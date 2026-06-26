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  • Япония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Япония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

26 июня, 00:50
Япония
26.06.2026, пятница, 02:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Швеция
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Ко Итакура
(К) ЦЗ
3
Аюму Секо
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
17
Ао Танака
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
(К) ЦЗ
4
Эллиот Страуд
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Япония
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
8
Юито Сузуки
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
26
Таха Али
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-3-2
1
Сузуки
21
Ито
4
Итакура
3
Секо
2
Сугавара
17
Танака
13
Накамура
15
Камада
10
Доан
11
Маэда
18
Уэда
4-1-3-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Лагербилке
4
Хин
3
Линделеф
5
Гудмундссон
18
Аяри
21
Бернхардссон
4
Страуд
11
Эланга
9
Исак
17
Дьекереш
13
Накамура
5
Нагатомо
5
Нагатомо
13
Накамура
3
Секо
5
Ватанабе
5
Ватанабе
3
Секо
4
Итакура
3
Танигучи
3
Танигучи
4
Итакура
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
21
Бернхардссон
8
Свенссон
8
Свенссон
21
Бернхардссон
3
Линделеф
15
Старфельт
15
Старфельт
3
Линделеф
4
Страуд
13
Сема
13
Сема
4
Страуд
4
Хин
7
Бергвалл
7
Бергвалл
4
Хин
5
Гудмундссон
10
Нигрен
10
Нигрен
5
Гудмундссон
Остались в запасе
Япония
Швеция
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
8
Юито Сузуки
АП
9
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
24
Кайсу Сано
ОП
8
Юито Сузуки
АП
9
Кейсуке Гото
ЦФ
22
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Виктор Йоханссон
ВР
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
26
Таха Али
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Япония - Швеция
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
20
11
Офсайды
3
2
Количество передач
445
395
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.64
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию Япония против Швеции, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония – Швеция

Япония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швеция Япония
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