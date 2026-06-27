Составы команд
Египет
Египет
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
4-2-3-1
1
Шобейр
13
Фатух
5
Рабия
6
Абдельмонем
3
Хани
17
Лашин
8
Ашур
7
Трезеге
21
Сабер
10
Салах
11
Зико
3-3-1-2-1
1
Бейранванд
4
Хализаде
5
Мохаммади
19
Немати
23
Резаэян
16
Горбани
13
Канаани
6
Эзатолахи
29
Мохеби
14
Годдос
9
Тареми
6
Абдельмонем
2
Ибрахим
2
Ибрахим
6
Абдельмонем
21
Сабер
19
Атея
19
Атея
21
Сабер
10
Салах
25
Зизо
25
Зизо
10
Салах
8
Ашур
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Ашур
11
Зико
9
Абделькарим
9
Абделькарим
11
Зико
13
Канаани
2
Ардани
2
Ардани
13
Канаани
29
Мохеби
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
29
Мохеби
14
Годдос
20
Моганлу
20
Моганлу
14
Годдос
Остались в запасе
Египет
Иран
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Египет - Иран
3
4
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
16
Офсайды
0
3
Количество передач
589
367
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Смотреть прямую трансляцию Египет против Ирана, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 06:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Египет – Иран
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
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Источник: «Бомбардир»