«Этой сборной кранты!». Что бы написали Уткин, Бубнов, Рабинер и Дудь о победе при Капелло

<p><em>Леонид Слуцкий всех убедил, что все хорошо. Но представьте на секунду, что такого результата со шведами мы бы добились под руководством Фабио Капелло. Уверены, тогда российские СМИ писали бы по-другому. "Бомбардир", вдохновленный творчеством любимых авторов, попробовал представить их возможные тексты по теме сборной. </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441615885_пп.jpg" style="float:left; height:241px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Спорт-Экспресс ". <a href="http://www.sport-express.ru/author/igor-rabiner/" target="_blank">Игорь Рабинер</a>*</strong></span></p> <p><em>Сборная России: те же яйца, только с тремя очками</em></p> <p>Хмурые 40 тысяч болельщиков, выбравших в день Москвы футбол, грустно смотрели на табло, позабыв об игре сборной. Они, как и я, прекрасно понимали: злодей-секундомер теперь – главная надежда Фабио, который с ухмылкой нам скажет, что мы взяли три очка. Таймер отсчитал 94 минуты и зафиксировал победный счет. Но осадочек остался… Да, взяли три очка, но и все стулья Остап Бендер тоже нашел, но толку-то?! Мы на третьем месте, ребята!</p> <p>Сборная разыграла пару неплохих комбинаций, забила гол, но после – задрожала, будто почувствовала, как начинают запотевать очки главного тренера. Последние минуты – и вовсе пожар-кошмар! Дзюба и Кокорин уже еле волочили ноги, губили шикарные возможности (спасибо шведам за подарки ко дню столицы), а тренер выпускает Кузьмина (да-да, 34-летнего дебютанта сборной), пятого защитника и совсем позабыл о Глушакове, который мог бы добавить спокойствия опорной зоне. Повезло российской сборной, но Госпожа Фортуна заглянет ли в Лихтенштейн, где, кажется, просто не будет?..</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441615854_кп.jpg" style="float:left; height:206px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Конференция <a href="http://prosport-online.ru/Utkin" target="_blank">Василия Уткина</a></strong></span></p> <p><em>Я тебя не дзюблю. Почему сборная все равно проиграла</em></p> <p>Когда Дзюба забил гол, я уже доделывал стейк, но даже не отреагировал на крик коллег; не убежал от сковородки в комнату с телевизором. Потому что мне все равно. Я периодически начинал смотреть этот матч и понимал, что мне вообще пофиг. Параллельно играли братья-украинцы и братья-белорусы, и если бы не работа, обязательно переключил, а счет в Тушино узнал в интернете.</p> <p>Очень много немотивированных передач верхом. Никакущий Кокорин. Опять скрипит старым седлом оборона. Вам помочь, или вы сами продолжите? Ок, мы победили. Точнее – они. Я вообще стейк доедал, пока один Акинфеев летал по раме. А народ обманули – им подарили результат, а не футбол. Вы бы радовались, принеси папа домой на новый год елку, но без игрушек – вот пусть стоит голая, пахнет и все.</p> <p>Наша "елка" пахнет стыковыми матчами. А после них, как правило, пахнет уже не лесом, а чем-то не очень приятным. На букву "Ф", если стесняетесь. На букву "Г", если уже не боитесь называть вещи своими именами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441615834_счм.jpg" style="float:left; height:206px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Sports.</strong><strong>ru. <a href="http://www.sports.ru/tribuna/blogs/dud/" target="_blank">Юрий Дудь</a></strong></span></p> <p><em>"Этой сборной кранты!". Прогноз от самого загадочного футболиста Руси</em></p> <p>Один русский футболист-гей из Нальчика написал мне перед матчем: "Этой сборной кранты!". Я не понимал, что он имел в виду: выигрываем и при Капелло показываем относительно неплохой футбол за последнее время. Меня полдня мучило его сообщение – почему этой сборной кранты? Он ответил только утром: "Ей не кранты, ей крантушечки!))))", а затем подробное объяснение.</p> <p>И я объявляю конкурс. Напишите в комментариях: кто этот футболист и почему у российской сборной нет будущего. Победитель получит майку Романа Муна, в которой он пришел ко мне на собеседование. