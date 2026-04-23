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  • «Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 20:35
Штутгарт
23.04.2026, четверг, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Фрайбург
70' Д. Ундав 119' Т. Томаш
28' М. Эггештайн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К) ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
4-1-1-1-3
1
Нюбель
7
Миттельштадт
16
Каразор
24
Хабот
3
Хендрикс
6
Штиллер
28
Нартей
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
9
Демирович
4-2-3-1
21
Мюллер
33
Макенго
28
Гинтер
3
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
31
Матанович
3
Хендрикс
14
Жакес
14
Жакес
3
Хендрикс
26
Ундав
4
Вагноман
4
Вагноман
26
Ундав
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
28
Нартей
10
Фюрих
26
Буанани
26
Буанани
10
Фюрих
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
19
Бесте
17
Кюблер
17
Кюблер
19
Бесте
29
Треу
43
Огбус
43
Огбус
29
Треу
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
31
Матанович
9
Хелер
9
Хелер
31
Матанович
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Ноа Атуболу
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
4
5
Всего ударов по воротам
29
18
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
20
17
Офсайды
3
2
Количество передач
697
365
Сейвы
3
7
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
15
4
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
21
15
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Фрайбурга», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт»«Фрайбург»

«Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Штутгарт
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