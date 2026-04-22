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  • «Страсбур» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Страсбур» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 20:50
Страсбур
22.04.2026, среда, 22:00
Франция. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Ницца
51' Э. Ваи 82' Э. Ваи (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
8
Макси Ойеделе
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
22
Эмануэль Эмега
(К) ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
23
Том Луше
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
21
Idrissa Sabaly
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Пендерс
33
Чилвел
6
Дукуре
12
Омобамиделе
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
42
Уаттара
10
Энкисо
22
Эмега
20
Годо
3-3-3-1
1
Дюпе
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
3
Бар
8
Сансон
6
Будауи
23
Луше
11
Ваи
22
Эмега
11
Нанаси
11
Нанаси
22
Эмега
8
Ойеделе
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
8
Ойеделе
33
Чилвел
80
Яссин
80
Яссин
33
Чилвел
12
Омобамиделе
27
Фофана
27
Фофана
12
Омобамиделе
8
Сансон
2
Абди
2
Абди
8
Сансон
11
Ваи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
11
Ваи
23
Луше
50
Чо
50
Чо
23
Луше
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
21
Idrissa Sabaly
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
23
Йехван Диуф
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
21
Idrissa Sabaly
ЦП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Страсбур - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
7
Офсайды
2
3
Количество передач
596
293
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ниццы», 1/2 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Ницца»

«Страсбур» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Ницца Страсбур
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