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  • «Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 16:50
Кайсар
17.05.2026, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Тобол
2' А. Абикен 9' А. Абикен
30' Ж. Жумашев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
42
Miqueias
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
11
Виктор Мозес
ПП
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Кайсар
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
23
Муслим Жумат
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
14
Томас Джонс
РФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
57
A. Zinadin
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
4-3-3
40
Ковач
12
Совет
3
Толегенов
15
Идрисов
93
Аскаров
42
96
Абикен
11
Мозес
96
Мухаммед
24
Чучкич
47
Конлимкос
2-3-2-3
1
Бусурманов
5
Ндиайе
22
Марочкин
67
Калмырза
8
Тагыберген
21
Жагоров
19
Жумат
7
Жумашев
30
Герра
13
18
Милованович
96
Абикен
5
Кенесбек
5
Кенесбек
96
Абикен
42
17
Жумабеков
17
Жумабеков
42
47
Конлимкос
23
Жумат
23
Жумат
47
Конлимкос
5
Ндиайе
3
Глущенков
3
Глущенков
5
Ндиайе
30
Герра
57
57
30
Герра
19
Жумат
14
Талаль
14
Талаль
19
Жумат
67
Калмырза
17
Зуев
17
Зуев
67
Калмырза
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
14
Томас Джонс
РФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
14
Томас Джонс
РФ
19
Димаш Серикулы
РФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Кайсар - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Тобола», 1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Тобол»

«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Кубок
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