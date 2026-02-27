27.02.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-2-1-1
40
Корви
37
Тройло
5
Валенти
27
Бричги
14
Валери
16
Кейта
15
Дель Прато
80
Бернабе
32
Ордоньес
7
Стрефецца
32
Пеллегрино
4-1-2-1-2
1
Каприле
13
Доссена
15
Родригес
33
Оберт
2
Зе Педру
55
Сулемана
27
Литета
8
Адопо
2
Палестра
90
Кылыксой
94
Эспозито
32
Ордоньес
41
Кавилья
41
Кавилья
32
Ордоньес
16
Кейта
24
Эстевес
24
Эстевес
16
Кейта
80
Бернабе
8
Кремаски
8
Кремаски
80
Бернабе
15
Дель Прато
11
Ористанио
11
Ористанио
15
Дель Прато
14
Валери
29
Карбони
29
Карбони
14
Валери
55
Сулемана
3
Идрисси
3
Идрисси
55
Сулемана
90
Кылыксой
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
90
Кылыксой
94
Эспозито
30
Паволетти
30
Паволетти
94
Эспозито
Остались в запасе
Парма
Кальяри
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Ivan Sulev
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
1
Зион Сузуки
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
2
Марлон Мена Мартинес
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
2
Отниэль Ратеринк
ПЗ
40
Roberto Malfitano
ЦП
32
Ivan Sulev
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЛВ
19
Яэль Трепи
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Парма - Кальяри
2
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
494
397
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.71
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Кальяри», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»