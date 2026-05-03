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  • «Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 19:50
Аль-Кадисия
03.05.2026, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Наср
24' М. Абулшамат 55' М. Фахз Аль-Джувейр 78' Х. Киньонес
39' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
25
Отавио
АП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
25
Gabriel Carvalho
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Аль-Наср
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-2-1-3
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
22
Бонсу Баа
9
Аль-Салем
33
Киньонес
4-1-1-2-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
26
Мартинес
3
Симакан
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
21
Коман
79
Феликс
7
Роналду
9
Аль-Салем
25
25
9
Аль-Салем
10
Аль-Джувейр
11
Азази
11
Азази
10
Аль-Джувейр
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
20
Габриэль
26
Мартинес
29
Гариб
29
Гариб
26
Мартинес
17
аль-Хаибари
23
Яхья
23
Яхья
17
аль-Хаибари
21
Коман
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
21
Коман
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Наср
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Наср
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
11
Офсайды
8
6
Количество передач
385
363
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.6
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Насра», 31-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 21:0 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия»«Аль-Наср»

«Аль-Кадисия» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Кадисия
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