Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 50-11

До старта нового сезона в чемпионате Англии остается несколько часов. А узнать продолжение рейтинга ста суперигроков турнира можно уже сейчас!

50. Лоик Реми, "Челси"

Лоик Реми остался недоволен своим выступлением на Суперкубке Англии. Ему предстоит многое сделать, чтобы достойно заменить травмированного Диего Косту. В прошлом сезоне Реми быстро вспыхнул и также быстро погас. Так же, как и в случае с Костой, долговечность и стойкость Реми стоит под большим вопросом. Но когда Лоик в форме, он может похвастаться инстинктом настоящего убийцы.

49. Гильфи Сигурдссон, "Суонси"

Гильфи Сигурдссон стал одним из лучших плеймейкеров Премьер-лиги, а в "Суонси" он чувствует себя почти как дома.

Кажется, что он эффективен в любых ситуациях: вместе с Вильфридом Бони они составляли разрушительную связку (до того, как ивуариец перешел в "Манчестер Сити"), затем Сигурдссон продолжил сиять в схеме 4-4-2, когда атаки завершал Гомис. Прострелы, убийственные дальние удары, четкие передачи – сильные преимущества Сигурдссона. Бойся Гильфи!

48. Гарри Кейн, "Тоттенхэм"

Предстоящий сезон крайне важен для Кейна – ему предстоит доказать, что он способен повторить успехи прошлого. Для этого у него есть все инструменты: хищный инстинкт, хорошее видение игры, четкие передачи. Кейн невероятно полезен, даже когда он не забивает.

С 21 голами в прошлом сезоне Кейн находится под давлением всеобщих ожиданий на повторение успеха. Он вполне может стать новой футбольной надеждой Англии. Удачи, Гарри!

47. Джо Харт, "Манчестер Сити"

Джо Харт вернулся в форму после неудачного сезона-2013/14 и показал отличную игру в минувшем розыгрыше Премьер-лиги. Возможно, не все это заметили, однако именно Харт зачастую спасал игру "горожан".

Харт выражает уверенность, руководит игрой, и он один из самых прыгучих голкиперов в лиге. Возможно, подписание Вилли Кабальеро стало мотивацией к стабильности и надежности для Харта. Как бы то ни было, вратарь отлично отработал прошлый сезон и в этом может принести много пользы как "Манчестер Сити", так и всей Англии.

46. Маттео Дармиан, "Манчестер Юнайтед"

Маттео Дармиан должен вытеснить Антонио Валенсию с позиции правого защитника в стартовом составе. Никто не сомневается, что это игрок высокого уровня. На поле он спокоен и не привлекает лишнего внимания, твердо и эффективно действуя в обороне. Он также чувствует подходящие моменты для прострелов по правому флангу, чем активно пользуется.

Переход из "Торино" в "МЮ" - большой шаг, но период акклиматизации может облегчить опыт выступления игрока за итальянскую сборную, особенно в матче чемпионата мира 2014 года против Англии.

45. Бастиан Швайнштайгер, "Манчестер Юнайтед"

Швайнштайгер оказался в рейтинге намного ниже, чем ожидалось, но суровая правда такова, что он уже никогда не будет таким игроком, каким был раньше. Не будет! Не пытайтесь нас переубедить.

Его эффективность, продемонстрированная на последнем чемпионата мира, была скорее исключением, чем правилом. Затем последовали травмы, из-за которых Швайнштайгер потерял форму и больше не рассматривается в качестве полузащитника мирового класса. Именно поэтому "Бавария" его и отпустила.

В "МЮ" своим участием он дополнит центр поля глубиной и спокойствием. Но не ожидайте, что он каждую неделю будет демонстрировать динамику, какую-то невероятную заряженность на борьбу и все прочее – он больше не тот игрок.

44. Оливье Жиру, "Арсенал"

Если Арсен Венгер предпочтет Жиру его конкурентов в стартовом составе, то игрок попал в беду. Тео Уолкотт вышел на поле с первых секунд в матче финала Кубка Англии (4:0 с "Астон Виллой") и в игре за Суперкубок (1:0 против "Челси"), оставив француза сидеть на скамейке запасных.

Жиру является сильным игроком, с поставленным ударом, но недостаток скорости, плохая игра в завершении атак и склонность блекнуть перед мощной защитой – все это вредит команде. И здесь возникает логичный вопрос: сможет ли "Арсенал" выиграть титул с таким № 9, как Жиру? Самый популярный ответ – нет.

