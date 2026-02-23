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  • «Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

«Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

23 февраля, 21:50
Алавес
23.02.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
5' Л. Бойе 89' Л. Бойе
31' В. Ванат 73' В. Цыганков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
7
Анхель Перес
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Жирона
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-2-3-2
1
Сивера
17
Кастро
33
Парада
7
Перес
3
Энрикес
14
Теналья
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
15
Бойе
11
Мартинес
4-1-3-2
13
Газзанига
22
Мартинес
15
Ринкон
22
Рейс
17
Блинд
27
Витсель
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
19
Ванат
18
Лемар
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
7
Перес
30
Калебе
30
Калебе
7
Перес
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
17
Хиль
16
Франкес
16
Франкес
17
Хиль
18
Лемар
8
Бельтран
8
Бельтран
18
Лемар
19
Ванат
21
Унаи
21
Унаи
19
Ванат
23
Мартин
30
Эчеверри
30
Эчеверри
23
Мартин
11
Цыганков
7
Стуани
7
Стуани
11
Цыганков
Остались в запасе
Алавес
Жирона
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Алавес
Точно не сыграют
Мариано Диас
ЦФ
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Алекс Морено
ЛЗ
Порту
ПВ
Хоэль Рока
ЛВ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Статистика матча Алавес - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
6
Офсайды
1
1
Количество передач
417
540
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
2.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Жирона»

«Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Алавес
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