«Атлетико» - «Барселона» - 1:2, «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 3:1, ЦСКА - «Зенит» - 2:2. Онлайн событий дня

21:34 Ослики летают над старой сеньорой здесь. И нет, админ не наркоман :)

21:23 Через 7 минут начнется интереснейший матч между "Атлетико" и "Барселоной". Что выхотите его пропустить? Попробуйте сказать это вот этому каталонскому сорванцу.

21:14 С разницей в две минутыновички-форварды комад Кристиан Бентеке и Антони Мартиаль забиваю, и доказывают, что их покупали, как минимум, не напрасно

20:58 Удваивает счет "Юнайтед". Андер Эррера уверенно реализует пенальти

20:47 Чего явно не хвататает современным "МЮ" и "Ливерпулю", так это личностей подобного масштаба

20:40 И пусть "Локомотив" проигрывает в прух и прах, но гол "железнодорожники" забили шикарный

20:38

20:28 "Рубин" до этого матча забил за 7 игр 3 гола. Эти же 3 гола казанцы за 70 минут отправили в ворота Гилерме. Похоже, "Локомотив" ждет первое поражение в чемпионате.

19:50 Первый тайм в Казани закончился с весьма сенсационным счетом. 2:0 ведут хозяева.

19:35 Вот так смотрят главный матч дня на Мальдивах.

19:28 Неужели все дело, дейсвтительно, было в Билялетдинове? 2:0 ведет "Рубин" усилиями Канунникова.

19:25 Вам, похоже, придется раздваиваться. Ведь параллельно крутой игре в Казани через 5 минут начнется крутейшее дерби в Манчестере. Классика английского футбола

19:13 Неожиданное начало в Казани! Карлос Эдуардо открывает счет

19:11 Болельщики москвичей тоже не остались в долгу

19:09 Мощный перфоманс от болельщиков "Рубина".

18:57 А если вы любите что-то поэкзотичнее, то вот вам ссылочка на "Фрозиноне" Знатоки очень рекомендуют. Для первого раза мы присыпем ее привычной для вас "Ромой". Проходи и будет тебе "perfecto".

18:55 Перед матчем "Рубин" провел очень милую и позитивную акцию по привлечению зрителей на трибуны

18:50 Плавненько начинаем переходить по этой ссылке, через 10 минут там будет жуть, как интересно

18:43 Эволюция эмоций Жозе Моуринью по ходу матча с "Эвертоном"

18:35 Через 25 минут начинается матч в Казани. "Рубин" принимает "Локомотив". Команды уже на стадионе, а их стартовые составы уже в нашем онлайне. Как считаете, есть шансы у хозяев?

18:26 Бились-бились команды, но так никто и не разбился. Ничья в Перми. И у "Кубани" теперь 4 очка. Но ситуация вокруг клуба все равно грустная

17:56 Вот большинство не верит в Бенитеса у руля "Реала", а "сливочные", между прочим, ведут 4:0 в гостях у "Эспаньола" к перерыву. И голы еще будут. Вы сможите увидеть их раньше всех, перейдя по ссылке

17:45 "Кубань" долгое время шла к первой победе в сезоне, благодаря голу Мельгарехо, но "Амкар" сравнивает счет.

16:29 СТИВЕН НЕЙСМИТ! Хоронит "Челси" форвард "Эвертона". Хет-трик на его счету.

16:23 Крайне информативный протокол матча

16:15 Готовимся к матчу "Амкар" - "Кубань". К приходу на стадион пермяков перед матчем призывал один самых известных их земляков

15:53 Матч в Химках окончен. ЦСКА 2:2 "Зенит". Ничья в пользу "Локомотива" и "Спартака"

15:46 2:2. За 2 минуты до конца матча Игорь Смольников сравнивает счет. Камбэк "Зенита".

15:30 ЛОДЫГИН БЕРЕТ ПЕНАЛЬТИ ОТ ДЗАГОЕВА. Жива еще интрига. "Армейцы", кстати, не забивают третий пенальти подряд.

15:21 "Не спешите нас хоронить", - кричит Неманья Матич и отыгрывает один мяч. 2:1 теперь в пользу "Эвертона".

15:08 "Ириски" забивают второй гол. Дубль Нейсмита. #MourinhoOut ?

15:02 "Эвертон" открывает счет в матче с "Челси". Стивен Нейсмит.

14:50 Меж тем на "Гудисон Парк" начался матч между "Эвертоном" и "Челси". Посмотреть матч можно здесь

14:48 Перерыв в Химках. Какие впечатления у вас от первого тайма?

14:40 Халк с пенальти сокращает разрыв. Интрига жива!

14:23 Сейду "Дед" Думбия удваивает счет! 2:0. Проблемы у "Зенита"!

14:12 Счет открыт. Автогол Ломбертса! Любопытнейшее начало.

14:00 Ну все. Матч начался. Идем читать или смотреть трансляцию. Как кому удобно. Пожелаем себе крутого зрелища!

13:46 ЦСКА пока идет в чемпионате по 100%-ному графику, опережая ближайших преследователей из Черкизово на 4 очка. "Зенит" же пока 3-ий и в прошлом туре умудрился на "Петровском" проиграть "Крыльям Советов".

13:27 Последние события в "Зените" дают очередной шанс Сергею Богдановичу Семаку начать карьеру главного тренера. И очень важно, как петербуржцы под его руководством сыграют против команды, которая открыла Семака для большого футбола. И это лишь одна из интриг.

13:16 Какие мысли по составу? Кто из форвардов сегодня сыграет лучше: Думбия или Дзюба?

13:15 Не остает и ЦСКА

13:10 "Зенит" уже представил стартовый состав на матч

13:00 Всем добрый день! Начинаем без раскачки. Через час в Химках схлестнутся ЦСКА и "Зенит". Два главных героя последней недели Леонид Слуцкий и Артем Дзюба на этот раз будут по разные стороны баррикад. Кто окажется сильнее? Пишите свои мнения в комментариях.