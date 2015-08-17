Сухой закон. Каким был 5-й тур РФПЛ

<p><em>О новой атаке на фанатов «Анжи», конфликте Хохлова с игроками, надоевшем всем Виллаш-Боаше и крайне низкой результативности – в обзоре пятого тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Матч тура. «Спартак» - ЦСКА</strong></span></p> <p>Этого матча ждут всегда. Но еще ни разу за последние годы – с таким трепетом. К началу матча у подходов к трибунам то и дело возникали мелкие давки. На самих трибунах – абсолютный аншлаг. К супердерби отдельно подготовился даже НТВ-Плюс, пригласивший в качестве эксперта Лучано Спалетти. Ощущение чего-то особенного придавал и Первый канал. Комментировавшие матч Константин Генич и Георгий Черданцев искусственно поднимали накал игры и бились в экстазе после каждого полумомента.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439840977_Сохраненное изображение 2015-8-17_22-49-7.878.jpg" style="height:481px; width:720px" /></p> <p>«Мы вернулись!» - с таким посылом «Спартак» начал эту встречу. Уже на 6-й минуте Юра Мовсисян в упор бил головой, но Игорь Акинфеев продемонстрировал чудеса реакции. ЦСКА постепенно подравнял игру и к исходу 34-й минуты дважды отметился голами: отличились Сергей Игнашевич и Ахмед Муса. Армейцы уже стали просчитывать план спокойной победы, как вдруг в их ворота последовал пенальти. Дмитрий Комбаров оказался точен – 1:2. В дальнейшем обе команды имели массу подходов, но счет так и не изменился.</p> <p>После матча к корреспондентам НТВ-Плюс подошел Лучано Спалетти. Итальянец внимательно анализировал игру и даже показал на камеру свой мини-конспект. «Спартак»: великолепная тактика, движение, мастерство. ЦСКА: более опытный, более систематизированный» - написал Спалетти в своем блокноте. И добавить нечего!</p> <p><a href="https:///articles/?id=439025" target="_blank">Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби</a></p> <p><a href="https:///articles/?id=439058" target="_blank">«Спартак» - ЦСКА - 1:2. Фоторепортаж</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Персона тура. Андре Виллаш-Боаш, «Зенит»</strong></span></p> <p>«Сегодня на поле были три команды. К сожалению, «Краснодар» и судьи оказались сильнее», - пожаловался после матча Андре Виллаш-Боаш. Засунув руки в карманы, португалец опустил взгляд и неспешно пошел на пресс-конференцию, где дежурно пожаловался на лимит. Отоспавшись после игры, на следующий день Виллаш-Боаш заявил, что «Зенит» испытывает нехватку топ-игроков. </p> <p>«Сколько можно жаловаться?» - даже у консервативного Геннадия Орлова не выдерживают нервы. «От тренера должен исходить позитив. А позитивом в «Зените» не пахнет», - поделился мнением ветеран «Зенита» Юрий Желудков. Блеклое качество игры питерцев в последних двух матчах – результат «злой» атмосферы в коллективе. В раздевалке питерцев царит ощущение закрытости и раздражительности одновременно. И вот уже голкипер сборной России Юрий Лодыгин панически играет на выходах и пропускает между ног ударом с 30 метров. Долго так продолжаться не может. Болельщики перешептываются: доработает ли Виллаш-Боаш до зимы?</p> <p><a href="https:///articles/?id=439173" target="_blank">«Юра – ты не клоун, ты – вратарь». Как «Зенит» выживает в условиях нового лимита</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439842172_Сохраненное изображение 2015-8-17_23-9-4.772.jpg" style="height:401px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скандал тура. Новый экстремальный выезд «Анжи»</strong></span></p> <p>«Мы вернулись!» - гордо гласил баннер фанатов «Анжи» на игре первого тура. Возвращению махачкалинцев в Премьер-лигу рады все, кроме болельщиков соперников. В третьем туре дагестанский клуб «от души» встретила фанатская трибуна ЦСКА. Теперь свою гражданскую позицию решили выразить фанаты «Амкара». Весь матч со стадиона «Звезда» слышались оскорбительные речевки со стороны пермских фанатов. В какой-то момент обстановка накалилась настолько, что было принято решение приостановить матч.</p> <p>Отметим, что выезд в Пермь давно стал для фанатов «Анжи» не самым хлебосольным. В июне 2011-го гости с Дагестана решили устроить автопробег по городу. Итог оказался неутешительным: почти все баннеры «Анжи» были «отжаты»; на дорогах повсюду валялись осколки разбитых стекол. Несколько фанатов «Анжи» были доставлены в больницу. К счастью, на сей раз дальше оскорблений дело не дошло.