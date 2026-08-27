27.08.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хапоэль ТА
Хапоэль ТА
2-1-3-2-2
22
Цур
16
Лейднер
5
Майембо
8
Краев
98
15
51
Альтман
97
Коко
35
Овусу
4
Чико
9
Боатенг
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
16
Белланова
23
Колашинац
13
Эдерсон
70
Гаэтано
10
Самарджич
18
Распадори
90
Крстович
8
Краев
14
14
8
Краев
98
8
8
98
51
Альтман
27
27
51
Альтман
35
Овусу
11
11
35
Овусу
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
59
Залевски
21
Касса
21
Касса
59
Залевски
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
23
Колашинац
47
Бернаскони
47
Бернаскони
23
Колашинац
18
Распадори
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
18
Распадори
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Аталанта
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Эльянив Барда
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Хапоэль ТА - Аталанта
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
13
Количество передач
465
472
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Хапоэль ТА» против «Аталанты», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хапоэль ТА» – «Аталанта»
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Источник: «Бомбардир»