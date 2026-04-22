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  • «Арсенал» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Арсенал» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 17:50
Арсенал
22.04.2026, среда, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Челябинск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Даниил Плотников
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
17
Баба Н'Диайе
АП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-3-1
18
Цулая
44
Исаенко
15
Пуцко
31
Большаков
4
Пенчиков
14
Брнович
21
Раздорских
17
Горбунов
24
Азявин
22
Цараев
10
Обрывков
4-1-1-3-1
34
Голиков
15
Кочиев
5
Гатин
8
Палкин
66
Гудков
26
Байтуков
70
Левин
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гонгадзе
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
21
Раздорских
99
Гулиев
99
Гулиев
21
Раздорских
10
Обрывков
77
Плотников
77
Плотников
10
Обрывков
17
Горбунов
10
Богданец
10
Богданец
17
Горбунов
24
Азявин
21
Максимов
21
Максимов
24
Азявин
5
Гатин
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
5
Гатин
10
Гаджимурадов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
88
Эза
88
Эза
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Арсенал
Челябинск
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Арсенал - Челябинск
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челябинска», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Челябинск»

«Арсенал» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Арсенал
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