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  • «Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 20:50
Эспаньол
03.05.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Реал
55' Винисиус 66' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
27
Тиаго Питарч
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
28
F. Gomez
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
19
Кике
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
8
Сесар Паласиос
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
3-4-1-1-1
13
Дмитрович
4
Гонсалес
6
Кабрера
20
Калеро
20
Ромеро
23
Эль-Хилали
11
Террац
22
Санчес
8
Экспозито
24
Долан
9
Фернандес
4-1-3-2
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
4
Хейсен
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
27
Питарч
21
Диас
7
Винисиус
8
Экспозито
18
Пикель
18
Пикель
8
Экспозито
24
Долан
11
Милья
11
Милья
24
Долан
11
Террац
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Террац
22
Санчес
23
Рока
23
Рока
22
Санчес
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
27
Питарч
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
27
Питарч
7
Винисиус
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Винисиус
21
Диас
7
Гарсия
7
Гарсия
21
Диас
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
33
Alex Almansa
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
33
Alex Almansa
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Эспаньол
Точно не сыграют
Поль Лосано
ЦП
Хави Пуадо
ЛВ
Сириль Нгонг
ПВ
Реал
Точно не сыграют
Даниэль Себальос
ЦП
Тибо Куртуа
ВР
Эдер Милитао
ЦЗ
Арда Гюлер
АП
Килиан Мбаппе
ЦФ
Родриго
ПВ
Дани Карвахаль
ПЗ
Статистика матча Эспаньол - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
16
Офсайды
1
2
Количество передач
305
634
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.21
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Реала», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Реал»

«Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Эспаньол
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