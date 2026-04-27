Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 20:50
Манчестер Юнайтед
27.04.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
11' Каземиро 43' Б. Шешко
87' М. Йенсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
31
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ламменс
23
Шоу
5
Магуайр
6
Хевен
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
30
Шешко
3-1-3-3
1
Келлехер
33
Кайоде
22
Коллинс
4
ван ден Берг
8
Йенсен
7
Шаде
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Тиаго
23
Льюис-Поттер
11
Уаттара
23
Шоу
15
Йоро
15
Йоро
23
Шоу
16
Диалло
3
Мазрауи
3
Мазрауи
16
Диалло
19
Мбемо
7
Маунт
7
Маунт
19
Мбемо
30
Шешко
11
Зиркзее
11
Зиркзее
30
Шешко
7
Шаде
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Шаде
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
31
Ши Лейси
ПВ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Матейс де Лигт
ЦЗ
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Матеус Кунья
ЦФ
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Джордан Хендерсон
ЦП
Рико Генри
ЛЗ
Виталий Янельт
ОП
Антони Миламбо
АП
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
8
Нарушения
6
9
Офсайды
1
2
Количество передач
414
497
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Брентфорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Манчестер Юнайтед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
2
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+