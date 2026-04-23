23.04.2026, четверг, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-1-1-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
16
Каразор
24
Хабот
3
Хендрикс
6
Штиллер
28
Нартей
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
4-2-3-1
21
Мюллер
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3
Хендрикс
14
Жакес
14
Жакес
3
Хендрикс
26
Ундав
4
Вагноман
4
Вагноман
26
Ундав
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
10
Фюрих
26
Буанани
26
Буанани
10
Фюрих
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
19
Бесте
17
Кюблер
17
Кюблер
19
Бесте
29
Треу
43
Огбус
43
Огбус
29
Треу
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Ноа Атуболу
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
4
5
Всего ударов по воротам
29
18
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
20
17
Офсайды
3
2
Количество передач
697
365
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
15
4
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
21
15
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Фрайбурга», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»