</p> <p><a href="https:///articles/?id=437684" target="_blank">Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок тура. Игорь Акинфеев, ЦСКА</strong></span></p> <p>«Игорь Игорь Акинфеев хэй! Хэй!» - каждые 10 минут эта кричалка слышалась с фанатской трибуны ЦСКА. Юра Мовсисян прицельно бил головой; Промес расстреливал с зоны 11-метровой; Кирилл Комбаров выскакивал один на один. И каждый из них отчаянно хватался за голову. Голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в этот вечер не мог бы пробить ни один топ-форвард. Разве что с пенальти. Журналисты и болельщики дружно назвали Акинфеева героем дерби. «Он в каждом туре творит чудеса, просто никто этого не замечает», - просит быть внимательнее Василий Березуцкий.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439065" target="_blank">Главные дуэли матча «Спартак» - ЦСКА</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439841671_Сохраненное изображение 2015-8-17_22-35-43.676.jpg" style="height:425px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разочарование тура. «Кубань»</strong></span></p> <p>«Мы выйдем на игру с «Рубином», как настоящие раненые звери!» - выступил с боевым кличем Дмитрий Хохлов. Зрители не поверили наставнику «Кубани» и проигнорировали поход на стадион. Как оказалось позднее, они не ошиблись. «Кубань» временами играла, как бывалый аутсайдер, на фоне которого даже разобранный «Рубин» смотрелся весьма выигрышно.</p> <p>Дмитрий Хохлов теряет контроль над ситуацией. Косвенно этот факт признает и сам наставник. «У меня нет объяснения действиям моих футболистов. Они делали на поле совершенно не то, о чем мы договаривались», - заявил Хохлов во флэш-интервью. Но потенциальный разлад Хохлова с рядом игроков еще не самое смертельное. Самое страшное у «Кубани», похоже, - впереди: по СМИ активно гуляют слухи о тяжелых финансовых проблемах краснодарцев. Существует несколько крайне неблагоприятных сценариев. Худший из них – снятие с РФПЛ и прекращение существования клуба.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Открытие тура. Павел Катрич, «Динамо»</strong></span></p> <p>За полчаса до матча статные девушки из группы поддержки «Динамо» вышли на поле и в немногочисленной бело-голубой одежде принялись исполнять зажигательный танец. Зрители «Арены Химки» аплодировали; кто-то даже не постеснялся достать телефон, чтобы снять танец на камеру. В эти минуты восторг не испытывали только вчерашние дублеры «Динамо»: на их лицах читалось разъедающее изнутри волнение. Одним из самых «волнующихся» игроков казался Анатолий Катрич. И именно он стал одним из лучших игроков матча с «Уралом». Катрич отличался довольно прямолинейной техникой. Тактических просчетов также хватало, за что Кобелев «напихал» Катричу после финального свистка прямо на поле! Все недостатки перечеркнул победный голевой пас Анатолия на Морозова. Дебют удался! Но работы – непочатый край.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Результативность тура. 12 голов</strong></span></p> <p>Нынешняя Премьер-лига претендует на звание одной из самых незабивных в истории. Ведущие клубы страны – «Локомотив», «Зенит», «Динамо», чуть ранее ЦСКА – испытывают колоссальные проблемы с наличием забивных форвардов. И это не может не сказываться на результативности всего чемпионата. На счету номинальных нападающих в этом туре – 3 гола. Впечатляет…</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439841780_Символ сбор.jpg" style="height:442px; width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 5 тура РФПЛ</strong></span>:<br /> <a href="https:///online/80948" target="_blank">«Амкар» - «Анжи» -</a> <strong>1:1</strong><br /> <a href="https:///online/80949" target="_blank">«Спартак» - ЦСКА</a> – <strong>1:2</strong><br /> <a href="https:///online/80947" target="_blank">«Зенит» - «Краснодар» </a>- <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80950" target="_blank">«Кубань» - «Рубин»</a> - <strong>0:1</strong><br /> <a href="https:///online/80952" target="_blank">«Локомотив» - «Терек»</a> - <strong>0:0</strong><br /> <a href="https:///online/80953" target="_blank">«Динамо» - «Урал» </a>- <strong>1:0</strong><br /> <a href="https:///online/80946" target="_blank">«Ростов» - «Крылья Советов»</a> - <strong>1:1</strong><br /> <a href="https:///online/80951" target="_blank">«Мордовия» - «Уфа»</a> - <strong>0:1</strong></p>