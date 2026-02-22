Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Страсбур» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Страсбур» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 21:35
Страсбур
22.02.2026, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
Лион
37' М. Годо 52' Д. Морейра 83' Х. Паничелли (П)
59' К. Толиссо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
18
Матис Амугу
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
45
Реми Химбер
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Пендерс
33
Чилвел
12
Омобамиделе
6
Дукуре
4
Барко
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
20
Годо
10
Энкисо
9
Паничелли
3-5-1-1
1
Грейф
19
Ниахате
13
Клюйверт
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
6
Тессманн
23
Мортон
8
Толиссо
22
Мата
10
Шулц
9
Эндрик
12
Омобамиделе
30
Ансельмино
30
Ансельмино
12
Омобамиделе
10
Энкисо
42
Уаттара
42
Уаттара
10
Энкисо
22
Морейра
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
22
Морейра
Амо-Амейав
80
Яссин
80
Яссин
Амо-Амейав
13
Клюйверт
3
Тальяфико
3
Тальяфико
13
Клюйверт
10
Шулц
99
Нартей
99
Нартей
10
Шулц
8
Толиссо
45
Химбер
45
Химбер
8
Толиссо
6
Тессманн
11
Яремчук
11
Яремчук
6
Тессманн
Остались в запасе
Страсбур
Лион
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Матис Амугу
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
Точно не сыграют
Эмануэль Эмега
ЦФ
Макси Ойеделе
ОП
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Орель Мангала
ОП
Афонсу Морейра
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Ханс Хатебур
ПЗ
Статистика матча Страсбур - Лион
1
3
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
12
Офсайды
3
2
Количество передач
448
458
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Лиона», 23-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Лион»

«Страсбур» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Страсбур
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+