Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 20:50
Атлетико
25.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
49' А. Гризманн 54' А. Серлот 90+3' А. Серлот
23' А. Паредес 90+7' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
28
Эдер Гарсия
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Урко Изета
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
2
Лангле
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
10
Баэна
20
Симеоне
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
20
Рего
10
Уильямс
46
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
20
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Симеоне
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
6
Коке
3
Варгас
3
Варгас
6
Коке
8
Барриос
5
Кардозо
5
Кардозо
8
Барриос
7
Гризманн
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Гризманн
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
28
Эдер Гарсия
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
28
Эдер Гарсия
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
Точно не сыграют
Тиаго Алмада
АП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Давид Ганцко
ЦЗ
Адемола Лукман
ЦФ
Атлетик
Точно не сыграют
Микель Хаурегисар
ЦП
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Статистика матча Атлетико - Атлетик
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
555
461
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-1.33
-1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетика», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»

«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+