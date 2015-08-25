Душенька довольна. Главные события 3-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>«Манчестер Сити» продолжает не замечать оппонентов. Середняки чемпионата угодили в кризис. Петр Чех заставил критиков замолчать. «Бомбардир» рассказывает о самых главных и интересных событиях английского футбольного уик-энда.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испанский дебютант покоряет Англию</strong></span></p> <p>Почти все лето главный тренер «Челси» Жозе Моуринью жаловался на то, что его клуб пассивно ведет себя на трансферном рынке. Возможно, в этом даже кроется причина столь неудачного старта «Челси» в нынешнем сезоне. Мольбы Жозе наконец-то были услышаны. В клуб пришли талантливый защитник Абдула Баба и бывший полузащитник «Барселоны» Педро. Причем последнему суждено было сразу стать героем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440485947_Педро.jpg" style="width:720px" /> </p> <p>Испанские игроки значительно техничнее и умнее английских. Это стоит признать даже самым заядлым любителям Премьер-лиги. В прошлом сезоне в «Челси» зажигал Фабрегас. Сейчас в роль главного «умника» вживается Педро. Стеночки с Азаром, великолепные передачи, даже отработка в обороне была у испанца на приличном уровне. А ведь матч с «Вест Бромвичем» был для него дебютным на английских полях. Своей настырностью Педро наработал на забитый мяч и сумасшедший голевой прострел на Диего Косту, которому просто оставалось подставить свое тело. Если бы еще и Виллиан уважительно относился к передачам партнера и не транжирил моменты…</p> <p>Отметим и другого дебютанта Премьер-лиги. Правда, свои первые минуты за «Вест Бромвич» форвард Саломон Рондон провел уже в матче с «Уотфордом». Но тогда получилось не слишком удачно, а сейчас – выход в старте и сразу шедевр! Отличный результативный пас «ударом» через себя едва не вывел Рондона в герои встречи. В сражении с ним не удержался даже Джон Терри, сумевший остановить венесуэльца только ценой удаления. «Вест Бромвич» хоть и проиграл, однако у тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша появляется еще один повод вспомнить о лимите. Из России, благодаря изменениям в регламенте, уехал действительно классный нападающий.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ. Педро перешел в «Челси»</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Половинный «Манчестер Сити»</strong></span></p> <p>Такого уверенного старта от подопечных Пеллегрини не ожидал никто. «Горожане» наконец-то предстают коллективом, где все решается не только индивидуальным мастерством отдельных игроков. Хотя что-то при этом остается неизменным. Яя Туре по-прежнему играет с ленцой, но умудряется выдавать крутые шедевры. Про Давида Сильву даже сказать нечего. Он – лидер и самое настоящее лицо клуба. Это еще и Агуэро показывает только половину своих возможностей, сыграв на своем уровне лишь в игре с «Челси».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440485974_МС.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Матч против «Эвертона» показал, что у нынешнего «Манчестера» есть еще и огромный запас сил с высоким голевым потенциалом. Вывеска встречи реально обещала зрителям футбол серьезного уровня со стороны обеих команд. Что получилось на деле? «Манчестер Сити» не оставил сопернику ни единого шанса на успех! Роберто Мартинес грустно наблюдал за тем, как его парни прогибаются под натиском мощного и явно превосходящего их в классе коллектива.</p> <p>Мимолетные возможности у «Эвертона» все-таки возникали. А кто-то вспомнит сейчас про спорный момент с офсайдом Ромелу Лукаку, когда бельгиец даже вколотил мяч в сетку. Но если быть честными, то «Манчестер Сити» сыграл с соперником максимум в половину своих возможностей. Моментов гости имели много, но при желании могли создать еще больше. Гол Коларова – это результат ошибки уставшего тащить команду Тима Ховарда, мяч Насри – показатель того, что от «Сити» в нынешнем сезоне готов «шагом» топтать любого конкурента. Умнейший Яя Туре тому свидетель.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Исторический успех «Борнмута»</strong></span></p> <p>Перед началом сезона все только и говорили о впечатляющем достижении «Борнмута», впервые в истории пробившегося в Премьер-лигу. Интересно здесь и то, что история клуба при этом насчитывает уже 125 лет, которые «Борнмут» провел вне элиты английского футбола. Но от этой перспективной компашки, подобравшейся у молодого тренера Эдди Хау, можно ожидать больших свершений. Встреча с «Вест Хэмом» это показала в полной мере.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440486158_Уилсон.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Уже к 28-й минуте «Борнмут» добился преимущества в два мяча: постарался перспективный форвард Каллум Уилсон. Такой прыти от не самого статусного соперника подопечные Славена Билича явно не ожидали. Вкатывались в матч они долго, но к началу второго тайма лондонские кони наконец-то разбежались. «Вест Хэм» сравнял счет, как казалось, отложив первую в истории «Борнмута» победу в Премьер-лиге.</p> <p>«Хватит им и первого гола», - злостно усмехались в тот момент болельщики «Вест Хэма». Однако их праздник продлился недолго. В качельной игре «Борнмут» начисто переиграл своего соперника. Результативный удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Каллума Уилсона принес «вишням» историческую победу. За подопечных Хау порадуемся, а вот многоликий «Вест Хэм» вызывает много вопросов. То перед нами предстает интересная команда, обыгрывающая «Арсенал», а то – футболисты, капитулирующие перед аутсайдером. Какой же коллектив Билича все-таки настоящий?