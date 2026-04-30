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  • «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

«Шахтер» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

30 апреля, 20:50
Шахтер
30.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
47' О. Очеретко
1' И. Сарр 58' Д. Камада 84' Й. Ларсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Исаке
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
5
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
30
Алиссон
9
Элиас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
27
Очеретко
29
Назарина
29
Назарина
27
Очеретко
10
Педриньо
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
18
Камада
5
Лерма
5
Лерма
18
Камада
10
Пино
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Пино
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Шахтер
Кристал Пэлас
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шахтер - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
7
13
Офсайды
1
0
Количество передач
517
217
Сейвы
3
1
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Кристал Пэласа», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Кристал Пэлас»

«Шахтер» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Кристал Пэлас Шахтер
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