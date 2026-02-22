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Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Лиона», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Лион»