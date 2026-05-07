07.05.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
10
Педриньо
6
Гомес
30
Алиссон
27
Очеретко
7
Эгиналдо
9
Элиас
27
Муньос
17
Клайн
17
Клайн
27
Муньос
18
Камада
5
Лерма
5
Лерма
18
Камада
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
10
Пино
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Пино
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
17
Тобиас
18
Грам
18
Грам
17
Тобиас
10
Педриньо
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
30
Алиссон
14
Исаке
14
Исаке
30
Алиссон
27
Очеретко
11
Невертон
11
Невертон
27
Очеретко
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Шахтер
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Кристал Пэлас - Шахтер
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
272
541
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кристал Пэлас» против «Шахтера», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»