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  • «Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 20:50
Лацио
13.05.2026, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Интер
14' А. Марушич (АГ) 35' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
70
Тома Башич
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
3-2-3-2
40
Мотта
34
Хила
4
Патрик
26
Романьоли
17
Тавареш
77
Марушич
70
Башич
24
Тэйлор
11
Исаксен
10
Дзакканьи
14
Нослин
4-1-3-2
1
Мартинес
95
Бастони
25
Аканджи
31
Биссек
32
Димарко
8
Сучич
24
Дюмфрис
7
Зелински
23
Барелла
9
Тюрам
10
Мартинес
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
4
Патрик
6
Ровелла
6
Ровелла
4
Патрик
11
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
11
Исаксен
70
Башич
9
Педро
9
Педро
70
Башич
10
Дзакканьи
22
Диа
22
Диа
10
Дзакканьи
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
8
Сучич
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Сучич
9
Тюрам
17
Диуф
17
Диуф
9
Тюрам
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Лацио
Интер
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
48
M. Mosconi
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Интер
3
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
400
565
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Интера», финал Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Интер»

«Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Интер Лацио
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