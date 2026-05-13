17.05.2026, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-3-3
40
Ковач
12
Совет
3
Толегенов
15
Идрисов
93
Аскаров
42
96
Абикен
11
Мозес
96
Мухаммед
24
Чучкич
47
Конлимкос
2-3-2-3
1
Бусурманов
5
Ндиайе
22
Марочкин
67
Калмырза
8
Тагыберген
21
Жагоров
19
Жумат
7
Жумашев
30
Герра
13
18
Милованович
96
Абикен
5
Кенесбек
5
Кенесбек
96
Абикен
42
17
Жумабеков
17
Жумабеков
42
47
Конлимкос
23
Жумат
23
Жумат
47
Конлимкос
5
Ндиайе
3
Глущенков
3
Глущенков
5
Ндиайе
30
Герра
57
57
30
Герра
19
Жумат
14
Талаль
14
Талаль
19
Жумат
67
Калмырза
17
Зуев
17
Зуев
67
Калмырза
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
14
Томас Джонс
РФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
14
Томас Джонс
РФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Кайсар - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Тобола», 1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»