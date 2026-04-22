Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
18
Цулая
44
Исаенко
15
Пуцко
31
Большаков
4
Пенчиков
14
Брнович
21
Раздорских
17
Горбунов
24
Азявин
22
Цараев
10
Обрывков
4-1-1-3-1
34
Голиков
15
Кочиев
5
Гатин
8
Палкин
66
Гудков
26
Байтуков
70
Левин
10
Гаджимурадов
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гонгадзе
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
21
Раздорских
99
Гулиев
99
Гулиев
21
Раздорских
10
Обрывков
77
Плотников
77
Плотников
10
Обрывков
17
Горбунов
10
Богданец
10
Богданец
17
Горбунов
24
Азявин
21
Максимов
21
Максимов
24
Азявин
5
Гатин
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
5
Гатин
10
Гаджимурадов
16
Пушкарев
16
Пушкарев
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
88
Эза
88
Эза
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Арсенал
Челябинск
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
93
Илья Тусеев
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Арсенал - Челябинск
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Челябинска», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челябинск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»