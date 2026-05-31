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  • Швейцария – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Швейцария – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 14:50
Швейцария
31.05.2026, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Иордания
28' Б. Эмболо (П) 33' Д. Ндой 45+9' Г. Джака (П) 79' К. Фасснахт
52' О. Аль-Фахури
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
6
Денис Закария
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Дан Ндой
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Гранит Джака
(К) ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Рубен Варгас
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
19
Саад Аль Русан
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К) ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
2
Миро Мухайм
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ЦЗ
13
Рикардо Родригес
ЦЗ
24
Лука Жакес
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
17
Седрик Иттен
ЦФ
Иордания
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
19
Салим Обаид
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
26
Юсеф Каши
ЦП
25
Мохаммад аль-Дауд
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
14
Раджаеи Айед
ЦП
7
Шарара
ПВ
11
Оде Аль-Фахури
ЦФ
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
24
Али Азаизе
РФ
3-4-3
12
Мвого
6
Закария
5
Аканджи
4
Эльведи
11
Ндой
10
Джака
20
Эбишер
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
9
Манзамби
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
5
Аль-Араб
16
Абуальнади
19
Аль Русан
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
9
Ольван
10
Аль-Тамари
12
Мвого
21
Келлер
21
Келлер
12
Мвого
20
Эбишер
2
Мухайм
2
Мухайм
20
Эбишер
5
Аканджи
18
Джемерт
18
Джемерт
5
Аканджи
11
Ндой
3
Видмер
3
Видмер
11
Ндой
4
Эльведи
13
Родригес
13
Родригес
4
Эльведи
6
Закария
24
Жакес
24
Жакес
6
Закария
8
Фройлер
14
Яшари
14
Яшари
8
Фройлер
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
10
Джака
15
Соу
15
Соу
10
Джака
9
Манзамби
10
Амдуни
10
Амдуни
9
Манзамби
7
Эмболо
17
Иттен
17
Иттен
7
Эмболо
10
Аль-Тамари
2
Абу Хашиш
2
Абу Хашиш
10
Аль-Тамари
16
Абуальнади
19
Обаид
19
Обаид
16
Абуальнади
8
Аль-Равабде
26
Каши
26
Каши
8
Аль-Равабде
23
Хаддад
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
23
Хаддад
13
Аль-Марди
15
Сааде
15
Сааде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
7
Шарара
7
Шарара
20
Абу Таха
9
Ольван
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
9
Ольван
21
Аль-Рашдан
24
Азаизе
24
Азаизе
21
Аль-Рашдан
Остались в запасе
Швейцария
Иордания
1
Грегор Кобель
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ЦП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ЦП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джамал Селлами
Статистика матча Швейцария - Иордания
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
656
272
Сейвы
3
6
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Иордании, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Иордания

Швейцария – Иордания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Иордания Швейцария
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