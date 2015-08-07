Что стоит ждать от нового сезона чемпионата Франции

Новые звезды Парижа, фабрика талантов в Монако и первый за много лет русский нападающий. "Бомбардир" рассказывает, что интересного приготовит болельщикам стартующий розыгрыш французской Лиги 1.



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Во Франции все без изменений. Есть "ПСЖ" и есть все остальные. В прошлом сезоне парижский клуб чуть не пропустил вперед "Марсель" с "Лионом", но сделал это исключительно по собственной халатности. А может быть, и специально, чтобы у скучающих фанатов была возможность развлечься, пока на "Парк де Пренс" нет Лиги чемпионов. Еврокубки все еще остаются основной задачей, стоящей перед Лораном Бланом. Необходимо если не выиграть трофей, то хотя бы перепрыгнуть неприступный пока барьер 1/4 финала. Для этого в аэропорту Парижа и приземлился Анхель Ди Мария. О том, стоит ли он потраченных на него 63 млн евро, будут спорит еще долго. Однако уже сейчас ясно, что подобный новичок способен вывести "ПСЖ" на следующую ступень. Лига чемпионов − это турнир, в котором побеждает личный класс отдельных звезд, вложенный в единую комбинацию.



Запрещая себе напрасно думать о золотых медалях, остальные команды развлекаются, как могут. "Лион", к примеру, запланировал триумфально вернуться в Лигу чемпионов с молодым составом и хорошо при этом заработать. Либо от бонусов за результаты, либо от продажи своих героев, которых в этом году сильно разрекламируют всей Европе.



"Монако" так понравилось продавать, что теперь здесь учатся делать это профессионально. Красно-белые вновь выгодно отдали нескольких лидеров и нашли на их места малоизвестные широкому кругу имена, уже показавшие свой потенциал в квалификационных играх со швейцарским "Янг Бойзом".



"Марсель" считает убытки. В финансовом плане лето, наоборот, принесло, "олимпийцам" весомый плюс. Но в игровом Марсело Бьелсе придется фактически все строить заново. От той веселой, непредсказуемой команды, что радовала нас всю осень и половину зимы, осталось лишь несколько человек. Впрочем, пока у "Марселя" есть энергетика домашнего стадиона "Велодром", любая проблема выглядит решаемой.







Трансферы: пришли



"ПСЖ" потратил на одного человека примерно столько же, сколько "Монако" выложило за девятерых. Вне столицы делать дорогих покупок не умеет, а чаще - не могут. Каждый заработанный миллион скорее заморозится на банковском счету, чем уйдет на авантюрное подписание. Это не скряжничество − просто другого способа остаться на плаву в непростое время не придумали. Потому что те же 63 млн с Ди Марии смогут обеспечивать крепкую французскую команду целый год. Да еще и на карманные расходы останется.



Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в "ПСЖ"



Из тех, кто хоть как-то создал видимость шумного похода на рынок, можно отметить "Марсель", который от отчаяния берет вообще всех: и арендованных, и свободных и даже вечно больных. А также уже упомянутое "Монако", пощипавший активы аутсайдеров "Лилль". И "Нант", где отметили снятие запрета на трансферы покупками Котбейна Сигторссона, Адриена Томассона и Эмилиано Сала.



На бумаге трансферная кампания выглядит очень сухо. Но ведь французский футбол тем и славится, что умеет доставать Зидана, Анри или Бензема из ниоткуда.







Трансферы: ушли



Когда самым сильным лигам планеты надоедает тратить кучу денег и бродить по экзотическим лигам, они приходят в чемпионат Франции. Там всегда полно талантов, большая часть которых уже многое умеет, а потому не нуждаются в особой доводке. К тому же французские клубы не требуют сумасшедших отступных. Средняя цена за одну звезду − в районе 10 млн евро. Это намного меньше стоимости одной ноги Рахима Стерлинга.



Английская Премьер-лига всегда любила отовариваться у соседей по Ла-Маншу, но в этом году количество сделок между двумя странами бьет все рекорды. Британцы оформили уже полтора десятка сделок, запустив свои длинные руки практически в каждый клуб Лиги 1. "Марсель" остался без Димитри Пайета и Андре Айю. "Сент-Этьен" лишили Макса Граделя и Франка Табану. "Лиллю" пришлось расстаться Идриссой Гуйе. "Лорьян" больше не сможет надеяться на Джордана Айю. "Нант" потерял Жордана Верету, а "Ницца" свой самый ценный экспонат - защитника Жордана Амави.



Сотрудничество с другими странами носило разовый характер. Но и здесь есть серьезные контракты. Так, "Атлетико" увез в Мадрид человека с трудной фамилией и неуловимым дриблингом Янника Феррейра-Карраско. "Интер" забрал у "Монако" другой источник вселенского потенциала - Жоффре Кондогбиа, о котором все громче говорят как о будущем лидере сборной Франции. Неожиданный запрос пришел из Португалии. Привыкший только продавать "Порту" вдруг решил покутить и выложил за 22-летнего Жаннелли Имбула аж 20 млн евро. "Марсель" до сих пор не потратил всех этих денег, хотя уже набрал игроков на целый состав.



