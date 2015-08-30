Пир костоломов. Главные события 4-го тура английской Премьер-лиги

Наказание для "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", агония Моуринью, жестокий футбол и продолжение лебединой сказки. "Бомбардир" рассказывает о главных событиях английских футбольных выходных.

Лондон уже не тот

Радамель Фалькао забил первый гол за "Челси"! Наверное, это единственная радостная новость для фанатов "синих", следивших за матчем своих любимцев против "Кристал Пэлас". Приехавший из Испании Педро снова отдал гениальную передачу, а колумбийский форвард головой вколотил мяч в сетку! Можно было бы бурно отметить произошедшее, если бы не одно но: "Челси" потерпел второе поражение в сезоне.

Как такое произошло? Очень просто и довольно буднично. "Кристал Пэлас" выглядел организованным, сплоченным коллективом. Подопечные Пардью всегда искали глазами партнера, но при этом знали, что рядом обязательно присутствует подстраховка. При этом трудно сказать, во что играл "Челси". Жозе Моуринью, похоже, так до конца не понял, как противостоять быстрому футболу гостевой команды. Да и фланги обороны провели ужасный матч, после чего многие из вас даже поспешили отправить Бранислава Ивановича на пенсию. Не будем торопиться, но сербский защитник на старте сезона действительно выглядит слабым звеном "Челси".

Но как же в такой ситуации не обратить свой взор на великолепного Жозе! Каким же слабым и нервным выглядел португальский специалист в концовке встречи. Выход на замену Кеннеди и Лофтус-Чика можно рассматривать в качестве предсмертной агонии тренера, попросту не знавшего путь спасения "Челси" в этой встрече. За 100 домашних игр в Премьер-лиге Жозе Моуринью потерпел лишь второе поражение. Но в какой же ненужный момент это случилось! Отставание от "Манчестера Сити" теперь составляет восемь очков, а все чемпионские амбиции "Челси" постепенно отходят на второй план.

Битва низов

Сколько еще ждать первой победы "Сандерленда" в нынешнем сезоне? Этим вопросом задаются все болельщики "черных котов", но их любимая команда не спешит давать на него ответ. Коллектив Дика Адвоката тяжело вкатывается в сезон, несмотря на неплохое летнее усиление состава. К примеру, приехавший из России Янн М’Вилла даже дал клубу надежду на успех в игре против "Астон Виллы". Только и этой надежде не суждено было сбыться.

На 11-й минуте встречи М’Вилла подошел к точке штрафного удара и уверенно вколотил мяч в ближнюю девятку ворот Гюзана. Тогда казалось, что игра теперь полностью в руках "Сандерленда". Но футболисты "Виллы" думали по-другому. Скотт Синклейр взял дело в свои руки, реализовал пенальти, а затем уже с игры вывел "Астон Виллу" вперед. Лишь в концовке встречи подопечные Адвоката смогли хоть немного встрепенуться и вырвать ничью: Джермейн Ленс вколотил мяч в сетку. Вот только сколько при этом его команда потеряла нервов!

Минимум три верных момента было у "Астон Виллы" в концовке матча. Сначала Ричардс умудрился в падении послать мяч параллельно пустым воротам, затем судья не заметил очевидный фол Кабула на Карлесе Жиле, а потом уже Пантилимон потащил мощный удар Уэствуда. Внизу таблицы идет серьезное борьба за каждое очко, где "Сандерленду" приходится очень тяжело. Но ведь все мы знаем, как "коты" умеют прибавлять во второй половине чемпионата…

Кошмар на "Энфилде"

С самого начала сезона возникало много поводов для критики игры в исполнении "Ливерпуля". Но результаты команды Брендана Роджерса всегда перекрывали все негативное, что происходило в матчах с участием "красных". Теперь же можно с уверенностью утверждать, что "Ливерпуль" провел худшую игру в нынешнем сезоне. Наружу вылезли сразу все проблемы.

Можно сколько угодно восхищаться игрой Фелипе Коутиньо, ждать скорой адаптации от Роберто Фирмино, но в "Ливерпуле" будто не понимают, что этих атакующих единиц команде мало. Да еще и Роджерс постоянно дает своим парням указание играть на единственного форварда Кристиана Бентеке. Бельгиец борется за мячи, оказывает давление на оппонентов, но ему одному слишком тяжело противостоять массированной обороне соперников. В Англии все команды играют плотно. А Коутиньо и Фирмино – технари, которые боятся идти в жесткую борьбу, чтобы оказать хоть какую-то помощь Бентеке. Они часто играют немного позади, стреляют дальними ударами. Иногда такая тактика приносит плоды, но часто все это заканчивается попаданиями в каркасы ворот, еще не считающимися в английском футболе забитыми мячами.

