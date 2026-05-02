02.05.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
29
Атта
25
Эхизибуе
32
Эккеленкамп
38
Миллер
10
Дзаньоло
16
Букса
3-2-3-1-1
92
Палеари
35
Мариануччи
23
Коко
33
Обрадор
19
Лазаро
77
Эбосс
22
Казадеи
6
Ильхан
66
Гинейтис
10
Влашич
18
Симеоне
27
Кабаселе
29
Млачич
29
Млачич
27
Кабаселе
25
Эхизибуе
6
Саррага
6
Саррага
25
Эхизибуе
38
Миллер
24
Пиотровски
24
Пиотровски
38
Миллер
29
Атта
20
Арисала
20
Арисала
29
Атта
16
Букса
7
Гуйе
7
Гуйе
16
Букса
33
Обрадор
3
Бираги
3
Бираги
33
Обрадор
22
Казадеи
18
Прати
18
Прати
22
Казадеи
18
Симеоне
25
Нджи
25
Нджи
18
Симеоне
6
Ильхан
17
Куленович
17
Куленович
6
Ильхан
Остались в запасе
Удинезе
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Алессандро Нунцианте
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
29
Абдулайе Камара
ОП
45
Giulio Vinciati
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Торино
1
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
18
Офсайды
2
2
Количество передач
455
388
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.77
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Торино», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»