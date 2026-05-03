03.05.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-4-1-1-1
13
Дмитрович
4
Гонсалес
6
Кабрера
20
Калеро
20
Ромеро
23
Эль-Хилали
11
Террац
22
Санчес
8
Экспозито
24
Долан
9
Фернандес
4-1-3-2
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
4
Хейсен
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
27
Питарч
21
Диас
7
Винисиус
8
Экспозито
18
Пикель
18
Пикель
8
Экспозито
24
Долан
11
Милья
11
Милья
24
Долан
11
Террац
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Террац
22
Санчес
23
Рока
23
Рока
22
Санчес
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
27
Питарч
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
27
Питарч
7
Винисиус
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Винисиус
21
Диас
7
Гарсия
7
Гарсия
21
Диас
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
33
Alex Almansa
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
33
Alex Almansa
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Давид Хименес
ПЗ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Эспаньол - Реал
3
4
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
19
16
Офсайды
1
2
Количество передач
305
634
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
91
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.21
2.08
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Реала», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»