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Смотреть прямую трансляцию Швейцария против Иордании, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Иордания