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  • «Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 21:35
Парма
27.02.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
83' Г. Ористанио
63' М. Фолоруншо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Кальяри
1
Элия Каприле
(К) ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
3
Рияд Идрисси
ЛЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Ivan Sulev
ЦП
19
Яэль Трепи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Корви
37
Тройло
5
Валенти
27
Бричги
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
32
Ордоньес
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
4-1-2-1-2
1
Каприле
13
Доссена
15
Родригес
33
Оберт
2
Зе Педру
55
Сулемана
27
Литета
8
Адопо
2
Палестра
90
Кылыксой
94
Эспозито
32
Ордоньес
41
Кавилья
41
Кавилья
32
Ордоньес
16
Кейта
24
Эстевес
24
Эстевес
16
Кейта
80
Бернабе
8
Кремаски
8
Кремаски
80
Бернабе
15
Дель Прато
11
Ористанио
11
Ористанио
15
Дель Прато
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
55
Сулемана
3
Идрисси
3
Идрисси
55
Сулемана
90
Кылыксой
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
90
Кылыксой
94
Эспозито
30
Паволетти
30
Паволетти
94
Эспозито
Остались в запасе
Парма
Кальяри
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Ivan Sulev
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Ivan Sulev
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Фабио Писакане
Парма
Точно не сыграют
Понтус Альмквист
ЦФ
Матия Фриган
ЦФ
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
Кальяри
Точно не сыграют
Лука Маццителли
ЦП
Андреа Белотти
ЦФ
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Алессандро Дейола
ЦП
Маттиа Феличи
ЛВ
Джанлука Гаэтано
ЦП
Йерри Мина
ЦЗ
Статистика матча Парма - Кальяри
2
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
494
397
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Кальяри», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Кальяри»

«Парма» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Парма
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