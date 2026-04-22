22.04.2026, среда, 22:00
Франция. Кубок, 1/2 финала
Франция. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-1-1-3-2
39
Пендерс
33
Чилвел
6
Дукуре
12
Омобамиделе
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
42
Уаттара
10
Энкисо
22
Эмега
20
Годо
3-3-3-1
1
Дюпе
33
Менди
35
Ба
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
99
Самед
3
Бар
8
Сансон
6
Будауи
23
Луше
11
Ваи
22
Эмега
11
Нанаси
11
Нанаси
22
Эмега
8
Ойеделе
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
8
Ойеделе
33
Чилвел
80
Яссин
80
Яссин
33
Чилвел
12
Омобамиделе
27
Фофана
27
Фофана
12
Омобамиделе
8
Сансон
2
Абди
2
Абди
8
Сансон
11
Ваи
34
Ванхутте
34
Ванхутте
11
Ваи
23
Луше
50
Чо
50
Чо
23
Луше
Остались в запасе
Страсбур
Ницца
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
21
Idrissa Sabaly
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
23
Йехван Диуф
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
21
Idrissa Sabaly
ЦП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
39
Джибриль Кулибали
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Страсбур - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
7
Офсайды
2
3
Количество передач
596
293
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Ниццы», 1/2 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Ницца»
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Источник: «Бомбардир»