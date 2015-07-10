Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето

<em> Совсем скоро Европа вновь будет увлечена футболом, а пока игроки отдыхают и набираются сил. "Бомбардир" показывает, чем они занимаются в свой заслуженный отпуск.</em><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11429265_1604763976407134_1277889235_n.jpg" width="580" height="432" alt="" /><br /> <br /> Все свободное от забивания голов и съемок в рекламе время <strong>Криштиану Роналду</strong> старается проводить с сыном.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11352127_924233907619116_1430943307_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Как и его вечный конкурент <strong>Лионель Месси</strong>, который с недавних пор точно знает, каким именно боком нужно поворачиваться в сторону объектива.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/1391132_458565077650817_572856447_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Златан Ибрагимович</strong> еще не знает, будет ли он открывать свою стоматологическую клинику, но рекламный постер на всякий случай уже сделал<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11383324_921918871205100_853418580_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Поскольку клуба "Алания" больше нет, <strong>Владимир Габулов</strong> может приезжать на родину только во время выходных.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11357270_820908507986796_1861924986_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Дани Алвес </strong>придумывает еще более странные прически для нового сезона. А пока носит шляпу.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11313224_142549339409339_475725080_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Сергей Игнашевич</strong> съездил в Нормандию и доказал, что Земля действительно имеет форму шара<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11311437_367408403455542_673032903_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> В то время, как "Реал" и "МЮ" ведут тяжелые переговоры, <strong>Давид Де Хеа</strong> думает съездить в Пизу, чтобы подпереть падающую башню, а пока разминается солнышком на ладошке. Настоящий голкипер способен поймать в руки даже пылающую звезду!<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11385215_533541376795911_133410376_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Ничего особенного - просто обычный день из жизни <strong>Неймара.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11383307_1461808874133881_1390118818_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Робин ван Перси </strong>показывает<strong>,</strong> насколько крупную рыбу удалось поймать "Фенербахче" на трансферном рынке.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/10502559_483682985117354_405935952_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Самир Насри</strong> напоминает всем нам, как скучно мы живем.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11379823_943056755756760_1930789155_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Темперамент <strong>Халка</strong> не может остудить даже бочка со льдом.<br /> <strong><br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/10809837_400637790120036_113575218_n(1).jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> </strong>Супергерой Мадрида<strong> Гарет Бейл</strong>ман и его бейлмобиль<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11375981_729411580502103_944228801_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> В любой игре с мячом <strong>Андреа Пирло</strong> автоматически выполняет функции дирижера. <strong>Стефан де Врей</strong> и <strong>Дейли Блинд</strong> не против. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11381801_1452988494996558_1200720286_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> Не успел <strong>Стивен Джеррард</strong> переехать в Лос-Анжелес, как уже получил "Оскар". Пока авансом, но никто не сомневается, что он его оправдает и снимет с "Гэлакси" очень крутое кино.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11379764_469544323211934_1879779451_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Денис Черышев</strong> в новом сезоне обещает не симулировать, но для подстраховки все-таки получил навыки ныряния.  <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11378374_982889968422774_1083700559_n.jpg" width="580" height="580" alt="" /><br /> <br /> <strong>Хуан Мата</strong> очень сильно уверен, что у "МЮ" дело в шляпе. Ну очень сильно. <br /> <br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a href="https://" target="_blank"><em>bombardir.ru</em></a><em> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em>

Англия. Премьер-лига Весь мир Зенит Манчестер Юнайтед Барселона Реал Месси Лионель ван Перси Робин Роналду Криштиану Ибрагимович Златан Халк Де Хеа Давид Неймар
Комментарии (197)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пичушкин
1436535069
Фотки Кокорина с Мамаевым на этот разв вкладывать не стали...
Ответить
зигзаг
1436535192
Красочно и красиво отдыхают. У Месси тату, не знал.
Ответить
arsena1
1436535638
Что-то я спартаковца на первом снимке не узнаю
Ответить
ПерекатиПоле
1436536268
Почему на первом фото Комбаров испортил фото Руни?
Ответить
3ton
1436537056
Руни с одним из игроков Спартака )))
Ответить
Mitsubanchik
1436545446
Руни с хохлом-зачётно!
Ответить
3наток футбола
1436545587
Руни с воспитанником Спартака!
Ответить
43 RUS
1436545808
Игнашевич-на фоне пастбища!)))
Ответить
Нохчи Чоь
1436545933
Игрок Спартака и Руни отдыхают на одном курорте))
Ответить
oligarx vasia
1436546655
повезло игроку спартака,с Руни с фотолся
Ответить
Главные новости
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
9
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
124
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+