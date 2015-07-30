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  • В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера». Дайджест событий дня

В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера». Дайджест событий дня

<em>«Рубин» и «Краснодар» побеждают в Лиге Европы. Лоськов не согласился провести прощальный матч. В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей. <br /> </em><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера»</span></strong><br /> <br /> В парке "Донбасс Арены" появится скульптура главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу. Решение об установке композиции было принято 29 июля и приурочено к юбилею специалиста, которому исполнилось 70 лет. В день рождения Луческу была презентована миниатюра будущей скульптуры. Полномасштабная версия появится в парке "Донбасс Арены" после возвращения клуба в Донецк.<br /> <br /> "Скульптурная композиция, которая будет выполнена в бронзе, наполнит неповторимую атмосферу парка "Арены" особой энергетикой и духом побед, станет ярким украшением ландшафта и одним из любимых мест болельщиков "Шахтера", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.<br /> <br /> Автором работы выступил украинский скульптор, член союза художников Украины Игорь Глухенький, известный рядом проектов, реализованных на Украине, в Америке, Японии, Италии и Турции.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Президент FIS: «ФИФА запятнала репутацию всего спорта»<br /> </span></strong><br /> Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер поделился своим мнением об отставке своего коллеги из ФИФА Зеппа Блаттера, а также вообще о ситуации вокруг главной футбольной структуры мира. <br /> <br /> "Я верю в то, что он покинет свой пост, хотя с ним может приключиться всякое. Но сейчас мне ситуация представляется абсолютно ясной: назначена дата внеочередного конгресса, на которой состоятся выборы. Посмотрим. Другое дело, что вся эта ситуация, конечно, ужасна: события последних месяцев нанесли удар по репутации всех международных спортивных федераций и самого спорта в том числе", - сказал функционер ТАСС.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Игорь Лебедев: «Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает»</span></strong><br /> <br /> Один из двух претендентов на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу своего конкурента на эту должность министра спорта России Виталия Мутко.<br /> <br /> "Нет ли запрета для законодателей совмещать свои посты с главенством в федерациях? Да, после запрета от Дмитрия Медведева чиновники переключились с руководства федерациями на кураторство. Но мне кажется, запреты ФИФА тут даже серьeзнее, чем наши внутренние. Всe-таки министр во главе национальной федерации — это прямое вмешательство государства. Так что Виталию Леонтьевичу придeтся как-то обговаривать эти тонкости с Блаттером или его сменщиком.<br />  <br /> Россия вправе рассчитывать на благосклонность Блаттера в ряде вопросов? Будем надеяться. Кадровый голод, что поделать. Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает. Олимпиада-2016, ЧМ-2018, масса других турниров." — цитирует Лебедева "Советский спорт".<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи</span></strong><br /> <br /> Бывший вице-президент ФИФА и глава Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Мон Джун заявил, что будет участвовать в выборах президента ФИФА в будущем году. <br />  <br /> "Если я буду избран, то моя работа будет ознаменована реальными изменениями, а не радостями от получения столь значимой должности. Конкурент из Франции Мишель Платини — человек нынешней системы, ему будет трудно идти по пути серьезных реформ. Сейчас в ФИФА приходит время неевропейского лидера", - приводит слова азиата ВВС. <br />  <br /> Выборы состоятся 26 февраля 2016-го года.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Лоськов не согласился проводить прощальный матч</span></strong><br /> <br /> Президент московского "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что ее подчиненными было отослано символу клуба Дмитрию Лоськову провести прощальный матч в рамках одного из матчей РФПЛ. По словам функционера, ответа не последовало, пишет "Чемпионат.ком". <br /> <br /> "Мы вели с ним переговоры, предложили провести прощальный матч на стадионе "Локомотив". В общем, готовы были все организовать. К сожалению, мы не получили от Лоськова ответа", - сказала Смородская.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Президент крымского СКЧФ: «Наши игроки по вечерам развозят пиццу»</span></strong><br /> <br /> Президент крымского клуба СКЧФ Александр Красильников в преддверии старта Чемпионата Крыма по футболу посетовал на финансовые проблемы, пишет "Советский спорт". <br />  <br /> "Я общался с губернатором, он обещает помощь. Мы на него надеемся, но конкретных действий пока нет. Сейчас многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят под премьер-лигу, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. У нас не будет высокого уровня чемпионата, если такая ситуация продолжится", - сказал функционер.