</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440001" target="_blank">Вишневый сад. «Борнмут» - клуб, за который пора начинать фанатеть</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кризис середняков</strong></span></p> <p>Для «Саутгемптона» предсезонка вроде еще и не закончилась. Клуб по-прежнему активничает на трансферном рынке, дорабатывает состав и схему игры. Ожидать от «святых» качественного футбола в такой ситуации не стоит. А они и не особенно стремятся его показать. Если в первой игре с «Ньюкаслом» успех принесли навесы, то в последних двух матчах результативность «Саутгемптона» в атаке ограничивается обидными нулями. А Рональд Куман позволяет себе оставить в запасе креативного Тадича, без которого атака «Саутгемптона» выглядит совсем уж блеклой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440486172_Элли.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Немало вопросов вызывает и «Тоттенхэм». Команду в ее нынешнем состоянии сложно причислить к рангу фаворитов. Харри Кейн пока приберег патроны для более важных матчей, а из статусных полузащитников может похвастать несколькими результативными действиями только Насер Шадли. Но зато в «Тоттенхэме» подрастает звезда. Пришедший из «Милтон Кинс Донс» юный Деле Алли уже успел не только дебютировать в Премьер-лиге, но и забить за клуб свой первый гол в ворота «Лестера». Гол, которого «шпорам» все равно не хватило для празднования первой победы в чемпионате. </p> <p>Все плохо и в стане «Сток Сити». Команда, перед началом сезона настраивавшая всех на большой прорыв, сейчас снова увязла в плотной борьбе в середине таблицы. Свои беды «гончары» могут списать и на довольно сложный календарь, но тогда в матче с «Норвичем» коллектив Марка Хьюза был просто обязан добывать три очка. Этого сделать не удалось, однако одна радость для «Стока» все-таки случилась. Джердан Шакири взял уверенный старт в новой команде, уже на 11-й минуте сделав голевую передачу в совершенно новом для себя турнире.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Нули счастья</strong></span></p> <p>Главный матч тура в Англии вынесли на понедельник, чтобы от бескомпромиссного футбола зрителей совершенно ничего не отвлекало. Так получилось, что вывеска у этой встречи вроде бы выглядела громкой, но за содержание становилось немножко опасно. «Ливерпуль», стартовав с двух скромных побед, беспокоил своих болельщиков странной и местами совершенно неуверенной игрой. «Арсенал» Арсена Венгера вообще начал сезон с поражения, а потом хоть и добыл три очка, но совершенно не убедил формой своих главных звезд. Однако прошедший матч показал, что обе команды просто пускали всем нам пыль в глаза. Все эти парни умеют, надо было только немножко подождать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440486185_Чех.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Первый тайм полностью остался за «Ливерпулем». Команда Роджерса на соперника давила, а защитники «Арсенала», в помощь к которым постоянно опускался Франсис Коклен, падали и трещали под натиском мощного соперника. Кристиан Бентеке стремился задавить соперников своим корпусом, Фирмино и Коутиньо поражали техникой. Если бы не великолепная реакция Петра Чеха, наконец-то утершего нос всем критикам, именно «Ливерпуль» должен был открывать счет. </p> <p>Во второй половине свой ответ подготовил уже «Арсенал». Аарон Рэмси, угодивший на старте встречи в очень спорный офсайд, нагло вел партнеров в атаку, снова попадая при этом в положение вне игры. Не сосчитаешь, сколько голевых шансов упустил проводивший сотый матч за «Арсенал» Оливье Жиру. То у него в самый неподходящий момент подкашивались ноги, то защитники накрывали опасный выстрел француза. Тут нельзя пройти мимо великолепной игры Симона Миньоле, выручившего «Ливерпуль» в нескольких опасных ситуациях. Можно утверждать, что итоговые нули не устроили обе команды. Но такое стечение обстоятельств все-таки является счастьем. Если бы кто-то проиграл, все выглядело бы куда обиднее.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440489899_Символика.jpg" style="width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 3-го тура АПЛ</strong></span></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80148" target="_blank">Манчестер Юнайтед - Ньюкасл</a> - <strong>0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80153" target="_blank">Вест Хэм - Борнмут</a> - <strong>3:4</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80150" target="_blank">Сандерленд – Суонси</a> – <strong>1:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80149" target="_blank">Норвич – Сток Сити </a>– <strong>1:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80147" target="_blank">Лестер – Тоттенхэм</a> – <strong>1:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80145" target="_blank">Кристал Пэлас – Астон Вилла</a> –<strong> 2:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80152" target="_blank">Вест Бромвич – Челси</a> – <strong>2:3</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80151" target="_blank">Уотфорд – Саутгемптон</a> – <strong>0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80146" target="_blank">Эвертон – Манчестер Сити</a> – <strong>0:2</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80144" target="_blank">Арсенал – Ливерпуль</a> – <strong>0:0</strong></p>