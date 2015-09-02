Виталий Мутко избран на пост президента РФС. Дайджест событий дня

<p><em>Де Хеа заявлен на Лигу чемпионов. Игуаин отказался от вызова в сборную Аргентины. Первый канал покажет матч ЦСКА – «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко единогласно избран президентом РФС</strong></span></p> <p>Состоялись выборы президента Российского Футбольного Союза. В результате открытого голосования, которое длилось 15 секунд, главой организации избран Виталий Мутко.</p> <p>За нового президента РФС проголосовали все 393 присутствовавших на конференции делегата.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная России встретится с Францией в товарищеском матче</strong></span></p> <p>Сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Франции, которая будет хозяйкой Евро-2016. Также ведутся переговоры о встречах со сборными Аргентины и Германии.</p> <p>Об этом сообщил министр спорта Виталий Мутко, сегодня избранный главой РФС: "29 марта на "Стад де Франс" будем играть со сборной Франции. У нас идут переговоры с Аргентиной и Германией", - сказал он.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч ЦСКА – «Зенит» в прямом эфире покажет Первый канал</strong></span></p> <p>Встреча между <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> и <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенитом"</a> в рамках 8-го тура чемпионата России будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале. Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.</p> <p>Еще один матч 8-го тура между <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартаком"</a> и <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростовом"</a> покажет НТВ. ЦСКА сыграет с "Зенитом" 12 сентября, начало встречи – 14.00 по московскому времени. Встреча "Спартака" и "Ростова" запланирована на 13 сентября и начнется в 13.30.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441225940_Игуаиин.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игуаин отказался от вызова в сборную Аргентины</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/nap" target="_blank">"Наполи"</a> Гонсало Игуаин отказался приезжать в сборную Аргентины на товарищеские матчи против Боливии и Мексики из-за болезни.</p> <p>Сборная Аргентины сыграет против Боливии в Хьюстоне 4 сентября, матч против Мексики пройдет там же 8 сентября.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ФИФА довольна ходом строительства стадиона в Петербурге</strong></span></p> <p>Глава департамента ФИФА по подготовке к ЧМ Кристиан Унгер посетил строительство стадиона <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a>, на котором должен пройти один из полуфиналов ЧМ-2018.</p> <p>"11 месяцев назад у нас было умозрительное представление о том, что представляет собой стадион. Сейчас мы полностью понимаем, что он из себя представляет и как он будет работать. Для нас это очень важный объект, здесь пройдут не только матчи полуфинала чемпионата мира, но также открытие и закрытие Кубка конфедераций", - сказал Унгер.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Манчестер Юнайтед» заявил Де Хеа на Лигу чемпионов</strong></span></p> <p>Вратарь "Манчестер Юнайтед" <a href="https:///player/15236" target="_blank">Давид Де Хеа</a> попал в заявку своего клуба на Лигу чемпионов, а вот <a href="https:///player/2336" target="_blank">Виктор Вальдес</a> остался за бортом самого престижного клубного турнира.<br /> Полную заявку клуба можно посмотреть <a href="https:///news/?id=441108" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441064" target="_blank">Юридическая коллизия. Как «Реал Мадрид» опозорился перед всем миром</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ФИФА отклонила трансфер Гросскройца</strong></span></p> <p>Переход полузащитника дортмундской <a href="https:///teams/brd" target="_blank">"Боруссии"</a> Кевина Гросскройца в "Галатасарай" сорвался. Ранее турецкий клуб сообщал, что отправил информацию о переходе Гросскройца за пять минут до закрытия трансферного окна, но из-за технической ошибки в системе регистрации трансферов игроков TMS эти данные были сохранены уже после полуночи, когда окно было закрыто.</p> <p>Теперь же появилась информация о том, ФИФА запретила этот переход, потому что документация не содержала необходимых подписей.</p>