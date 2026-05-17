17.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
5
Аганор
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
18
Распадори
4-3-2-1
1
Скорупски
17
Мариу
5
Хелланд
14
Хеггем
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
19
Фергюсон
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
17
Де Кетеларе
5
Баккер
5
Баккер
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
18
Распадори
7
Сулемана
7
Сулемана
18
Распадори
59
Залевски
80
Муса
80
Муса
59
Залевски
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
25
Домингес
25
Домингес
11
Роу
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
Точно не сыграют
Болонья
Точно не сыграют
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
6
Офсайды
3
1
Количество передач
401
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Болоньи», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»