43. Андре Айю, "Суонси"

Андре Айю шокировал многих, подписав контракт с "Суонси " после разрушительного сезона в "Марселе". Возможно, это очередной раз доказывает, что клуб из Южного Уэльса идет в верном направлении.

Он может играть в центре поля, затем переходит на левый фланг, и будет любопытно узнать, что для этого игрока придумает тренер команды – учитывая, что на его позициях уже действуют Сигурдссон и Монтеро.

Айю отлично видит игру и выглядит лучшим из двух Айю (его брат играет за "Астон Виллу"), демонстрируя творческие замашки и высокую эффективность.

42. Мамаду Сако, "Ливерпуль"

Мамаду Сако, которого часто высмеивали за неуклюжесть, стал пятым лучшим центральным защитником на подходе к сезону-2015/16. Он действительно может казаться неуклюжим, однако он редко совершает ошибки и считается лучшим защитником "Ливерпуля".

Пугает только тот факт, что Брендан Роджерс намерен выпускать в стартовом составе Деяна Ловрена, что означает для Сако скамейку запасных за год до Евро-2016. Если же Сако получит свой шанс, он должен им пользоваться. Француз силен в игре в воздухе и твердо держит оборону.

41. Гэри Кэхилл, "Челси"

Кэхилл очень надежен, силен в воздухе и, конечно, опасен при стандартных положениях в атаке. Он чувствует, что ему в спину дышит Курт Зума, чья работоспособность очень нравится Моуринью. Поэтому Кэхилл сделает все, чтобы доказать свое право находиться рядом в центре обороны с великим Терри.

Да, Кэхилл не идеален. Но в мире вообще очень мало защитников, которые могут усилить "Челси". А если такие и есть (например, Николас Отаменди), то потратить на них придется миллионов 50. Многовато для апгрейда такой хорошей лошадки, как Кэхилл.

40. Димитри Пайе, "Вест Хэм"

Подписание "Вест Хэмом" Димитри Пайе смотрится как амбициозное заявление клуба. Это также доказывает, что все клубы Премьер-лиги имеют шансы на рост даже за небольшой промежуток времени.





Француз перешел из "Марселя", где громко заявил о себе в преддверии чемпионата Европы 2016 года. Он сиял под руководством Марсело Бьелсы, показывая хорошую технику, передачи левой и правой и, конечно, голы. Славен Билич умеет ладить с такими игроками, и фанаты Премьер-лиги могут ждать от "Вест Хэма" игру "с изюминкой".

39. Вильфрид Бони, "Манчестер Сити"

Вильфрид Бони еще не успел проявить себя в "Манчестер Сити", куда перешел в январе. Кубок африканских наций сильно подпортил вторую часть сезона для него.

Серхио Агуэро все еще главная "девятка" для Пеллегрини, однако Бони будет иметь шанс, выходя на замену или появляясь в схемах 4-3-3 и 4-3-2-1 и, таким образом, сможет противопоставить свои сильные стороны слабостям аргентинца.

Этот игрок крайне силен и при этом на удивление подвижен, он превосходен в создании атак, а вместе с атакующей полузащитой способен сотворить настоящий ад у ворот соперников.

38. Роберто Фирмино, "Ливерпуль"

Цена в 22 миллиона фунтов, выросшая до 29 миллионов, создает некоторое давление. Фирмино сделал огромный шаг в своей карьере, перейдя из "Хоффенхайма" в прославленный "Ливерпуль", и это, конечно, будет создавать на него некоторое давление. И цена в много-много миллионов фунтов. Будет интересно проследить, как быстро игрок адаптируется.

Последние два года бразилец действовал в "Хоффейнхайме" на разных позициях в атаке. Он видит и чувствует игру, совершает удачные проходы, обводит защитников и создает реальную угрозу любому вратарю. Будет очень интересно узнать, каким образом Брендан Роджерс сможет использовать его таланты.

37. Джек Уилшир, "Арсенал"

Уилшир провел прошлый сезон неудачно, в основном из-за травм, упустив место в стартовом составе Аарону Рэмзи и Санти Касорла, которые набирают форму, и Фрэнсису Коклену. Теперь трудно представить, как Уилшир будет возвращаться в состав "Арсенала".

Как Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен, Уилшир должен цепляться за любой шанс. В его преимуществах мощная энергия и сильные прострелы из-за пределов штрафной, продемонстрированные в концовке прошлого сезона. Ребята, он все еще чертовски хороший футболист.

36. Кристиан Бентеке, "Ливерпуль"

После трех лет в "Астон Вилле" Бентеке подписывает контракт с "Ливерпулем" за колоссальные 32,5 миллиона фунтов.

