31.05.2026, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
3-4-3
12
Мвого
6
Закария
5
Аканджи
4
Эльведи
11
Ндой
10
Джака
20
Эбишер
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
9
Манзамби
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
5
Аль-Араб
16
Абуальнади
19
Аль Русан
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
9
Ольван
10
Аль-Тамари
12
Мвого
21
Келлер
21
Келлер
12
Мвого
20
Эбишер
2
Мухайм
2
Мухайм
20
Эбишер
5
Аканджи
18
Джемерт
18
Джемерт
5
Аканджи
11
Ндой
3
Видмер
3
Видмер
11
Ндой
4
Эльведи
13
Родригес
13
Родригес
4
Эльведи
6
Закария
24
Жакес
24
Жакес
6
Закария
8
Фройлер
14
Яшари
14
Яшари
8
Фройлер
17
Варгас
16
Фасснахт
16
Фасснахт
17
Варгас
10
Джака
15
Соу
15
Соу
10
Джака
9
Манзамби
10
Амдуни
10
Амдуни
9
Манзамби
7
Эмболо
17
Иттен
17
Иттен
7
Эмболо
10
Аль-Тамари
2
Абу Хашиш
2
Абу Хашиш
10
Аль-Тамари
16
Абуальнади
19
Обаид
19
Обаид
16
Абуальнади
8
Аль-Равабде
26
Каши
26
Каши
8
Аль-Равабде
23
Хаддад
25
аль-Дауд
25
аль-Дауд
23
Хаддад
13
Аль-Марди
15
Сааде
15
Сааде
13
Аль-Марди
20
Абу Таха
7
Шарара
7
Шарара
20
Абу Таха
9
Ольван
11
Аль-Фахури
11
Аль-Фахури
9
Ольван
21
Аль-Рашдан
24
Азаизе
24
Азаизе
21
Аль-Рашдан
Остались в запасе
Швейцария
Иордания
1
Грегор Кобель
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ЦП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
26
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Фабиан Ридер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
14
Мохаммед Таха
ЛАЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ЦП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Джамал Селлами
Статистика матча Швейцария - Иордания
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
656
272
Сейвы
3
6
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Иордании, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Иордания
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»