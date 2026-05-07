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  • «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

«Кристал Пэлас» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

7 мая, 20:50
Кристал Пэлас
07.05.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Шахтер
25' П. Энрике (АГ) 52' И. Сарр
34' Эгиналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
42
Каден Родни
ОП
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
37
Лукас Феррейра
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Исаке
АП
19
Артем Бондаренко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
10
Педриньо
6
Гомес
30
Алиссон
27
Очеретко
7
Эгиналдо
9
Элиас
27
Муньос
17
Клайн
17
Клайн
27
Муньос
18
Камада
5
Лерма
5
Лерма
18
Камада
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
10
Пино
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Пино
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
17
Тобиас
18
Грам
18
Грам
17
Тобиас
10
Педриньо
37
Феррейра
37
Феррейра
10
Педриньо
30
Алиссон
14
Исаке
14
Исаке
30
Алиссон
27
Очеретко
11
Невертон
11
Невертон
27
Очеретко
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Шахтер
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Кристал Пэлас - Шахтер
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
272
541
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кристал Пэлас» против «Шахтера», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Шахтер»

«Кристал Пэлас» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шахтер Кристал Пэлас
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