Учитывая эту сумму, не сложно представить, какие требования обращены теперь к Бентеке. Проблемой может стать особенный стиль игрока, если он не сумеет подстроиться под технику "красных". Брендану Роджерсу придется идти на компромиссы, чтобы добиться успеха с этим футболистом и не повторять ошибок Марио Балотелли и Рики Ламберта.

Бентеке силен как таранный форвард, при этом успешно проявляет себя в противостояниях в воздухе. Ну и у него убийственная реализация своих голевых моментов.

35. Кристиан Эриксен, "Тоттенхэм"

Легко забыть, что Эриксену всего 23 года и ему еще есть, куда расти. Ключом к мотивации молодого игрока в этом сезоне может стать меньшее количество игрового времени. И не придется играть все матчи от звонка до звонка. С Алексом Притчардом и Деле Алли в центре полузащиты он мог бы получать свою часть отдыха и таким образом оставаться в оптимальной форме на протяжении всего сезона.

Когда Эриксен свеж, он способен на все – забивает важные голы, отдает эффективные передачи, выигрывает борьбу в воздухе и великолепно исполняет штрафные. Но он совершенно бесполезен в уставшем состоянии. Маурисио Почеттино должен понимать, что датчанин в первую очередь человеческое существо со своими пределами физических возможностей.

34. Пабло Сабалета, "Манчестер Сити"

Сабалета в прошлом сезоне страдал от "похмелья" чемпионата мира и был не в состоянии выступать на высоком уровне. На пике формы – он один из лучших правых защитников, и остается только надеяться, что Сабалета вернется к своей игре 2014 года. Хотя, зная, что он участвовал в Кубке Америки, на триумфальное возвращение к лучшей форме можно снова не рассчитывать.

33. Тоби Алдервейрелд, "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" сделал один из самых разумных шагов, подписав Тоби Алдервейрелда этим летом. Очень странно, что такие команды, как "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", не сделали этого раньше.

Выступая в прошлом сезоне за "Саутгемптон", он показал, что является защитником топ-уровня, способного на мощную игру в воздухе и на задней линии. Бельгиец также сможет создать мощную связку с соотечественником Яном Вертонгеном.

32. Самир Насри, "Манчестер Сити"

Самир Насри в этом сезоне, вероятно, будет играть меньше и на немного иной позиции. С появлением Рахима Стерлинга, Насри придется начать проявлять постоянство и надежность, чего он никогда не показывал в Премьер-лиге до сих пор. Он мощный плеймейкер, но при этом часто оказывается неспособен каким-либо образом повлиять на игру.

31. Джеймс Милнер, "Ливерпуль"

"Ливерпуль" заплатил бешеные деньги, чтобы обеспечить переход Джеймса Милнера этим летом, но это, вероятно, одна из самых безопасных покупок Брендана Роджерса.

Вы точно знаете, что получите от Милнера, который работает усерднее всех, тренируется дольше всех и бегает больше всех. На "Энфилде" он выступит в центре полузащиты и будет играть в связке с Джорданом Хендерсоном.

30. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити"

Каким образом Стерлинг будет проявлять себя в "Манчестер Сити" нам еще предстоит увидеть, однако уже ясно то, что трио Стерлинг-Агуэро-Сильва выглядит совершенно разрушительным. Для Мануэля Пеллегрини это означает хотя бы то, что 49 миллионов фунтов потрачены не зря. "Горожане" уверены, что приобретя наиболее перспективных молодых талантов страны, они обеспечат себе титул.

Стерлинг владеет большой скоростью и четким пониманием игры. Если Агуэро и остальные помогут Стерлингу отточить свои навыки, то ни одна оборона не станет для него проблемой.

29. Майкл Кэррик, "Манчестер Юнайтед"

С приобретением Моргана Шнайдерлина "МЮ" может меньше рассчитывать на Майкла Кэррика. Его место в центре, он способен провести атаку из глубины, однако приходится признать, что он устал и износился, как старая шина.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" тактически и эмоционально зависел от Кэррика. Всегда, когда он был на поле, команда играла хорошо. Он был ключевой фигурой в перспективе, однако в скором времени получил травму и потух. Таких хладнокровных игроков, как он, всегда не хватает.

28. Джордан Хендерсон, "Ливерпуль"

Джордана Хендерсона ждет большой сезон. Получив капитанскую повязку, он теперь несет обязанности лица "Ливерпуля" в пост-джеррардовскую эпоху. Это не простая задача, однако если кто и может ее осуществить, то только Хендерсон. Выносливый, скоростной и тактически мощный игрок, он вносит решающее влияние на ход любой игры.





