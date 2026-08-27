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  • «Хапоэль ТА» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Хапоэль ТА» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:58
Хапоэль ТА
27.08.2026, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Аталанта
72' Д. Скамакка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
22
Ассаф Цур
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Фернанд Майембо
(К) ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
98
Falcão
ЦП
15
Roee Alkokin
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
35
Дуглас Овусу
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
(К) ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Хапоэль ТА
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
23
Amit Lemkin
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
27
Mor Buskila
ЦФ
11
Stav Torial
ЦФ
44
Daniel Dappa
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
2-1-3-2-2
22
Цур
16
Лейднер
5
Майембо
8
Краев
98
15
51
Альтман
97
Коко
35
Овусу
4
Чико
9
Боатенг
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
16
Белланова
23
Колашинац
13
Эдерсон
70
Гаэтано
10
Самарджич
18
Распадори
90
Крстович
8
Краев
14
14
8
Краев
98
8
8
98
51
Альтман
27
27
51
Альтман
35
Овусу
11
11
35
Овусу
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
59
Залевски
21
Касса
21
Касса
59
Залевски
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
23
Колашинац
47
Бернаскони
47
Бернаскони
23
Колашинац
18
Распадори
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
18
Распадори
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Аталанта
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Эльянив Барда
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Хапоэль ТА - Аталанта
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
13
Количество передач
465
472
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Хапоэль ТА» против «Аталанты», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хапоэль ТА»«Аталанта»

«Хапоэль ТА» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций
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