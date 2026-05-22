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  • «МЛ Витебск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

«МЛ Витебск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

22 мая, 18:50
МЛ Витебск
22.05.2026, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
4
Оде Абдуллахи
ОП
27
Александар Месарович
АП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
18
Владислав Жук
ЛВ
21
Даниил Галята
ЦП
7
Тимур Иванов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Гомель
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
22
Дмитрий Емельянов
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
3-2-3-2
1
Павлюченко
45
Москаленчик
20
Волков
23
Баланович
10
Лисакович
4
Абдуллахи
99
Глушков
6
Гоманов
80
Концевой
9
Дьябате
27
Месарович
4-1-2-2-1
44
Клещук
43
Шайхтдинов
4
Гаврилович
16
Заяц
14
Пашевич
19
Силинский
11
Лисакович
33
Сотников
23
Данилин
88
Ковалевич
11
Симоненко
23
Баланович
22
Скибский
22
Скибский
23
Баланович
99
Глушков
21
Галята
21
Галята
99
Глушков
9
Дьябате
11
Николсон
11
Николсон
9
Дьябате
33
Сотников
90
Кукушкин
90
Кукушкин
33
Сотников
43
Шайхтдинов
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
43
Шайхтдинов
Ковалевич
8
Барсуков
8
Барсуков
Ковалевич
23
Данилин
9
Леонович
9
Леонович
23
Данилин
Остались в запасе
МЛ Витебск
Гомель
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
49
Артем Каратай
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
22
Дмитрий Емельянов
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча МЛ Витебск - Гомель
5
5
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Гомеля», 8-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск»«Гомель»

«МЛ Витебск» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель МЛ Витебск
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