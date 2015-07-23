ЦСКА - «Спарта» покажет Первый канал. Дайджест новостей дня

<em>Динияр Билялетдинов покидает «Спартак», ФИФА готовит новую систему мониторинга дискриминации к ЧМ-2018, а новый стадион «Зенита» обещают открыть в мае следующего года. Главные новости за день на «Бомбардире».</em><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Халк надеется сыграть на ЧМ-2018</strong></span></div> <div> </div> <div>Игрок санкт-петербургского "Зенита" Халк поделился эмоциями от приглашения принять участие в предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая, напомним, состоится 25-го июля в Северной Пальмире. </div> <div> </div> <div>"Я правда счастлив. Польщен приглашением быть частью такого мероприятия. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге, да и семья отлично адаптировалась в России. За последний год вижу, насколько страна продвинулась в подготовке к Чемпионату мира. Из окна квартиры вижу новенькую арену "Зенита", где пройдут матчи турнира. Надеюсь, что удастся сыграть на ЧМ-2018 — здесь, рядом с домом", - заявил Халк.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Де Брюйне желает уйти из «Вольфсбурга»</strong></span></div> <div> </div> <div>Футболист немецкого "Вольфсбурга" Кевин Де Брюйне изъявляет желание перейти в другую команду, в то время как клуб намерен сделать все возможное, чтобы бельгийца сохранить. Огромные деньги за полузащитника готов отдать английский "Манчестер Сити". "Горожане" хотят платить футболисту 20 миллионов евро в год. </div> <div> </div> <div>Де Брюйне в прошлом сезоне Бундеслиги провел 34 матча и забил 9 мячей.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>К ЧМ-2018 будет введена новая система мониторинга дискриминации</strong></span></div> <div> </div> <div>Новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминации будет внедрена к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявила директор департамента по устойчивому развитию АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Милана Верхунова.</div> <div> </div> <div>Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) в конце февраля опубликовала отчет о проблемах расизма и ксенофобии в российском футболе, в котором описываются 200 случаев дискриминационного поведения болельщиков. Бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк несколько раз заявлял, что по отношении к нему были проявления расизма. Футболист считает, что случаи проявления расизма в российском футболе носят локальный характер, но если это произойдет во время чемпионата мира-2018, это станет большой проблемой.</div> <div> </div> <div>Последний инцидент случился на старте чемпионата России сезона-2015/16 в матче московского "Спартака" и "Уфы", который прошел в Москве на "Открытие Арене" 17 июля. Полузащитник гостей Эмманюэль Фримпонг был удален с поля за неприличный жест в адрес болельщиков. Позже ганский футболист сообщил, что сделал это на эмоциях, потому что один из фанатов обозвал его обезьяной. РФС в ответ на запрос ФИФА заявил, что проверил все документы и не нашел доказательств вины болельщиков "красно-белых".</div> <div> </div> <div>"Будет запущена новая система мониторинга случаев фиксирования проявлений дискриминаций. Мы надеемся, что это повлияет на качество выявления и адекватное реагирование на случаи дискриминации. Мы претворим в жизнь несколько образовательных программ. Кроме этой темы, я хотела бы обратить внимание, что в социальной области предусматривается решение нескольких задач. Добавлю, что все мероприятия ЧМ объявлены свободными от табака.", - сказала Верхунова журналистам.</div> <div> </div> <div>Руководитель антидискриминационного отдела Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Юрий Бойченко в свою очередь рассказал о подходе ФИФА по борьбе дискриминацией, который включает пять основных аспектов.</div> <div> </div> <div>"Подход ФИФА включает 5 основных аспектов: нормативное регулирование, контроль и санкции, коммуникации, образование, взаимодействие и сотрудничество", - сказал Бойченко журналистам.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>«France Football»: «МЮ» принял предложение «ПСЖ» по Ди Марии</strong></span></div> <div> </div> <div>"Манчестер Юнайтед" принял предложение "ПСЖ" по поводу покупки полузащитника Анхеля Ди Марии, информирует France Football.</div> <div> </div> <div>Французский клуб заплатит за аргентинского хавбека 45 миллионов фунтов. Также в договоре будут предусмотрены бонусы в случае успешного выступления. Контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 134 тысячи фунтов в неделю.</div> <div> </div> <div>Напомним, что Ди Мария перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2014 году. Сумма трансфера составила 59,7 миллиона фунтов, что стало рекордом для английских клубов. В минувшем сезоне хавбек провел в составе "Красных дьяволов" 32 матча, забил 4 мяча и отдал 10 голевых передач.<br /> <br /> <img src="http://www.manutd.com/~/media/0A81103F6BB04FA58852068192124D3E.ashx" width="700" height="463" alt="" /><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>«Спартак» расторг контракт с Билялетдиновым</strong></span></div> <div> </div> <div>"Спартак" и полузащитник Динияр Билялетдинов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба.</div> <div> </div> <div>Игрок перешел в состав красно-белых в 2012 году и с тех пор на его счету 30 матчей и 4 гола. Минувший сезон хавбек провел в аренде в "Торпедо".</div> <div> </div> <div>"Наш клуб благодарит Динияра Билялетдинова за время, проведенное в "Спартаке", и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении на сайте команды.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436528" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Трансферные слухи. Ибрагимович переходит в «Милан», Моутинью выбирает «Ньюкасл» вместо «Зенита»</strong></span></a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Канделаки подписала трехлетнее соглашение с холдингом «Газпром-медиа»</strong></span></div> <div> </div> <div>Генеральный директор спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки подписала контракт с ОАО "Газпром-медиа Холдинг" сроком на три года, сообщила сама журналистка. Деталей договора Канделаки предпочла не разглашать.</div> <div> </div> <div> </div> <div>"Буду отвечать за контент канала как федерального, так и цифровых. Что касается длительности контракта, он срочный, как и у всех топ-менеджеров: на три года. За три месяца закончу все свои проекты и передам руководство "Апостолом" новому генеральному директору", — цитирует Канделаки "Русская служба новостей".</div> <div> </div> <div>Также она заявила, что очень любит спорт. </div> <div> </div> <div>"Я очень люблю спорт, это ни для кого не секрет, об этом знают все люди, которые в той или иной степени соприкасались с моими соцмедиа", - обавила журналистка.</div> <div> </div> <div>Ранее стало известно, что вещание нового телеканала начнется 1 ноября.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=436512" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проектов Тины Канделаки</strong></span></a></div> </div> <br /> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Стадион «Зенит-Арена» откроется 27 мая 2016 года</strong></span></div> <div> </div> <div>Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что "Зенит-Арена" откроется 27 мая 2016 года. </div> <div> </div> <div>На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций и Чемпионата Мира-2018, передает "Спорт Экспресс".</div> <div> </div> <div>"Срок открытия стадиона – 27 мая 2016 года", - сказал Албин на встрече с журналистами на строящейся арене.<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Матч ЦСКА - «Спарта» покажет Первый канал, начало в 19:15 мск</strong></span><br /> <br /> <div>Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским ЦСКА и пражской "Спартой" будет транслировать Первый канал в прямом эфире, сообщает официальный сайт "армейцев".</div> <div> </div> <div>Игра состоится 28 июля на "Арене Химки" и начнется в 19:15 по московскому времени. Время начала матча было изменено, изначально планировалось, что игра начнется в 20:00 мск. </div> <div> </div> <div>Болельщики, которые приобрели билет, но из-за изменения времени начала встречи не смогут посетить матч, могут сдать билет до 28-го числа включительно.</div> </div> </div> </div> </div> </div>