Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Смолов вернется в сборную России. Дайджест новостей дня

Смолов вернется в сборную России. Дайджест новостей дня

<p><em>Фанатов «Амкара» дисквалифицировали на один матч. В Самаре билеты на матч можно будет обменять на сигареты. Педро переходит в «Челси». «Бомбардир» - о главных новостях среды. </em></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Агент Де Брюйне: «Кевин пошутил, сказав, что останется в «Вольфсбурге»</span></strong></p> <p>Патрик Де Костер, агент полузащитника "Вольфсбурга"  Кевина де Брюйне, считает, что его клиента спровоцировали на заявление о будущем.</p> <p>Накануне на церемонии вручения наград спортсменам, выступающим в Германии, ведущий попросил де Брюйне сказать, что он будет играть за "Вольфсбург" в следующем сезоне, что бельгиец и сделал.</p> <p>"Де Брюйне попросили выступить на немецком, не родном для него языке. Я в ярости от произошедшего. Кевин хотел проявить уважение, придя на эту церемонию.</p> <p>Решение о его будущем еще не принято.Это была шутка, но нас она не порадовала. Фраза тут же разошлась по соцсетям и СМИ как заявление, хотя была лишь шуткой", – сказал Де Костер.</p> <p>Напомним, что  "Манчестер Сити" проявляет активный интерес к бельгийцу, а спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс заявил, что игрок останется  вкоманде.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">На презентации Ковачич получит футболку без номера</span></strong></p> <p>Полузащитник Матео Ковачич прилетел  Мадрид, где сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет  официально представлен в качестве игрока "Реала".</p> <p>Вероятно, хорвату будет вручена футболка без игрового номера. На данный момент в "Реале" свободен только 25-й номер, но он будет отдан третьему вратарю команды, которым являетсяРубен Янес.</p> <p>Клуб подождет, пока не освободятся другие номера, такие как 16-й и 24-й, принадлежащие Лукасу Силве и Асьеру Ильярраменди которые могут покинуть команду.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=437989" target="_blank">Слишком много "сливок". Кто покинет "Реал" до окончания трансферного окна</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Смолов вернется в сборную России </strong></span></p> <p>Форвард "Краснодара" Федор Смолов будет вызван в сборную России на предстоящие отборочные игры к чемпионату Европы-2016 против Швеции и Лихтенштейна.</p> <p>Футболист неплохо зарекомендовал  себя на старте текущего сезона Премьер-лиги, и главный тренер  национальной команды Леонид Слуцкий готов пригласить его в сборную после двухлетней паузы.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">В Самаре можно получить билет на матч за пачку сигарет</span></strong></p> <p>Перед матчем шестого тура чемпионата России против краснодарской "Кубани" руководство самарских "Крыльев Советов" приняло решение провести акцию по борьбе с курением. </p> <p>В рамках акции, которая пройдет 21 августа в одном из местных торговых центров, любой желающий сможет обменять пачку сигарет на билет на матч. Также у самарских болельщиков будет возможность сделать фото с полузащитником команды Аланом Чочиевым.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440018929__I2V9095.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Существование тренерского совета при сборной будет зависеть от решения Слуцкого</span></strong></p> <p>Существование тренерского совета при сборной России будет зависеть от мнения главного тренера команды Леонида Слуцкого, рассказал вице-президент РФС Никита Симонян.</p> <p>"В ближайшее время я встречусь со Слуцким и обсужу с ним дальнейшую судьбу тренерского совета. Думаю, что Леонид Викторович выскажется за то, чтобы совет остался. Все будет зависеть от его решения. Мне кажется, что такой совет нужен и он способен приносить пользу", - заявил вице-президент.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=438262" target="_blank">Белое плюс красно-синее. Кто и как будет играть в сборной России Леонида Слуцкого</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Кокорин помог тяжелобольному ребенку</span></strong></p> <p>Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин исполнил мечту одного маленького пациента Санкт-Петербургского Детского хосписа.</p> <p>В офис "Динамо" пришло письмо с просьбой связаться с юным мальчиком Ромой, который обожает футбол и является большим поклонником игры форварда сборной России. Кокорин не думал ни секунды и тут же позвонил ребенку.</p> <p>"Сказано – сделано. Кокорин запускает скайп, вводит ник Ромы, и виртуальное общение начинается. Видно, что мальчишка поначалу немного нервничает и стесняется, но постепенно осваивается. Александр и Роман обсуждают последние новости, увлечения, футбол, компьютерные игры и многое другое. Напоследок динамовец желает питерскому школьнику хорошего самочувствия и обещает выходить на связь, когда тот захочет. "Динамо" надеется, что исполнение мечты Ромы и полученный заряд положительных эмоций помогут ему в борьбе с недугом", – говорится в сообщении на странице официального сообщества "Динамо" Вконтакте.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Фанатский сектор «Амкара» дисквалифицирован на матч с «Кубанью»</span></strong></p> <p>КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну пермского "Амкара" на одну игру. </p> <p>Причиной дисквалификации послужил инцидент, произошедший в матче пятого тура Премьер-лиги "Амкар" - "Анжи". Во время матча болельщики пермского клуба не раз позволяли себе ненормативную лексику и оскорбления в адрес команды противника. Напомним, встреча завершилась со счетом (1:1). </p> <p>Отметим, что закрытию подвергнется 19 сектор стадиона "Звезда", но на трибуну будут допущены женщины и дети.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Мичел возглавил «Марсель»</strong></span></p> <p>Мичел официально стал новым главным тренером "Марселя".</p> <p>Детали контракта испанского специалиста с французским клубом пока неизвестны. Сообщается, что вместе с Мичелом в "Марсель" перебрался весь его тренерский штаб. </p> <p>Ранее испанец тренировал "Олимпиакос", "Севилью", "Хетафе", "Райо Вальекано" и "Реал Мадрид Кастилья".</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Педро прошел медицинское обследование в «Челси»</span></strong></p> <p>Сообщается, что нападающий "Барселоны" Педро успешно прошел медицинское обследование в "Челси", и для заключения сделки осталось лишь согласовать детали личного контракта.</p> <p>Вероятно, договор будет подписан на трехлетний срок с опцией продления еще на один год. "Барселона" получит за своего футболиста  28 миллионов евро, а еще два миллиона будут выплачены в виде бонусов по результатам игры Педро за новый клуб.</p> <p>Напомним, что ранее на Педро претендовал "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы предлагали за него 25 миллионов и пять миллионов бонусов, и "Барселона" это предложение отклонила.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Россия Челси Реал Смолов Федор Кокорин Александр Педро Ковачич Матео Слуцкий Леонид Мичел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
skipushkach
1440031568
Ну что ж, посмотрим,что из этого выйдет
Ответить
hellkid
1440051395
На презентации Ковачич был с футболкой под 16 номером. Если бы авторы были повнимательнее, то заметили бы, что Лукас Силва на предсезонке играл уже под другим номером.
Ответить
Karpathian
1440072842
Весьма интересно на Смолова посмотреть в сборной
Ответить
REDAT
1440086955
Смолова в сборную, хороший игрок!
Ответить
El_Chori
1440106673
"Нам". Агентам лишь бы бабла срубить. Сволочи, как я вас ненавижу! Хоть бы сорвалось
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
45
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+