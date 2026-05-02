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  • «Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 14:50
Удинезе
02.05.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Торино
45+1' К. Эхизибуе 51' Т. Кристенсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
(К) ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала
ЛВ
29
Абдулайе Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
45
Giulio Vinciati
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
29
Атта
25
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
38
Миллер
10
Дзаньоло
16
Букса
3-2-3-1-1
92
Палеари
35
Мариануччи
23
Коко
33
Обрадор
19
Лазаро
77
Эбосс
22
Казадеи
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
27
Кабаселе
29
Млачич
29
Млачич
27
Кабаселе
25
Эхизибуе
6
Саррага
6
Саррага
25
Эхизибуе
38
Миллер
24
Пиотровски
24
Пиотровски
38
Миллер
29
Атта
20
Арисала
20
Арисала
29
Атта
16
Букса
7
Гуйе
7
Гуйе
16
Букса
33
Обрадор
3
Бираги
3
Бираги
33
Обрадор
22
Казадеи
18
Прати
18
Прати
22
Казадеи
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
6
Ильхан
17
Куленович
17
Куленович
6
Ильхан
Остались в запасе
Удинезе
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
Точно не сыграют
Йеспер Карлстрем
ОП
Николо Бертола
ЦЗ
Кейнан Дэвис
ЦФ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Че Адамс
ЦФ
Фаустино Анджорин
РФ
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
Дуван Сапата
ЦФ
Статистика матча Удинезе - Торино
1
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
18
Офсайды
2
2
Количество передач
455
388
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Торино», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Торино»

«Удинезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Удинезе
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