>Ульяна Лукьянченко продолжает изучать темы, которые в глубине души волнуют каждого читателя «Бомбардира». На этот раз вас ждет обзор особых модников футбольного мира. И тут не будет Криштиану Роналду, не волнуйтесь. </em></p> <p>Ни для кого не секрет, что футболисты – вполне себе медийные персонажи, каждый шаг которых отражается на страницах спортивных газет и светских хроник. В сферу журналистского интереса попадают не только футбольные достижения игроков и личная жизнь, но и внешний вид. О провальных костюмчиках для выхода в свет я бы и хотела сегодня поговорить.</p> <p>Футболисты – люди обеспеченные, им доступна одежда и обувь лучших мировых марок. Однако это совсем не значит, что все игроки отлично выглядят. Зачастую именно эта доступность брендовых вещей перерастает у звезд футбола в модную катастрофу. Предлагаю свою подборку «стильных» футболистов, переборщивших с увлечением модными тенденциями.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Жервиньо, «Рома»</span></strong></p> <p>Нападающий из Кот-д’Ивуара оставил огромный след в мире устрашающей светской моды. Вполне себе буквально. Каблуком. На одном из официальных мероприятий, проводимых итальянским клубом, игрок предстал в изящном костюме и невероятных туфлях.</p> <p>Женские черные лакированные лодочки с атласным бантом и каблуками, красовавшиеся на ногах у ивуарийкого форварда, перевернули мировую общественность с ног на голову. Какой модный (модный ли?) дизайнер посоветовал футболисту выбрать эту обувь, а не, к примеру, мужскую, – загадка. Хотя на том мероприятии игрок продемонстрировал вполне себе уверенную походку. Мода – необъяснимая штука.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442128590_oElmi9wa2sQ.jpg" style="height:283px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:500px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серхио Рамос, «Реал»</strong></span></p> <p>Сложно поверить, но испанский защитник Серхио Рамос не всегда был таким брутальным, как сейчас. Радует то, что футболист сделал работу над ошибками и исправил свои фэшн-предпочтения, хотя некоторые образы до сих пор появляются в страшных снах модников по всему миру. Несколько лет назад испанец носил длинные волосы и бриллиантовые сережки, а в одежде предпочитал яркие цвета. В основном, розовый. Или кислотно-салатовый. Или все одновременно.</p> <p>Также футболист уверенно демонстрировал любовь к женским сумкам от «Луи Виттон». Эволюция стиля от «розовой няшки» до бородатого самца, конечно, вызывает желание крепко пожать руку стилисту игрока. И ставить в пример всем остальным работникам модной индустрии, ассистирующих современным футболистам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442128609_9hWern5xn_w.jpg" style="height:429px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:343px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ригобер Сонг</strong></span></p> <p>Камерунский футболист завершил свою спортивную карьеру, однако не исчез с радаров папарацци и со страниц модных журналов. Сонг когда-то эпатировал публику не только своим поведением на поле, но и прической, и диким сочетанием всевозможных брендовых вещей в одном образе, за что навсегда остается в памяти фэшн-блогеров и прочей нечисти. Ну, к примеру, когда-то фотографы подловили экс-игрока в аэропорту в таком костюме.</p> <p>Прическа, очки, леопардовый шарф, брючки по колено и белые мокасины… Тут и не знаешь, за что хвататься (а мне лично ни за что и не хочется!). Эпатаж, да и только.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442128627_jRHqfGRlp_Y.jpg" style="height:500px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:421px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Марио Балотелли, «Милан»</strong></span></p> <p>Итальянский форвард известен в модной индустрии благодаря своим оригинальным прическам. Однако в этот список его привели совсем не волосы. Тут даже слова подобрать трудно. Как говорится, я все понимаю, но этого я не понимаю.</p> <p>Но каким образом на голове у именитого футболиста оказалась перчатка Николая Валуева? Или чехол для вымени коровы… Или это все-таки шапка? И если итальянец хотел ею скрыть свою неудавшуюся стрижку, то сделал это не самым лучшим образом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442128646_8w0YUskUSPE.jpg" style="height:313px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:500px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дани Алвес, «Барселона»</strong></span></p> <p>Защитник каталонского клуба – известный футбольный модник. Но даже прославленные иконы стиля порой совершают необъяснимые поступки. И хотя, порывшись в модных «луках» Алвеса, так или иначе сталкиваешься с неконтролируемыми внутренними рыданиями, один образ футболиста немного сводит с ума. А именно брюки. Или леггинсы. Или шаровары. Или что это вообще такое обтягивающее в крупный белых горох красуется на ногах невероятно талантливого защитника? Бонусом к этим штанам идет кофта с бусинами на рукавах. Ну как так-то, а?..</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442128671_TM7LWGug83A.jpg" style="height:365px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:236px" /></p> <p><em>Ребята, мужчины, следите за своим внешним видом. В крайнем случае доверьте его тем, кто в нем разбирается. И я надеюсь, что среди них точно нет Алвеса или Сонга. </em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=437667" target="_blank"><strong>Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439527" target="_blank"><strong>Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440765" target="_blank"><strong>Сеск в большом городе #3. Какие девушки нравятся футболистам</strong></a></p>

Италия. Серия А Италия Рома Реал Барселона Милан Рамос Серхио Жервиньо Балотелли Марио Алвес Дани Сонг Ригоберт
Комментарии (8)
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MulaAan
1442135291
Насчет Рамоса и Алвеса абсолютно не согласен с автором... бред полный
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MulaAan
1442135503
И в дополнение, Сонг не в леопардовом шарфе, а в шарфе от Луи Виттон. И у Луи Виттон не только женские сумки... Автор, если ты нифига не разбираешься в тебе, зачем в неё лезть?
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Remy Etienne LeMeau
1442151099
Насчет Балотелли хрень написали, насколько я помню он пришел на клубный "маскарад". Где каждый должен был, надеть что нибудь необычное. Тогда записывайте всю команду, которая тоже как и он сам были в чем попало.
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Politik-duri
1442158340
педики
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Igreks
1443796422
тупая статья. нечего больше придумать. пацанчик марио крут однозначно
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posterf
1445852188
На Жервиньо на фотографии вполне мужские туфли - специальные для дресс-кода white tie, для особо торжественных случаев уровня приема у английской королевы, например. Их носят с фраком, белым жилетом и бабочкой. Верх костюма, конечно, совершенно этому дресс-коду не соответствует :)
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