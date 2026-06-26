Составы команд
Япония
Япония
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
26
Таха Али
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-3-2
1
Сузуки
21
Ито
4
Итакура
3
Секо
2
Сугавара
17
Танака
13
Накамура
15
Камада
10
Доан
11
Маэда
18
Уэда
4-1-3-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Лагербилке
4
Хин
3
Линделеф
5
Гудмундссон
18
Аяри
21
Бернхардссон
4
Страуд
11
Эланга
9
Исак
17
Дьекереш
13
Накамура
5
Нагатомо
5
Нагатомо
13
Накамура
3
Секо
5
Ватанабе
5
Ватанабе
3
Секо
4
Итакура
3
Танигучи
3
Танигучи
4
Итакура
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
21
Бернхардссон
8
Свенссон
8
Свенссон
21
Бернхардссон
3
Линделеф
15
Старфельт
15
Старфельт
3
Линделеф
4
Страуд
13
Сема
13
Сема
4
Страуд
4
Хин
7
Бергвалл
7
Бергвалл
4
Хин
5
Гудмундссон
10
Нигрен
10
Нигрен
5
Гудмундссон
Остались в запасе
Япония
Швеция
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
8
Юито Сузуки
АП
9
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
8
Юито Сузуки
АП
9
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Япония - Швеция
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
20
11
Офсайды
3
2
Количество передач
445
395
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию Япония против Швеции, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония – Швеция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»