Трансферные слухи. «Спартак» подписывает Ерохина, Де Брюйне почти перешел в «Манчестер Сити»

О сумасшедших планах "Манчестер Сити", новом Анри для "Барселоны", скандалисте Джоуи Бартоне и возвращении Йоанна Гуркюффа – в обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".

Россия

После того как "Трабзанспор" отказался от покупки защитника московского "Динамо" Кристофера Самба, турки переключились на партнера габаритного футболиста Дугласа, ранее успевшего отклонить предложение "Спортинга". Цена вопроса – 1 миллион евро. В то же время агент бразильца Родриго да Сильвейра уверяет, что игрок не хочет покидать стан бело-голубых.

"Бенфика" рассчитывает переманить на побережье Пиренейского полуострова защитника "Зенита" Кристиана Ансальди и уже согласовала с питерцами условия перехода. Осталось лишь договориться о личном контракте. "Орлы" не готовы платить игроку столько, сколько платит "Зенит" (2 миллиона евро в год), и добиваются того, чтобы наш клуб покрыл часть зарплатны игрока. В противном случае "Бенфика" надеется арендовать Ансальди на один сезон.

Попавший в расширенный список сборной России Александр Ерохин из "Урала" может перебраться в московский "Спартак". Ожидается, что зимой с игроком будет подписан предварительный контракт. А уже по окончанию сезона Ерохин в статусе свободного агента официально присоединится к красно-белым.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Англия

"Вольфсбург" и "Манчестер Сити" практически пришли к консенсусу в вопросе трансфера Кевина де Брюйне. На этой неделе бельгиец должен пройти в Манчестере медосмотр, но, как утверждает спортивный директор "волков" Клаус Аллофс, окончательное соглашение еще не достигнуто. "Если результаты переговоров не будут удовлетворять наши планы, то Кевин останется игроком "Вольфсбурга" еще на сезон", – сообщил Аллофс. С другой стороны, не понятно, как можно остаться неудовлетворенным, если на трансфере де Брюйне клуб с учетом бонусов может заработать порядка 80 миллионов евро.

По словам спортивного директора "Байера" Руди Феллера, немецкий клуб ведет переговоры о продаже нападающего Сон Хен Мина в английский "Тоттенхэм". "Мы постараемся прийти к соглашению, но только на наших условиях", – заявил прославленный немец. Сам кореец, несмотря на то, что "Байер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов, не прочь перебраться в Лондон. "Шпоры" готовы пополнить бюджет "аспириновых" на 30 миллионов евро.

Полузащитник "Наполи" Джонатан де Гузман и форвард "Ренна" Ола Тойвонен могут пополнить ряды "Сандерленда". Оба игрока должны помочь "черным котам" исправить турнирное положение в АПЛ, а Дику Адвокату – сохранить место на посту главного тренера.

Джоуи Бартон, чей контракт с "КПР" по итогам минувшего сезона не был продлен, остался без места работы и сейчас активно ищет новое пристанище. Возможными претендентами на скандально известного футболиста ранее назывались "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест". Теперь Бартона сватают в "Бернли".

Таблица летних трансферов АПЛ

Италия

Проведя прошлый сезон в аренде в "Вест Хэме", Алекс Сонг вернулся в "Барселону". Хотя в планы наставника блауграны Луиса Энрике камерунец не входит, и клуб уже ищет ему новое место трудоустройства. Приютить хавбека готовы "Милан" и "Ювентус".

Таблица летних трансферов Серии А

Испания

"Барселона" заинтересована в подписании нападающего "Монако" Антони Мартиаля. Игра 19-летнего француза в последнем матче плей-офф Лиги чемпионов против "Валенсии" настолько впечатлила каталонцев, что те готовы раскошелиться на серьезную сумму. Французы тем временем повесили на игрока ценник в 20 миллионов евро.

Таблица летних трансферов Примеры

Франция

Йоанн Гуркюфф спустя 9 лет может вернуться в свой первый клуб – "Ренн", за который выступал в период с 2003 по 2006 год. Напомним, что контракт француза с "Лионом" продлен не был. Сейчас 29-летний хавбек тренируется с "Ренном", но сойтись с руководством в условиях соглашения не может. Отметим, что на Гуркюффа также претендуют "Бордо" и "Монпелье".

Таблица летних трансферов Лиги 1