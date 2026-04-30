30.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
27
Очеретко
30
Алиссон
9
Элиас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Канвот
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
18
Камада
7
Сарр
14
Матета
27
Очеретко
29
Назарина
29
Назарина
27
Очеретко
10
Педриньо
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Педриньо
14
Исаке
14
Исаке
7
Эгиналдо
11
Невертон
11
Невертон
7
Эгиналдо
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
18
Камада
5
Лерма
5
Лерма
18
Камада
10
Пино
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Пино
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Шахтер
Кристал Пэлас
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
21
Рио Кардинес
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шахтер - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
7
13
Офсайды
1
0
Количество передач
517
217
Сейвы
3
1
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Кристал Пэласа», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»