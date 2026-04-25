25.04.2026, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
2
Лангле
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
10
Баэна
20
Симеоне
9
Серлот
7
Гризманн
4-2-2-2
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
20
Рего
10
Уильямс
46
Гомес
9
Уильямс
11
Гурусета
20
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Симеоне
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
6
Коке
3
Варгас
3
Варгас
6
Коке
8
Барриос
5
Кардозо
5
Кардозо
8
Барриос
7
Гризманн
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Гризманн
17
Бершиче
18
Бойро
18
Бойро
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
Остались в запасе
Атлетико
Атлетик
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
28
Эдер Гарсия
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
28
Эдер Гарсия
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
Точно не сыграют
Атлетик
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Атлетик
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
555
461
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-1.33
-1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Атлетика», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»