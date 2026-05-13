13.05.2026, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
Италия. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
3-2-3-2
40
Мотта
34
Хила
4
Патрик
26
Романьоли
17
Тавареш
77
Марушич
70
Башич
24
Тэйлор
11
Исаксен
10
Дзакканьи
14
Нослин
4-1-3-2
1
Мартинес
95
Бастони
25
Аканджи
31
Биссек
32
Димарко
8
Сучич
24
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
4
Патрик
6
Ровелла
6
Ровелла
4
Патрик
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
70
Башич
9
Педро
9
Педро
70
Башич
10
Дзакканьи
22
Диа
22
Диа
10
Дзакканьи
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
8
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Сучич
9
Тюрам
17
Диуф
17
Диуф
9
Тюрам
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Лацио
Интер
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Интер
3
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
400
565
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Интера», финал Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»