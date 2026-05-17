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  • «Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 17:50
Аталанта
17.05.2026, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
78' Р. Орсолини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
19
Джимсити
5
Аганор
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
90
Крстович
18
Распадори
4-3-2-1
1
Скорупски
17
Мариу
5
Хелланд
14
Хеггем
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
19
Фергюсон
10
Бернардески
11
Роу
9
Кастро
17
Де Кетеларе
5
Баккер
5
Баккер
17
Де Кетеларе
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Пашалич
8
Пашалич
15
де Рон
18
Распадори
7
Сулемана
7
Сулемана
18
Распадори
59
Залевски
80
Муса
80
Муса
59
Залевски
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
25
Домингес
25
Домингес
11
Роу
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
9
Доминик Вавассори
ЦФ
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Bodin Tomašević
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
Точно не сыграют
Одилон Коссуну
ЦЗ
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
Исак Хин
ЦЗ
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Николо Камбьяги
ЛВ
Николо Казале
ЦЗ
Джон Лукуми
ЦЗ
Мартин Витик
ЦЗ
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
6
Офсайды
3
1
Количество передач
401
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Болоньи», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Болонья»

«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Аталанта
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