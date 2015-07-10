Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето

<em> Совсем скоро Европа вновь будет увлечена футболом, а пока игроки отдыхают и набираются сил. "Бомбардир" показывает, чем они занимаются в свой заслуженный отпуск.</em><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11429265_1604763976407134_1277889235_n.jpg" width="580" height="432" alt="" /><br /> <br /> Все свободное от забивания голов и съемок в рекламе время <strong>Криштиану Роналду</strong> старается проводить с сыном.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11352127_924233907619116_1430943307_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Как и его вечный конкурент <strong>Лионель Месси</strong>, который с недавних пор точно знает, каким именно боком нужно поворачиваться в сторону объектива.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/1391132_458565077650817_572856447_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Златан Ибрагимович</strong> еще не знает, будет ли он открывать свою стоматологическую клинику, но рекламный постер на всякий случай уже сделал<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11383324_921918871205100_853418580_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Поскольку клуба "Алания" больше нет, <strong>Владимир Габулов</strong> может приезжать на родину только во время выходных.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11357270_820908507986796_1861924986_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Дани Алвес </strong>придумывает еще более странные прически для нового сезона. А пока носит шляпу.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11313224_142549339409339_475725080_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Сергей Игнашевич</strong> съездил в Нормандию и доказал, что Земля действительно имеет форму шара<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11311437_367408403455542_673032903_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> В то время, как "Реал" и "МЮ" ведут тяжелые переговоры, <strong>Давид Де Хеа</strong> думает съездить в Пизу, чтобы подпереть падающую башню, а пока разминается солнышком на ладошке. Настоящий голкипер способен поймать в руки даже пылающую звезду!<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11385215_533541376795911_133410376_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Ничего особенного - просто обычный день из жизни <strong>Неймара.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11383307_1461808874133881_1390118818_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Робин ван Перси </strong>показывает<strong>,</strong> насколько крупную рыбу удалось поймать "Фенербахче" на трансферном рынке.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/10502559_483682985117354_405935952_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Самир Насри</strong> напоминает всем нам, как скучно мы живем.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11379823_943056755756760_1930789155_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Темперамент <strong>Халка</strong> не может остудить даже бочка со льдом.<br /> <strong><br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/10809837_400637790120036_113575218_n(1).jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> </strong>Супергерой Мадрида<strong> Гарет Бейл</strong>ман и его бейлмобиль<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11375981_729411580502103_944228801_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> В любой игре с мячом <strong>Андреа Пирло</strong> автоматически выполняет функции дирижера. <strong>Стефан де Врей</strong> и <strong>Дейли Блинд</strong> не против. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11381801_1452988494996558_1200720286_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Не успел <strong>Стивен Джеррард</strong> переехать в Лос-Анжелес, как уже получил "Оскар". Пока авансом, но никто не сомневается, что он его оправдает и снимет с "Гэлакси" очень крутое кино.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11379764_469544323211934_1879779451_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Денис Черышев</strong> в новом сезоне обещает не симулировать, но для подстраховки все-таки получил навыки ныряния. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11378374_982889968422774_1083700559_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Хуан Мата</strong> очень сильно уверен, что у "МЮ" дело в шляпе. Ну очень сильно. <br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a href="https://" target="_blank"><em>bombardir.ru</em></a><em> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em>