Если он продолжит оттачивать свое мастерство, то сможет стать ключевым фактором в успехе красных в Лиге чемпионов.

27. Бранислав Иванович, "Челси"

Бранислав Иванович был лучшим правым защитником Премьер-Лиги в прошлом сезоне, успешно оборонялся и атаковал. Его слабая сторона в том, что он уносится вперед, оголяя фланг. И стоит Ивановичу забить, как он начинал убегать в атак в два раза чаще за игру. Тем не менее, он был единственным, на кого команда могла доверить фланг в то время, как Виллиан сдвигался к центру поля. Поскольку Ивановичу уже 31, то фанаты будут внимательно следить за признаками неминуемой деградации в игре Ивановича.

26. Андер Эррера, "Манчестер Юнайтед"

Андер Эррера пережил любопытный сезон-2014/15. После того, как он лишился места в основном составе Луи ван Гаала и не мог вернуться на протяжении нескольких месяцев.



Но в конце концов его вернули, и результаты были изумительны. Цепкий, энергичный, нападающий, он повысил темп на флангах и активно разгонял атаки. Его дуэт с Хуаном Мата на поле совершенствовался от игры к игре, и ему явно также понравилось играть с Уэйном Руни. С увеличением конкуренции в новом сезоне Эррера может выдать свой максимум.

25. Морган Шнайдерлин, "Манчестер Юнайтед"

Морган Шнайдерлин, наконец, совершил свой большой шаг в карьере, присоединившись к "Манчестер Юнайтед". Француз быстро вольется в игру на самом высоком уровне, и, возможно, теперь фанаты поймут, насколько талантливым и искусным игроком он является..

Учитывая дефицит надежных полузащитников на рынке, 25 миллионов фунтов для обеспечения защиты "МЮ" выглядят довольно дешево.

24. Лоран Косьельни, "Арсенал"

Лоран Косьельни – единственный игрок обороны "Арсенала", который обеспечивает 100 процентную безопасность воротам, действуя на позициях левого и центрального защитников.

Косьельни несомненно один из лучших центральных защитников в истории "Арсенала", что он демонстрирует на протяжении последних двух лет. Лоран агрессивен, быстр и контролирует игру, не позволяя сопернику себя обойти.

23. Хуан Мата, "Манчестер Юнайтед"

Несмотря на перемены в построении "МЮ" по системе 4-2-3-1, Хуан Мата вновь не может получить свою любимую позицию. На ней закрепился Мемфис Депай. В итоге Мата перешел направо и стал частью мощной связки с Эррера и Валенсией.

Луи ван Гаал стремится заиграть Мату на разных позициях и выявить в нем творческую жилку, создающую очень красивые моменты, однако Мата должен доказать тренеру, что он готов играть на высоком уровне постоянно.

22. Даниэл Старридж, "Ливерпуль"

Никто не сомневается в способностях Даниэла Старриджа, но тяжело найти такого фаната "Ливерпуля", которого не достали бы вечные травмы этого игрока. Сезон 2014/15 был провален из-за проблем со здоровьем, отчего сильно пострадал и сам клуб.

Старридж все еще лучший форвард "Ливерпуля", несмотря приобретение Бентеке и Фирмино. Именно ему должно быть гарантировано место в основном составе.

21. Оскар, "Челси"

Оскар очень странный игрок, и в течение последних трех лет его было очень трудно судить. Половину сезона он отыгрывает великолепно, чего не скажешь об оставшихся играх, на которые Оскар выходит уставшим. Забавно, что "Челси" сделал все, что бы бразилец не участвовал в Кубке Америки 2015 года.





Английская Премьер-лига: ТОП-100 лучших игроков. Места 100-51 Он хороший игрок, тактически умный, а физически очень сильный. Возможно, в сезоне-2015/16 мы увидим нового Оскара.

20. Виллиан, "Челси"

Если Виллиан сможет продемонстрировать в наступающем сезоне ту же форму, что и на Кубке Америки, то он будет по праву считаться одним из лучших вингеров чемпионата. Для Моуринью этот игрок всегда был не просто скоростным футболистом, но и тем, кто способен коренным образом перестроить ход любой игры.





Виллиан стремится перейти с правого фланга к центральным зонам. Вместе с Браниславом Ивановичем он в состоянии регулярно создавать опасные моменты на пределе своих творческих способностей.

19. Филиппе Коутиньо, "Ливерпуль"

Филиппе Коутиньо - один из лучших игроков "Ливерпуля" и ключ к развитию клуба. Любое новое подписание Брендана Роджерса делается с учетом того, подходит ли стиль нового игрока бразильцу.

