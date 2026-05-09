Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
3-3-1-1-1
22
Руфс
20
Мукиэле
15
Альдрете
27
Садики
17
Рейнилду
34
Джака
32
Хьюм
28
Ле Фе
7
Тальби
9
Бробби
4-1-3-2
1
Ламменс
3
Мазрауи
5
Магуайр
6
Мартинес
23
Шоу
20
Мэйну
16
Диалло
7
Маунт
8
Фернандеш
11
Зиркзее
10
Кунья
7
Тальби
10
Ангуло
10
Ангуло
7
Тальби
32
Хьюм
12
Майенда
12
Майенда
32
Хьюм
11
Зиркзее
17
Доргу
17
Доргу
11
Зиркзее
16
Диалло
19
Мбемо
19
Мбемо
16
Диалло
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
37
Джоселин Та Би
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
19
Хабиб Диарра
ОП
37
Джоселин Та Би
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
Точно не сыграют
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
493
478
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.62
xGP (предотвращенные голы)
1.81
1.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Манчестер Юнайтед», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»