Матч с "Вест Хэмом" Славена Билича, умеющим выигрывать только у грандов английского футбола, заставил обратить внимание на еще один серьезный вопрос – игру в обороне. "Вест Хэм" забивал голы после серьезных ошибок центра обороны и провалов в опорной зоне "Ливерпуля". Все три мяча в ворота Миньоле влетели из центральной зоны! Не зря, видимо, Роджерс собирался летом расстаться с Лукасом Лейвой, которого сейчас вынужден выпускать в старте. И это еще стоит умолчать про слабую игру на флангах, где уже в нескольких матчах лучшим становится выходящий на замену Альберто Морено. Болельщики на "Энфилде" наблюдали кошмарную игру своих любимцев, а вот поклонники "Вест Хэма" испытали приятный шок. Билич выиграл спасительную встречу и теперь его коллектив может снова преспокойно проигрывать аутсайдерам.

Все бывает в первый раз

Давайте будем честными, ведь вы все ждали чего-то неожиданного от матча "Суонси" и "Манчестер Юнайтед". Уж очень странно было видеть, как "лебеди" уверенно начали сезон по игре, а "Манчестер" вдруг здорово выглядел по результатам. Получил свое наказание "Ливерпуль", не удалось избежать его и "Юнайтед". Хотя начиналось все для "красных дьяволов" очень даже неплохо.

Весь первый тайм гости бомбардировали штрафную площадь соперника. Депай комбинировал с Руни, а Мата постоянно оказывал им "моральную" поддержку. Удивительно, но именно Хуан открыл счет в матче, хотя уж точно не на него рассчитывал в качестве главной ударной силы Луи Ван Гаал. Показалось, что сейчас "Юнайтед" снова отскочит и одержит сухую победу. Но не пропускавший на протяжении семи таймов Серхио Ромеро дрогнул, позволив Андре Айю сравнять счет. Не выручил голкипер "Манчестера" и в моменте со вторым голом, когда Гомис покатил мяч в сетку прямиком мимо вратаря. Запахло жареным.

Футболисты "Юнайтед" всеми силами пытались отыграться. Но все их атаки разбивались о великолепную центральную зону обороны (привет "Ливерпулю"). Счет остался прежним. Удивительный момент: теперь в чемпионате остались только три команды, еще не познавшие горечь поражения. Это "Манчестер Сити", официально усиливший состав Кевином Де Брюйне, скромный "Лестер" и удивительный "Суонси". Гарри Монк построил великолепный коллектив, с которым можно решать серьезные задачи. Следите за этими парнями! Они вас удивят еще не раз.

Костоломы наступают

Прошедший тур в Англии получился жестким, а в некоторых моментах даже жестоким. Кости у игроков трещали, а агрессоры получали за свои действия заслуженные наказания. Особенно в этом плане отличились футболисты "Ньюкасла". Чудовищный фол Александра Митровича, уже с первых матчей за "Ньюкасл" впечатляющего своей агрессивностью, вынудил арбитра незамедлительно достать красную карточку. Досталось от серба Франсису Коклену, а чуть позже от других игроков "Ньюкасла" пострадали Рэмзи и Касорла. В оставшееся время коллектив Макларена только и делал, что бил соперников и пытался обороняться. Однако решающий мяч "Арсенал" все-таки забил.

Не обошлось без удалений и в других встречах. "Сток Сити" еще в первом тайме лишился двух футболистов, на что главный тренер "гончаров" Марк Хьюз мог лишь беспомощно разводить руками. И ладно жесткий Чарли Адам, но как отменный технарь Ибрагим Аффелай умудрился получить наказание в виде удаления, остается большой загадкой. А вот в матче "Ливерпуля" и "Вест Хэма" красных карточек тоже было две, но случились они со стороны обеих команд. "Красные" лишились Фелипе Коутиньо, который теперь пропустит выезд на "Олд Траффорд". У "Вест Хэма" в концовке встречи поле покинул Марк Нобл.

А в воскресном матче "Норвича" и "Саутгемптона" поддержал почин коллег Стив Уиттакер. "Канарейки" остались в меньшинстве и легко позволили подопечным Кумана добыть первую победу в нынешнем сезоне.

Символическая сборная

Все результаты 4-го тура АПЛ

Ньюкасл - Арсенал - 0:1

Сток Сити - Вест Бромвич - 0:1

Манчестер Сити - Уотфорд - 2:0

Ливерпуль - Вест Хэм - 0:3

Челси - Кристал Пэлас - 1:2

Борнмут - Лестер - 1:1

Астон Вилла - Сандерленд - 2:2

Тоттенхэм - Эвертон - 0:0

Саутгемптон - Норвич - 3:0

Суонси - Манчестер Юнайтед - 2:1