Смолов вернется в сборную России. Дайджест новостей дня

<p><em>Фанатов «Амкара» дисквалифицировали на один матч. В Самаре билеты на матч можно будет обменять на сигареты. Педро переходит в «Челси». «Бомбардир» - о главных новостях среды. </em></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Агент Де Брюйне: «Кевин пошутил, сказав, что останется в «Вольфсбурге»</span></strong></p> <p>Патрик Де Костер, агент полузащитника "Вольфсбурга" Кевина де Брюйне, считает, что его клиента спровоцировали на заявление о будущем.</p> <p>Накануне на церемонии вручения наград спортсменам, выступающим в Германии, ведущий попросил де Брюйне сказать, что он будет играть за "Вольфсбург" в следующем сезоне, что бельгиец и сделал.</p> <p>"Де Брюйне попросили выступить на немецком, не родном для него языке. Я в ярости от произошедшего. Кевин хотел проявить уважение, придя на эту церемонию.</p> <p>Решение о его будущем еще не принято.Это была шутка, но нас она не порадовала. Фраза тут же разошлась по соцсетям и СМИ как заявление, хотя была лишь шуткой", – сказал Де Костер.</p> <p>Напомним, что "Манчестер Сити" проявляет активный интерес к бельгийцу, а спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс заявил, что игрок останется вкоманде.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">На презентации Ковачич получит футболку без номера</span></strong></p> <p>Полузащитник Матео Ковачич прилетел Мадрид, где сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет официально представлен в качестве игрока "Реала".</p> <p>Вероятно, хорвату будет вручена футболка без игрового номера. На данный момент в "Реале" свободен только 25-й номер, но он будет отдан третьему вратарю команды, которым являетсяРубен Янес.</p> <p>Клуб подождет, пока не освободятся другие номера, такие как 16-й и 24-й, принадлежащие Лукасу Силве и Асьеру Ильярраменди которые могут покинуть команду.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=437989" target="_blank">Слишком много "сливок". Кто покинет "Реал" до окончания трансферного окна</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Смолов вернется в сборную России </strong></span></p> <p>Форвард "Краснодара" Федор Смолов будет вызван в сборную России на предстоящие отборочные игры к чемпионату Европы-2016 против Швеции и Лихтенштейна.</p> <p>Футболист неплохо зарекомендовал себя на старте текущего сезона Премьер-лиги, и главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий готов пригласить его в сборную после двухлетней паузы.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">В Самаре можно получить билет на матч за пачку сигарет</span></strong></p> <p>Перед матчем шестого тура чемпионата России против краснодарской "Кубани" руководство самарских "Крыльев Советов" приняло решение провести акцию по борьбе с курением. </p> <p>В рамках акции, которая пройдет 21 августа в одном из местных торговых центров, любой желающий сможет обменять пачку сигарет на билет на матч. Также у самарских болельщиков будет возможность сделать фото с полузащитником команды Аланом Чочиевым.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440018929__I2V9095.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Существование тренерского совета при сборной будет зависеть от решения Слуцкого</span></strong></p> <p>Существование тренерского совета при сборной России будет зависеть от мнения главного тренера команды Леонида Слуцкого, рассказал вице-президент РФС Никита Симонян.</p> <p>"В ближайшее время я встречусь со Слуцким и обсужу с ним дальнейшую судьбу тренерского совета. Думаю, что Леонид Викторович выскажется за то, чтобы совет остался. Все будет зависеть от его решения. Мне кажется, что такой совет нужен и он способен приносить пользу", - заявил вице-президент.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной России Леонида Слуцкого</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Кокорин помог тяжелобольному ребенку</span></strong></p> <p>Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин исполнил мечту одного маленького пациента Санкт-Петербургского Детского хосписа.</p> <p>В офис "Динамо" пришло письмо с просьбой связаться с юным мальчиком Ромой, который обожает футбол и является большим поклонником игры форварда сборной России. Кокорин не думал ни секунды и тут же позвонил ребенку.</p> <p>"Сказано – сделано. Кокорин запускает скайп, вводит ник Ромы, и виртуальное общение начинается. Видно, что мальчишка поначалу немного нервничает и стесняется, но постепенно осваивается. Александр и Роман обсуждают последние новости, увлечения, футбол, компьютерные игры и многое другое. Напоследок динамовец желает питерскому школьнику хорошего самочувствия и обещает выходить на связь, когда тот захочет. "Динамо" надеется, что исполнение мечты Ромы и полученный заряд положительных эмоций помогут ему в борьбе с недугом", – говорится в сообщении на странице официального сообщества "Динамо" Вконтакте.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Фанатский сектор «Амкара» дисквалифицирован на матч с «Кубанью»</span></strong></p> <p>КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну пермского "Амкара" на одну игру. </p> <p>Причиной дисквалификации послужил инцидент, произошедший в матче пятого тура Премьер-лиги "Амкар" - "Анжи". Во время матча болельщики пермского клуба не раз позволяли себе ненормативную лексику и оскорбления в адрес команды противника. Напомним, встреча завершилась со счетом (1:1). </p> <p>Отметим, что закрытию подвергнется 19 сектор стадиона "Звезда", но на трибуну будут допущены женщины и дети.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Мичел возглавил «Марсель»</strong></span></p> <p>Мичел официально стал новым главным тренером "Марселя".</p> <p>Детали контракта испанского специалиста с французским клубом пока неизвестны. Сообщается, что вместе с Мичелом в "Марсель" перебрался весь его тренерский штаб. </p> <p>Ранее испанец тренировал "Олимпиакос", "Севилью", "Хетафе", "Райо Вальекано" и "Реал Мадрид Кастилья".</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Педро прошел медицинское обследование в «Челси»</span></strong></p> <p>Сообщается, что нападающий "Барселоны" Педро успешно прошел медицинское обследование в "Челси", и для заключения сделки осталось лишь согласовать детали личного контракта.</p> <p>Вероятно, договор будет подписан на трехлетний срок с опцией продления еще на один год. "Барселона" получит за своего футболиста 28 миллионов евро, а еще два миллиона будут выплачены в виде бонусов по результатам игры Педро за новый клуб.</p> <p>Напомним, что ранее на Педро претендовал "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы предлагали за него 25 миллионов и пять миллионов бонусов, и "Барселона" это предложение отклонила.</p>