<br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Лига Европы. «Краснодар» выиграл у «Слована»</span></strong><br /> <br /> Абсолютно серый первый тайм выдали "Краснодар" и "Слован". Хозяева выглядели немножечко опаснее, но единственный выпад Ари нейтрализовал голкипер Муха. Когда же встреча медленно катилась к перерыву, течение игры взорвал Гранквист. На 45-й минуте защитник "Краснодара" выше всех выпрыгнул в чужой штрафной и послал мяч в дальний угол ворот "Слована". А уже в начале второй половины словаки едва не отыгрались. Месарош замыкал передачу Зрелака, однако послал мяч выше перекладины. "Краснодар" быстро отреагировал на тревожный звоночек. Ари вышел один на один с Мухой, заставив словацкого голкипера нарушить правила в собственной штрафной. К точке подошел Павел Мамаев и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. После этого "Краснодар" имел еще несколько хороших моментов у чужих ворот. Особенно усердствовал бразилец Ари, но его усилий для еще одного забитого мяча оказалось недостаточно. "Краснодар" победил и обеспечил себе комфортный задел перед поездкой в Словакию.<br /> <br /> <em>30 июля. Краснодар. Стадион "Кубань"</em><br /> "<br /> <strong>Краснодар" (Краснодар) - "Слован" (Братислава) - 2:0 </strong><a target="_blank" href="https:///online/82507">Текстовый онлайн</a><br /> <br /> <strong>Голы:</strong> 1:0 - Гранквист, 45+1; 2:0 - Мамаев, 59 (пен).<br /> <br /> <strong>Краснодар: </strong>Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Сигурдссон, Мамаев (Ахмедов, 67), Газинский (страндберг, 85), Перейра, Ари, Вандерсон, Смолов (Лаборде, 62).<br /> <br /> <strong>Слован:</strong> Муха, Секулич, Гудак, Котула, Салата, Поданы, Милинкович, Месарош (Оршула, 60), Гонсалес (Штефаник, 79), Зреляк (Кубик, 71), Виттек.<br /> <br /> <strong>Предупреждения:</strong> Мамаев, 56.<br /> <br /> <strong>Судья: </strong>Халис Озкахья (Турция).<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Лига Европы. «Рубин» одолел «Штурм»</span></strong><br /> <br /> "Рубин" выдал лучший первый тайм в нынешнем сезоне. Открыли счет казанцы уже на 14-й минуте. Это Максим Канунников легко оторвался от защитника и послал мяч в дальний угол ворот Эссера. Однако радовались футболисты "Рубина" недолго. Авдияй дальним ударом напомнил казанской команде о том, что в ее стане еще далеко не все в порядке. Но "Рубин" этот пропущенный мяч только раззадорил. Гости пошли вперед и заработали пенальти, который на 25-й минуте реализовал Карадениз. На перерыв "Рубин" ушел с комфортным для себя счетом. Вот только собственные болельщики продолжали гнать "Штурм" вперед. На 56-й минуте триумфальным для хозяев вышел угловой удар, когда никем не опекаемый Симон Пизингер расстрелял Рыжикова. К несчастью для "Штурма", уже через пять минут Игорь Портнягин снова вывел "Рубин" вперед! Ко всем проблемам австрийской команды вскоре добавилась еще и красная карточка героя первого тайма – удалился Авдияй. "Рубин" добивается важнейшей победы и теперь имеет приличный запас перед ответной встречей.<br /> <br /> <em>30 июля. Грац. Стадион "ЮПиСи Арена".</em><br /> <br /> <strong>"Штурм" (Грац) - "Рубин" (Казань) - 2:3.</strong> <a target="_blank" href="https:///online/82508">Текстовый онлайн<br /> </a><br /> <strong>Голы:</strong> 0:1 - Канунников, 13; 1:1 - Клем, 21; 1:2 - Карадениз, 25 (пен); 2:2 - Пизингер, 56; 2:3 - Портнягин, 61.<br /> Штурм: Эссер, Мадль,Эренрайх, Клем, Камавуака, Хаджич (Хорват, 75), Пизингер, Добрас, Шик (Грубер, 67), Тадич (Кинаст, 63), Авдияй.<br /> <br /> <strong>Рубин:</strong> Рыжиков, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Георгиев, 46), Кверквелия, Эдуардо, Билялетдинов (Кисляк, 65), Набиуллин, Карадениз, Оздоев, Канунников (Портнягин, 46).<br /> <br /> <strong>Предупреждения: </strong>Эренрайх, 24; Авдияй, 39; Камболов, 23; Канунников, 41; Благо, 85.<br /> <br /> <strong>Удаления:</strong> Авдияй, 69.<br /> <br /> <strong>Судья:</strong> Даниэль Стефански (Польша).<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437238" target="_blank">Галопом по Европам. С кем предстоит играть «Рубину» и «Краснодару»</a><br />

Лига Европы Весь мир Рубин Краснодар Локомотив Билялетдинов Динияр Лоськов Дмитрий Луческу Мирча Мутко Виталий
Комментарии (32)
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Костя-ФК Барселона
1438287243
Ничего интересного(
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Valar Morghulis
1438287961
Че то какой то туйхлый дайджест Blyat' еще слово такое ДАЙДЖЕСТ
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Axidan
1438289821
Хорошая колонка. Интересно будет почитать. Молодцы!
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VIPded
1438326418
Луческу заслужил, факт. Скорее бы мир наступил в Донбассе и люди бы на футбол ходить стали, а не по подвалам прятаться!
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Busta Rhumes
1438327328
Президент ПСЖ: "Ибра с Кавани по вечерам развозят суши"
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Busta Rhumes
1438327509
Луческу заслужил на 100%
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AK--47
1438456642
Тяжело нашим в Европе.
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fan spartak_6
1438516057
хоооочу подарок ну пооооожалуйста форма сборной португалии
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GINSTOP
1438530420
Ну молодцы !!!!!!
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Трувор
1440096421
КРАСНОООДААААААААР!!!!!!!
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