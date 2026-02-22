22.02.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-2-1-3-1
39
Пендерс
33
Чилвел
12
Омобамиделе
6
Дукуре
4
Барко
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
20
Годо
10
Энкисо
9
Паничелли
3-5-1-1
1
Грейф
19
Ниахате
13
Клюйверт
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
23
Мортон
8
Толиссо
22
Мата
10
Шулц
9
Эндрик
12
Омобамиделе
30
Ансельмино
30
Ансельмино
12
Омобамиделе
10
Энкисо
42
Уаттара
42
Уаттара
10
Энкисо
22
Морейра
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
22
Морейра
Амо-Амейав
80
Яссин
80
Яссин
Амо-Амейав
13
Клюйверт
3
Тальяфико
3
Тальяфико
13
Клюйверт
10
Шулц
99
Нартей
99
Нартей
10
Шулц
8
Толиссо
45
Химбер
45
Химбер
8
Толиссо
6
Тессманн
11
Яремчук
11
Яремчук
6
Тессманн
Остались в запасе
Страсбур
Лион
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
Точно не сыграют
Лион
Точно не сыграют
Статистика матча Страсбур - Лион
1
3
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
12
Офсайды
3
2
Количество передач
448
458
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Лиона», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Лион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»