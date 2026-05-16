16.05.2026, суббота, 17:00
Англия. Кубок, Финал
Англия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-4-1-1
97
Санчес
3
Фофана
6
Колуилл
21
Хато
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
10
Палмер
9
Педро
2-1-1-2-4
1
Траффорд
45
Хусанов
6
Гехи
16
Родри
27
Нуньес
33
О'Райли
20
Силва
42
Семеньо
11
Доку
22
Мармуш
9
Холанд
9
Педро
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Педро
17
Кукурелья
7
Нету
7
Нету
17
Кукурелья
24
Джеймс
19
Делап
19
Делап
24
Джеймс
16
Родри
8
Ковачич
8
Ковачич
16
Родри
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
1
Филип Йоргенсен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Калум МакФарлейн
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
13
Офсайды
3
3
Количество передач
418
541
Сейвы
4
0
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», финал Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»