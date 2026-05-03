03.05.2026, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Кадисия
Аль-Кадисия
4-2-1-3
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
22
Бонсу Баа
9
Аль-Салем
33
Киньонес
4-1-1-2-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
9
Аль-Салем
25
25
9
Аль-Салем
10
Аль-Джувейр
11
Азази
11
Азази
10
Аль-Джувейр
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
20
Габриэль
26
Мартинес
29
Гариб
29
Гариб
26
Мартинес
17
аль-Хаибари
23
Яхья
23
Яхья
17
аль-Хаибари
21
Коман
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
21
Коман
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Наср
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Наср
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
11
Офсайды
8
6
Количество передач
385
363
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Насра», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 21:0 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»