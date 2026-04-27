27.04.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Хевен
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
3-1-3-3
1
Келлехер
33
Кайоде
22
Коллинс
4
ван ден Берг
8
Йенсен
7
Шаде
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Тиаго
23
Льюис-Поттер
11
Уаттара
23
Шоу
15
Йоро
15
Йоро
23
Шоу
16
Диалло
3
Мазрауи
3
Мазрауи
16
Диалло
19
Мбемо
7
Маунт
7
Маунт
19
Мбемо
30
Шешко
11
Зиркзее
11
Зиркзее
30
Шешко
7
Шаде
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Шаде
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ПВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
8
Нарушения
6
9
Офсайды
1
2
Количество передач
414
497
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»