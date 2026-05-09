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  • «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 15:50
Сандерленд
09.05.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
37
Джоселин Та Би
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
3-3-1-1-1
22
Руфс
20
Мукиэле
15
Альдрете
27
Садики
17
Рейнилду
34
Джака
32
Хьюм
28
Ле Фе
7
Тальби
9
Бробби
4-1-3-2
1
Ламменс
3
Мазрауи
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
20
Мэйну
16
Диалло
7
Маунт
8
Фернандеш
11
Зиркзее
10
Кунья
7
Тальби
10
Ангуло
10
Ангуло
7
Тальби
32
Хьюм
12
Майенда
12
Майенда
32
Хьюм
11
Зиркзее
17
Доргу
17
Доргу
11
Зиркзее
16
Диалло
19
Мбемо
19
Мбемо
16
Диалло
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
37
Джоселин Та Би
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
37
Джоселин Та Би
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
Точно не сыграют
Даниэл Баллард
ЦЗ
Ромейн Мандл
ПВ
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Беньямин Шешко
ЦФ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
493
478
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.81
1.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Манчестер Юнайтед», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»

«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Сандерленд
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