23.02.2026, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
3-2-3-2
1
Сивера
17
Кастро
33
Парада
7
Перес
3
Энрикес
14
Теналья
10
Аленья
8
Бланко
19
Ибаньес
15
Бойе
11
Мартинес
4-1-3-2
13
Газзанига
22
Мартинес
15
Ринкон
22
Рейс
17
Блинд
27
Витсель
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
19
Ванат
18
Лемар
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
7
Перес
30
Калебе
30
Калебе
7
Перес
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
17
Хиль
16
Франкес
16
Франкес
17
Хиль
18
Лемар
8
Бельтран
8
Бельтран
18
Лемар
19
Ванат
21
Унаи
21
Унаи
19
Ванат
23
Мартин
30
Эчеверри
30
Эчеверри
23
Мартин
11
Цыганков
7
Стуани
7
Стуани
11
Цыганков
Остались в запасе
Алавес
Жирона
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
25
Владислав Крапивцов
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Алавес - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
6
Офсайды
1
1
Количество передач
417
540
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.87
2.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»