Пока Даниэль Старридж страдает от травм, красные полагаются на Коутиньо. Если он сможет забить 10-15 мячей в сезоне, то в его резюме спокойно можно приписывать фразу "игрок мирового уровня".

18. Сесар Аспиликуэта, "Челси"

В уходе Филипе Луиса в мадридское "Атлетико" через год после пребывания в Лондоне, по сути, виноват совсем не Луис.

Сесар Аспиликуэта провел потрясающий сезон-2014/15 на левом фланге, оберегая Джона Терри от лишней работы. Испанец надеется вернуться на правый фланг, но сейчас не имеет на это ни шанса, если продолжит также сильно играть на своей позиции.

17. Уго Льорис, "Тоттенхэм"

Фанаты "Тоттенхэма" молились о том, чтобы вратарь клуба Уго Льорис остался в команде. Он проигнорировал интерес со стороны клубов, участвующих в Лиге чемпионов, которые нуждались в услугах француза. Но Льориса уже можно поставить в один ряд с Клаудио Браво, Марком-Андре Тер Штегеном, Диего Алвесом и чуть ниже Давида де Хеа и Тибо Куртуа.

Голкипер постоянно выручал оборону "шпор" в прошлом году, однако в этом сможет сэкономить время и силы в связи с появлением в обороне Тоби Алдервейрелда.

16. Петр Чех, "Арсенал"

Будет любопытно посмотреть, как старенький Петр Чех, почти не имевший игровой практики на протяжении 12 месяцев, сможет проявить себя в "Арсенале".

Тем не менее, он профессионал с большой буквы, который быстро вспомнит все нужные рефлексы. Он обладает особым чутьем и способен последовательно спасать ворота в ключевые моменты игры.

15. Джон Терри, "Челси"

Лучший центральный защитник Премьер-лиги на протяжении многих лет. 34-летний Джон Терри по-прежнему свеж, бодр и силен. Он, как кажется, никогда не играет плохо. Да, ему не всегда хватает темпа, однако справиться с этим помогает опыт – Терри точно знает, где и в какой момент нужно быть и чего ожидать от той или иной ситуации.

Надеемся, в предстоящем сезоне он будет поддерживать свою форму и демонстрировать эффективность на поле вплоть до декабря, когда ему исполнится 35.

14. Уэйн Руни, "Манчестер Юнайтед"

Третий сезон Руни проводит на позиции под нападающим. Несмотря на репутацию игрока как форварда мирового уровня, клуб использует его в основном в другой роли. Но именно ему предстоит вести команду к победе неделя за неделей, особенно после ухода ван Перси и Фалькао. Руни понадобятся все его охотничьи инстинкты, чтобы добиться успеха.

13. Санти Касорла, "Арсенал"

Касорла подписал новую сделку на стадионе "Эмирейтс", что стало наградой за выдающийся 2015 год. Уровень, на котором играет этот футболист, невероятен.



Касорла сместился ближе к обороне, объединившись в центре поля с Фрэнсисом Кокленом.





Его способность контролировать игру, беспрерывно создавать моменты и отдавать эффективные передачи поражают. Он может спокойно сместить со своей позиции и Тео Уолкотта, и Оливье Жиру. Касорла также является сильной угрозой Джеку Уилширу, будучи в состоянии заменить того навсегда.

12. Аарон Рэмзи, "Арсенал"

Этот игрок вспыхнул в сезоне-2013/14, однако последующие травмы заставили его потерять былой ритм и форму. Тем не менее, очевиден тот факт, что Рамзи является одним их лучших полузащитников мирового футбола, не только Премьер-Лиги. Его технические возможности, атлетизм и хладнокровие выводят его на высокий уровень.

Рэмзи рискует не попасть в стартовый состав из-за конкуренции с Касорла и Кокленом, однако кажется, что Венгер найдет возможность использовать Рэмзи в составе. Может быть, на месте Уилшира.

11. Яя Туре, "Манчестер Сити"

Большой сезон ожидает Яя Туре. Редко, когда игроки такого уровня должны что-то доказывать, однако его непостоянство и скачки вверх-вниз приводят как раз к тому, что именно Туре есть что и перед кем доказывать.

В своей лучшей форме он стреляет по воротам с потрясающей точностью. Он забил 30 голов в Премьер-лиге на протяжении последних двух сезонов – тут даже Лэмпард поаплодирует. Сильный характер и физическая форма Яя Туре может стать серьезным козырем "горожан" в чемпионской гонке.

Продолжение скоро…

По материалам Bleacherreport.com

