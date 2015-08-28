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  • Трансферные слухи. Перишич перебирается в «Интер», Данте в шаге от перехода в «Вольфсбург»

Трансферные слухи. Перишич перебирается в «Интер», Данте в шаге от перехода в «Вольфсбург»

<p><em>О китайском новичке «Челси», зарплате Мубарака Буссуфы и возможном переходе бывшего игрока ЦСКА – в обзоре последних трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>«Ювентус» и «Милан» не оставляют попыток приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. В переговорах с туринцами «Зенит» снизил запрашиваемую сумму до 25 миллионов евро. Если сделка с одним из итальянских грандов все-таки состоится, петербургский клуб намерен пополнить свои ряды хавбеком «Монако» Жоау Моутинью или опорником «Рубина» Магомедом Оздоевым.</p> <p>На футболиста «Урала» Александра Ерохина претендует московский «Локомотив». Железнодорожники намерены составить конкуренцию «Спартаку» и подписать Ерохина уже летом. Сумма отступных в контракте полузащитника составляет около 3 миллионов евро.  </p> <p>Мубарак Буссуфа станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Бельгии. «Локомотив» получит за марокканца 1,5 миллиона евро. Буссуфа подпишет с «Андерлехтом» двухлетний контракт и будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год.</p> <p>Лиссабонская «Бенфика» отказалась от приобретения защитника «Зенита» Кристиана Ансальди. Португальский клуб не устроили требования аргентинца по зарплате. Однако Ансальди в любом случае покинет Россию. Итальянский «Дженоа» вышел на российский рынок и неожиданно сделал «Зениту» предложение по аренде игрока за 1 миллион евро.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Лондонский «Челси» обратил свои взоры в Китай. Защитник «Гуанчжоу Эвергранд» Чжан Линьпэн перейдет в клуб Жозе Моуринью. Об этом сам 26-летний футболист рассказал китайскому телевидению. Пока Линьпэн будет получать разрешение на работу, «Челси» намерен отдать его в аренду.</p> <p>«Эвертон» отклонил последнее предложение «Челси» по Джону Стоунсу. Лондонский клуб был готов заплатить за 20-летнего игрока обороны 38 миллионов фунтов.  Не намерены «ириски» расставаться и с Шеймусом Коулмэном, на которого нацелился «ПСЖ».</p> <p>«Ливерпуль» отдаст Лазара Марковича в аренду. Сербским футболистом серьезно интересуется турецкий «Фенербахче». В соглашение не будет включена сумма выкупа, так как Брендан Роджерс в будущем рассчитывает на молодого полузащитника.</p> <p>Нападающий «Гамбурга» Ивица Олич близок к переходу в «Сток Сити». «Гончары» рассматривают бывшего форварда ЦСКА в качестве замены Джонатану Уолтерсу, который готов покинуть команду.<br /> Ясность по трансферу Давида Де Хеа наступит 31 августа. До этого момента «Манчестер Юнайтед» должен решить, как поступить с испанским голкипером. Сам талантливый вратарь по-прежнему намерен покинуть Англию и перебраться в мадридский «Реал».</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440779481_Тайдер.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Полузащитник «Интера» Сафир Тайдер может перейти в «Рому». Римляне готовы приютить у себя алжирца, который не входит в планы Роберто Манчини.  Не исключают «волки» и расставания с футболистами. Итурбе собирает чемоданы и уезжает в аренду в «Дженоа», а Передес заинтересовал «Эмполи».</p> <p>«Ювентус» предпринял еще одну попытку заполучить полузащитника «Шальке» Юлиана Дракслера. Туринцы увеличили предложение по игроку до 23 миллионов евро. Еще 6 миллионов полагается немецкому клубу в качестве различных бонусов.</p> <p>«Милан» подписал полузащитника «Дженоа» Юрая Куцку, для которого уже в ближайшее время готов освободить место в составе. На выход отправится молодое дарование «россонери» Хосе Маури, летом перешедший в коллектив Синиши Михайловича из «Пармы». В аренде игрока заинтересованы четыре клуба: «Дженоа», «Кьево», «Аталанта» и «Карпи».</p> <p>«Интер» готовит еще одну грандиозную покупку. Полузащитник «Вольфсбурга» Иван Перишич вот-вот должен перебраться в команду Роберто Манчини. Сумма сделки составит 18 миллионов евро.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p>Защитник «Баварии» Данте близок к переходу в «Вольфсбург». Бразилец уже согласовал условия личного контракта со своим новым клубом.</p> <p>В саге с трансфером Кевина де Брюйне в ближайшие часы должна быть поставлена точка. «Вольфсбург» ведет переговоры о продаже футболиста в «Манчестер Сити», но пока не принял многомиллионное предложение «горожан».</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a></strong></p>

Италия. Серия А Италия Интер Вольфсбург Зенит Ливерпуль Олич Ивица Буссуфа Мубарак Ансальди Кристиан Данте Коулмен Шеймус Де Хеа Давид Перишич Иван Де Брюйне Кевин Стоунз Джон
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