Впрочем, самый громкий уход из Лиги 1 не стоил ничего. Второй лучший бомбардир прошлого сезона Андре-Пьер Жиньяк в начале лета получил статус свободного агента и долго выбирал среди полученных предложений. Можно было, например, перейти в "Динамо". Или влиться в поток английских эмигрантов. Или коварно уйти в соседний "Лион", как это сделал другой марселец Жереми Морель. Но Жиньяк выбрал Мексику. То ли из-за денег, то ли по каким-то своим причудам, то ли нечаянно повторив ситуацию из анекдота, в котором Давид Бекхэм, раздавая автографы, подписал контракт с "Шинником". Теперь у Жиньяка вместо бигмаков будут лепешки такос, а вместо Лиги чемпионов − Кубок Либертадорес, где его "Тигрес", к слову, на днях впервые в своей истории пробился в финал.



Обычный житель Франции, который в конце мая уехал в долгое путешествие или командировку, вернувшись домой в августе, просто не узнает свой чемпионат. Лига 1 почти полностью изменила актерский состав. Так что к сезону-2015/2016 правильнее относиться не как к продолжению прошлого розыгрыша, а как к целому перезапуску полюбившейся истории.



Таблица трансферов Лиги 1







5 звезд, ради которых нужно смотреть Лигу 1



Златан Ибрагимович



Не бойтесь, дети, папочка никуда не уходит. Во всяком случае пока. Переговоры с "Миланом" быстро затухают, и владелец "ПСЖ" уже публично заявляет о том, что Златан останется в парижской семье. Так что садитесь поудобнее: шоу огненных цитат, хитовых видео и акробатических голов продлили еще на один год.



Лассана Диарра



Поругавшись с московским "Локомотивом" на уровне международного суда, Диарра отстоял право не платить 10-миллионный штраф, однако потерял целый год игровой практики - для современного футбола срок невероятный. Совершенно не ясно, в какой форме сейчас находится Диарра, но в "Марселе" на него собираются делать очень большую ставку.



Александр Лаказетт



Быть самым талантливым в чемпионате, состоящим из одних талантов, очень непросто. У Лаказетта иногда сдают нервы, он грозится принять любое из десятка приходящих ему каждый день на почту предложений или укатить в Париж прямо сейчас, а не через год. Но президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс знает подход к своему самородку, так что в новом сезоне Лаказетт остается на том же месте. Сохранится ли при этом его результативность, будет примерно понятно уже через пару месяцев.



Стефан Эль-Шаарави



Травмы помешали итало-египтянину стать звездой "Милана", поэтому он попробует проникнуть в элитную касту через черный вход. Нынешний "Монако" - почти идеальная среда для 22-летнего парня с большим опытом, которому надо спокойно наверстывать упущенное.



Хатем Бен Арфа



Скандальный француз, которого одинаково не любят и свои, и чужие зимой стал жертвой огромной глупости. Отыграв полгода в английском "Халле", он зачем-то провел матч за молодежку "Ньюкасла", после чего разочаровался в Англии и вернулся на родину. Однако подписать контракт с "Ниццой" не смог, потому что ФИФА запрещает менять три команды в один год. Бен Арфа грозился уехать на Ближний Восток и даже закончить карьеру. Но пока он ругался, зима сменила лето, и трансферный бан перестал иметь силу. В "Ницце" от погрузневшего и растренированного игрока не стоит ждать какой-то феерии, зато из всего этого может получиться очень интересное реалити-шоу.







5 игроков, которые вас приятно удивят



Диего Ролан



Южноамериканская надежда "Бордо" не поддался на общие переездные настроения и остался прогрессировать под руководством Вилли Саньоля, чтобы через пару лет занять пустующее место Диего Форлана в тройке мировых звезд Уругвая.



Иван Кавалейру



Если игрок приходит из "Бенфики" - это сама по себе хорошая рекомендация. Если он еще и приходит в "Монако", то можно становится в очередь за будущим Роналду (Азаром, Месси − нужное подчеркнуть). Кавалейру в княжестве меньше месяца, но уже вовсю носится по правому флангу, собирая проклятия разных защитников.



Карим Рекик



Один из тех, с чьей помощью "Марсель" будет спешно сдавать заказчику готовый каркас новой команды. Голландского защитника купили у "Манчестер Сити", но заметили в ПСВ, куда он очень удачно ездил в аренду. Пока что главный плюс и одновременно главный минус Рекика − возраст. Парню всего 20 лет. С одной стороны, это период бурного роста. А с другой − ну кто в 20 лет может быть хладнокровным защитником?



Клаудио Бовю



О том, кто такой Бовю и что он умеет, в Лиге 1 более менее знают все. К 27 годам трудно чем-то удивить тренеров, трибуны да и соперника. Но он попробует. В прошлом сезоне форвард с редким в Европе паспортом гражданина Гваделупы почти в одиночку тащил на себе атаку скромного "Генгама", чем и впечатлил руководство "Лиона". Переезд к Юберу Фурнье в компанию к Лаказетту и Фекиру для Бовю − шанс всей жизни. И он не собирается его потерять.



Андрей Панюков



Форвард, оказавшийся ненужным московскому "Динамо" скитался по арендам в первом дивизионе, а потом взял и уехал в Литву. И там случилось чудо − в Панюкова вселился Пеле. Он стал забивать по три-четыре мяча в каждой игре и в итоге наколотил 17 голов в 16 матчах − Криштиану и Месси яростно респектуют. Благодаря связям его агента этой ситуацией удастся воспользоваться, чтобы переехать в чемпионат на несколько уровней круче. Пока на Панюкова всерьез претендуют два клуба − "Сент-Этьен" и "Лорьян". В один из них он и перейдет. Хотя не важно, куда именно. Главное, что в Лиге 1 у нас снова появился свой человек.



