Составы команд
МЛ Витебск
МЛ Витебск
3-2-3-2
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
10
Лисакович
4
Абдуллахи
99
Глушков
6
Гоманов
80
Концевой
9
Дьябате
27
Месарович
4-1-2-2-1
44
Клещук
43
Шайхтдинов
4
Гаврилович
16
Заяц
14
Пашевич
19
Силинский
11
Лисакович
33
Сотников
23
Данилин
88
Ковалевич
11
Симоненко
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
99
Глушков
21
Галята
21
Галята
99
Глушков
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
33
Сотников
90
Кукушкин
90
Кукушкин
33
Сотников
43
Шайхтдинов
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
43
Шайхтдинов
Ковалевич
8
Барсуков
8
Барсуков
Ковалевич
23
Данилин
9
Леонович
9
Леонович
23
Данилин
Остались в запасе
МЛ Витебск
Гомель
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча МЛ Витебск - Гомель
5
5
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Гомеля», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»