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441616779_вапав.JPG" style="float:left; height:184px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Eurosport.</strong><strong>ru. <a href="http://www.eurosport.ru/football/" target="_blank">Любой автор</a></strong></span></p> <p><em>А, Капелло! Как сборная опять хреново сыграла</em></p> <p>"Эти твари не имеют права так играть!" – рядом сидел какой-то усатый дед и громко чавкал чипсами. Ощущение было, что всех бесит этот футбол. Ребята лонгболлят, распиаренный Ибрагимович не напрягал оборону, а Капелло с видом среднего профессора европейского города что-то громко подсказывал. Кому – непонятно, но было забавно. Наш дорогой итальянский дедушка с каждой минутой матча терял свои вожжи и, кажется, уже готов был скорее просить деньги у Мутко, который сидел в випе и шептался с Леонидом Федуном.</p> <p>Мы опять обосрались, и стоит это признать. Нам чуточку повезло, но это лишь сучка-удача повернулась к нам правильным местом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441619595_NLmp4NCTfT8.jpg" style="float:left; height:236px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Sportbox.</strong><strong>ru. <a href="http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Bubnov" target="_blank">Александр Бубнов</a></strong></span></p> <p><em>Запись эфира на сайте </em><em>Sportbox.</em><em>ru</em></p> <p>Я тут это…Еще расшифровку ТТД не делал, но сколько брака было, ты видел? Блин, ну ты понимаешь, сколько мы этому Капелле денег даем, и столько процентов брака! Куда Шатов бежал, ты видел? Да вообще на фланге спрятался! Куда его Капелло бежать заставил? Вообще ужас просто.</p> <p>И куда Широков и Жирков выходили?! Ты слышал, что они тренировку пропустили перед Лихтенштейном? Да Капелло вообще две ключевые позиции чуть не загубил нам! Бесков говорил нам, что больные диспетчеры и фланговые защитники – враги команды!</p> <p>Так…Ну, Акинфеев – вообще двойка. Не, ну ты видел эту рекламу с Яшиным? Да ему до Яшина, как Линекеру до меня! ХАХАХАХАХАХА! Ой, умора! И ты смотри: как он защитниками управляет – за такое из сборной Советского Союза выгоняли на раз-два.</p> <p><em>- Но он спас пару раз…</em></p> <p>- Кого он спас?! Капеллу он спас, блин, а не сборную. Защитники после такого матча должны серьезно поговорить. Игорь, ты кем управлял: защитой или грузчиками, которые тебе пластинки "Руки вверх" тащат? ХАХАХАХАХА!</p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что бы написали в твиттере*</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618848_1.jpg" style="height:210px; width:570px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618861_2.jpg" style="height:159px; width:558px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618874_3.jpg" style="height:154px; width:560px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618886_4.jpg" style="height:62px; width:448px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618897_5.jpg" style="height:76px; width:504px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618923_6.jpg" style="height:84px; width:408px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441618937_7.jpg" style="height:60px; width:552px" /></p> <p> </p> <p><em>*весь текст (и все твитты) является исключительной фантазией редакции «Бомбардира» и ни в коем случае не хочет оскорбить упомянутых здесь авторов. Мы ценим и уважаем труд этих людей и с большим удовольствием будем рады видеть их настоящее творчество на нашем ресурсе. По вопросам сотрудничества обращайтесь на jobs@bombardir.ru</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все, что пока умеет писать "Бомбардир":</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=441503" target="_blank">Руслан Нигматуллин: «Удивительно, что Кузьмин дебютировал в сборной только сейчас»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=441484" target="_blank">5 главных выводов из игры Россия - Швеция</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=441442" target="_blank">«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России</a></strong></p>